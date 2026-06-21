Nemzeti Sportrádió

Torna: Mayer Gréta négy érmet nyert a Matolay Elek-emlékversenyen

2026.06.21. 16:17
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Fotó: Szabó Miklós
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Mayer Gréta Matolay-emlékverseny Péter Sára
Az egyéni összetett szombati győztese, Mayer Gréta mind a négy szeren dobogós volt vasárnap a női tornászok Matolay Elek-emlékversenyén.

Az egyéni összetett után a szerenkénti döntőkben is remekelt Mayer Gréta a női tornászok Matolay Elek-emlékversenyén, a dunaújvárosi színekben versenyző sportoló  felemáskorláton és gerendán győzött, ugrásban a második, talajon pedig a harmadik helyen végzett.

Péter Sára az ugrás döntőjét nyerte meg a Központi Tornacsarnokban rendezett viadalon, amelyen kilenc nemzet tornászai vettek részt.

„Az összetett egyéni eredményemnek kifejezetten örülök, bár vannak pontatlanságok, amelyeken javítani kell. A célom, hogy a lehető legjobb formában érkezzek meg az Európa-bajnokságra” – mondta Mayer Gréta.

TORNA
MATOLAY ELEK-EMLÉKVERSENY
A magyarok helyezései
Ugrás
1. Péter Sára (Ferencvárosi TC) 13,499 pont
2. Mayer Gréta (Dunaújvárosi KSE) 13,399
Felemáskorlát
1. Mayer 13,133
2. Kovács Zsófia (Dunaújvárosi KSE) 12,666
Gerenda
1. Mayer 12,933
6. Balázs Kira (Veszprémi TC) 11,533
Talaj
2. Péter 12,833
3. Mayer 12,700

 

Mayer Gréta Matolay-emlékverseny Péter Sára
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