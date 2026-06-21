Nemzeti Sportrádió

A bostoni baseballcsapat elnöke levélben köszönte meg a skót szurkolótábor látogatását

M. B.M. B.
2026.06.21. 16:06
Fotó: Getty Images
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Egy hete „szállta meg” a skót labdarúgó-válogatott szurkolótábora a Boston Red Sox baseballcsapatának otthont adó Fenway Parkot a Haiti elleni csoportmeccs másnapján.

A skót drukkerek látogatása rendkívül pozitív visszhangot váltott ki a helyiek körében – ennek jele volt a Red Sox elnöke, Sam Kennedy által küldött levél is, amelyet vasárnap tett közzé a skót válogatott X-oldala.

„Senki nem fogja elfelejteni a június 14-én a Fenway Parkban történteket. Skót drukkerek százai vonultak a stadionhoz dudaszóra, a lelátókat pedig kiltet viselő emberek és skót zászlók töltötték meg, egy olyan hangulatot varázsolva ide, amihez semmi nem fogható az amerikai sportban. (...) Az elmúlt 114 évben a Fenway Park látott bajnoki címeket, rivalizálásokat és nem egy felejthetetlen estét, de ezzel együtt vasárnap este a baseball otthonául szolgáló aréna két sportkultúra találkozási pontjává vált. A mi szurkolóink barátságot kötöttek a skótokkal, ők pedig a védjegyükké vált nagyvonalúsággal és humorral válaszoltak minderre. (...) A skót tábor otthon érezte magát a Fenway Parkban, mi pedig ezzel csak jól jártunk” – írja levelében Kennedy. 

Míg a skót válogatott az első két meccsét Bostonban játszotta, a brazilokkal már Miamiban csap össze Steve Clarke együttese, így a Tartan Army is maga mögött hagyja massachusettsi várost.

 

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