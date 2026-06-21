Nemzeti Sportrádió

Rg-vk: két negyedik helyezés Pekingben

2026.06.21. 16:26
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Pigniczki Fanni (Fotó: Koncz Márton, archív)
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Pigniczki Fanni Rg rg vk
Pigniczki Fanni negyedik helyen végzett labdával a ritmikus gimnasztikázók challenge világkupa-sorozatának pekingi állomásán, ahol a magyar együttes kéziszercsapat összetettben szintén negyedik lett.

A magyar szövetség tájékoztatása szerint a 2024-ben labdával Európa-bajnoki ezüstérmes, kétszeres olimpikon Pigniczki a selejtezőből az ötödik eredménnyel jutott tovább, a fináléban pedig 25.300 pontot kapott gyakorlatára, ami a negyedik helyhez volt elegendő számára. Egyéni összetettben a 12. helyen zárt, Lovász Luca Flóra pedig a 19. helyet szerezte meg.

„Nehezen indult számomra ez a verseny, ezért külön örülök, hogy a végére sikerült belerázódnom, és bejutottam a labda fináléjába. A döntőben voltak olyan elemek, amelyek jobban sikerültek, mint a selejtezőben, de akadtak pontatlanságok is, amelyeken tovább dolgozunk a következő időszakban” – mondta Pigniczki.

Hozzátette, összességében elégedett a negyedik hellyel.

Az együttes kéziszercsapat két döntőben is érdekelt volt Pekingben: a Grek Fruzsina, Horváth Boglárka, Pesti Dalma, Szabados Dóra, Urbán-Szabó Mónika összetételű együttes öt labdával hetedik lett (22,300 pont). Három karikával és két pár buzogánnyal a hatodik helyen zártak a magyarok (22.650 pont) – ebben a gyakorlatban Kőszegi-Koháry Georgina szerepel Horváth helyett –, összetettben pedig negyedikek lettek.

„Sportszakmailag fontos volt látnunk, hogy ez a régió jelenleg hol tart a ritmikus gimnasztikában, ezért is vettünk részt a versenyen. Az összetettben megszerzett negyedik hely szép eredmény, ugyanakkor a finálékban a két rontott gyakorlat miatt nem tudtuk kihozni magunkból a maximumot” – szögezte le Lauber Zsófia, az együttes kéziszercsapat vezetője.

Hangsúlyozta: sok feladat vár még rájuk az augusztus közepén Frankfurtban sorra kerülő világbajnokságig, ahol várhatóan 44 ország versenyzői lépnek majd szőnyegre.

 

Pigniczki Fanni Rg rg vk
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