Vívó Eb: ötödik a férfi tőrcsapat

Egyetlen rossz meccs…

Háromszor lépett pástra a kontinensviadal záró napján a Dósa Dániel, Mihályi Andor, Szemes Gergő, Tóth Gergely összetételű férfi tőrcsapat, s ebből csak egyszer hagyta azt el szomorúan és csalódottan – fájó, hogy ez éppen a negyeddöntőben történt, hiszen így nem küzdhetett tovább az éremért a vb-bronzérmes kvartett.

Az elveszített negyeddöntő után is odatették magukat a fiúk, előbb a spanyolokat, majd a lengyeleket verték, így Antonyban az Európa-bajnokságot az ötödik helyen zárták.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, ANTONY

Csapat. Tőr. Férfiak. Negyeddöntő: Németország–Magyarország 45:41 (Dósa +8, Szemes +2, Mihályi –5, Tóth G. –9). Az 5–8. helyért: Magyarország–Spanyolország 45:24 (Szemes +10, Mihályi +6, Dósa +5). Az 5. helyért: Magyarország–Lengyelország 45:39 (Dósa +4, Szemes +4, Mihályi –2)