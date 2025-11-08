Döntőbe jutott az ÉDRA a strandröplabda klub Európa-kupában

A Kun Stefánia, Villám Lilla, illetve a szlovén Ziva Javornik, Tajda Lovsin összeállítású csapat a csoportkörben egyaránt 1–1-es döntetlenre végzett az ukrán és a szlovén csapattal, míg a házigazda görögöket 2:0-ra verték meg. A negyeddöntőben a franciákat, az elődöntőben pedig a litvánokat győzték le 1:1 után aranyjátszmában, ahol a szabályok szerint nem játszhatnak a párosok ugyanabban az összeállításban, mint az alapmérkőzéseken. Így mindkét alkalommal Javornik és Kun állt össze, s előbb 15:12-re, utóbb 15:10-re győztek, s ezzel kiharcolták a fináléba jutást, ahol vasárnap 13 órától a csoportkörből már ismert ukrán Sunrise Beach Sports Academy lesz az ellenfelük.

Az már biztos, hogy a mieink az eddigi legjobb eredményt érik el a mindössze harmadik alkalommal kiírt sorozatban, hiszen korábban még nem sikerült az éremszerzés.

STRANDRÖPLABDA, KLUB EURÓPA-KUPA

A-csoport:

ÉDRA–Sunrise Beach Sports Academy (ukrán) 1:1

ÉDRA–4 Sports Clubs Athén (görög) 2:0

ÉDRA–BVC Ludus Ljubljana (szlovén) 1:1

Negyeddöntő:

ÉDRA–Ré Beach Club (francia) 2:1

Elődöntő:

ÉDRA–KBC Oxyklinika (litván) 2:1

Döntő:

Vasárnap, 15.00: ÉDRA–Sunrise Beach Sports Academy (ukrán)