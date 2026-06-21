Nemzeti Sportrádió

Tenisz: Fazekas Vencel döntőt játszott a boszniai junior ITF-tornán

H. B. utanpotlassport.huH. B. utanpotlassport.hu
2026.06.21. 16:38
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A Tenisz Műhely 14 éves ígérete, Fazekas Vencel pályafutása első döntőjét játszotta junior ITF-tornán a boszniai Banja Lukában.

Remek hetet zárt Fazekas Vencel a boszniai Banja Lukában rendezett J30-as besorolású junior ITF-tornán, ugyanis Selmeci Petra 14 esztendős tanítványa

első alkalommal vívhatott finálét a 18 éven aluliak mezőnyében.

A hazai szövetség tájékoztatása szerint a Tenisz Műhely versenyzője az első körben simán verte szabadkártyás horvát ellenfelét, majd döntő szettben búcsúztatott egy svájci fiút a második fordulóban. A negyeddöntőben aztán ismét magabiztos győzelmet aratott az osztrák Stieber ellen, míg a döntőbe jutásért  6:4, 6:3-ra nyert a negyedik kiemelt, horvát Colak ellen.

A fináléban a szintén horvát, hatodik kiemelt Rene Bertos állította meg Fazekas Vencelt (6:3, 6:4), aki így második helyen zárt Boszniában.

Mindeközben az Alfa Tenisziskola leánypárosa, Kálmán Luca és Mihálka Anna kettőse Bulgáriában nem talált legyőzőre. A Pazardzsikban rendezett J100-as ITF-versenyen a magyar lányok második kiemeltként vágtak neki a küzdelmeknek, és szettveszteség nélkül, kiemelteket búcsúztatva meneteltek a fináléig. A szombati döntőben

a legmagasabban jegyzett izraeli, görög duóval szemben nyertek 7:5, 6:3-ra, és ezzel már tizedik közös tornagyőzelmüket ünnepelhették.

Egyesben mindkét lány a negyeddöntőig jutott, ahol magasabban rangsorolt játékosok ellen maradtak alul.

Beviz Lujza a németországi J200-as ITF-tornán a második fordulóban, döntő játszmában kapott ki a torna első kiemeltjétől, párosban pedig a legjobb nyolcig jutott német partnere oldalán.

(Kiemelt képen: Fazekas Vencel Forrás: Fazekas Péter/Facebook)

Tenisz Fazekas Vencel utánpótlás utánpótlássport
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