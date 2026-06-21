Nemzeti Sportrádió

Vívó Eb: ötödik a férfi tőrcsapat

KOVÁCS ERIKAKOVÁCS ERIKA
2026.06.21. 17:46
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Fotó: Czinege Melinda
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Európa-bajnokság vívás Dósa Dániel Szemes Gergő Mihályi Andor férfi tőrcsapat Tóth Gergely
Három meccséből kettőt megnyert a férfi tőrcsapat Antonyban, azt az egyet a negyeddöntőben veszítette el, így ötödik helyen zárt az Európa-bajnokságon.

Egyetlen rossz meccs… 

Háromszor lépett pástra a kontinensviadal záró napján a Dósa Dániel, Mihályi Andor, Szemes Gergő, Tóth Gergely összetételű férfi tőrcsapat, s ebből csak egyszer hagyta azt el szomorúan és csalódottan – fájó, hogy ez éppen a negyeddöntőben történt, hiszen így nem küzdhetett tovább az éremért a vb-bronzérmes kvartett. 

Az elveszített negyeddöntő után is odatették magukat a fiúk, előbb a spanyolokat, majd a lengyeleket verték, így Antonyban az Európa-bajnokságot az ötödik helyen zárták. 

EURÓPA-BAJNOKSÁG, ANTONY
Csapat. Tőr. Férfiak. Negyeddöntő: Németország–Magyarország 45:41 (Dósa +8, Szemes +2, Mihályi –5, Tóth G. –9). Az 5–8. helyért: Magyarország–Spanyolország 45:24 (Szemes +10, Mihályi +6, Dósa +5). Az 5. helyért: Magyarország–Lengyelország 45:39 (Dósa +4, Szemes +4, Mihályi –2) 

 

Európa-bajnokság vívás Dósa Dániel Szemes Gergő Mihályi Andor férfi tőrcsapat Tóth Gergely
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