Torna: Mayer Gréta négy érmet nyert a Matolay Elek-emlékversenyen

Az egyéni összetett után a szerenkénti döntőkben is remekelt Mayer Gréta a női tornászok Matolay Elek-emlékversenyén, a dunaújvárosi színekben versenyző sportoló felemáskorláton és gerendán győzött, ugrásban a második, talajon pedig a harmadik helyen végzett.

Péter Sára az ugrás döntőjét nyerte meg a Központi Tornacsarnokban rendezett viadalon, amelyen kilenc nemzet tornászai vettek részt.

„Az összetett egyéni eredményemnek kifejezetten örülök, bár vannak pontatlanságok, amelyeken javítani kell. A célom, hogy a lehető legjobb formában érkezzek meg az Európa-bajnokságra” – mondta Mayer Gréta.

TORNA

MATOLAY ELEK-EMLÉKVERSENY

A magyarok helyezései

Ugrás

1. Péter Sára (Ferencvárosi TC) 13,499 pont

2. Mayer Gréta (Dunaújvárosi KSE) 13,399

Felemáskorlát

1. Mayer 13,133

2. Kovács Zsófia (Dunaújvárosi KSE) 12,666

Gerenda

1. Mayer 12,933

6. Balázs Kira (Veszprémi TC) 11,533

Talaj

2. Péter 12,833

3. Mayer 12,700