Nemzeti Sportrádió

Triatlon elit sprint ob: Trungel-Nagy Zalán és Nádas Nóra Romina sikere Ajkán

2026.06.21. 17:33
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Trungel-Nagy Zalán (bordó mezben) országos bajnok lett (Fotó: Instagram/Trungel-Nagy Zalán)
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triatlon Trungel-Nagy Zalán sprint országos bajnokság Nádas Nóra Romina
A férfiaknál Trungel-Nagy Zalán, a nőknél pedig Nádas Nóra Romina nyerte meg a triatlonosok Ajkán rendezett sprint távú elit országos bajnokságát vasárnap.

Az újbudai egyesületben versenyző Trungel-Nagy Zalán 55:27 perc alatt teljesítette a 750 méter úszásból, 20 kilométer kerékpározásból, majd 5 kilométer futásból álló távot. A végül győztes triatlonos az úszás után még negyedik volt, aztán a kerékpározás során az élre állt, majd a futásban a budaörsi Székely Konráddal vívott különcsatát, a hajrát pedig jobban bírta, s hét másodperces különbséggel diadalmaskodott. A bronzérmet a középtávú ob-n múlt szombaton ugyancsak harmadik Rózsavölgyi Donát kaparintotta meg.

A nőknél Nádas Nóra Romina a kerékpározás során keveredett nagy küzdelembe Kuttor-Bragmayer Zsanettel, futásban viszont körről körre távolodott el olimpikon vetélytársától, s végül kényelmes, valamivel több mint egyperces előnnyel nyert. A dobogó alsó fokára a debreceni Dobi Lili állhatott fel, ő majdnem kereken két perccel maradt el az ezüstérmes Kuttor-Bragmayer idejétől.

TRIATLON
ELIT SPRINT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, AJKA
Férfiak
1. Trungel-Nagy Zalán (Ganzair Forestay Újbuda SE) 55:27 perc
2. Székely Konrád (Budaörsi TK) 55:34
3. Rózsavölgyi Donát (Kis Tri Team SE) 56:12
Nők
1. Nádas Nóra Romina (Budaörsi TK) 1:01:10 óra
2. Kuttor-Bragmayer Zsanett (Ganzair Forestay Újbuda SE) 1:02:12
3. Dobi Lili (DSI Debrecen) 1:04:11

 

triatlon Trungel-Nagy Zalán sprint országos bajnokság Nádas Nóra Romina
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