Nemzeti Sportrádió

Döntőbe jutott az ÉDRA a strandröplabda klub Európa-kupában

KARÁDI ZOLTÁNKARÁDI ZOLTÁN
Vágólapra másolva!
2025.11.08. 19:03
null
Újabb hatalmas siker küszöbén a magyar strandröplabdázók (Fotó: facebook/Beach Volleyball Hungary)
Címkék
Kun Stefánia strandröplabda Villám Lilla
A hétvégén zajlik a strandröplabdázók klub Európa-kupája a görögországi Heraklionban, ahová magyar részről az ÉDRA csapata kvalifikálta magát.

A Kun Stefánia, Villám Lilla, illetve a szlovén Ziva Javornik, Tajda Lovsin összeállítású csapat a csoportkörben egyaránt 1–1-es döntetlenre végzett az ukrán és a szlovén csapattal, míg a házigazda görögöket 2:0-ra verték meg. A negyeddöntőben a franciákat, az elődöntőben pedig a litvánokat győzték le 1:1 után aranyjátszmában, ahol a szabályok szerint nem játszhatnak a párosok ugyanabban az összeállításban, mint az alapmérkőzéseken. Így mindkét alkalommal Javornik és Kun állt össze, s előbb 15:12-re, utóbb 15:10-re győztek, s ezzel kiharcolták a fináléba jutást, ahol vasárnap 13 órától a csoportkörből már ismert ukrán Sunrise Beach Sports Academy lesz az ellenfelük. 

Az már biztos, hogy a mieink az eddigi legjobb eredményt érik el a mindössze harmadik alkalommal kiírt sorozatban, hiszen korábban még nem sikerült az éremszerzés. 

STRANDRÖPLABDA, KLUB EURÓPA-KUPA
A-csoport:
ÉDRA–Sunrise Beach Sports Academy (ukrán) 1:1
ÉDRA–4 Sports Clubs Athén (görög) 2:0
ÉDRA–BVC Ludus Ljubljana (szlovén) 1:1
Negyeddöntő:
ÉDRA–Ré Beach Club (francia) 2:1
Elődöntő:
ÉDRA–KBC Oxyklinika (litván) 2:1
Döntő:
Vasárnap, 15.00: ÉDRA–Sunrise Beach Sports Academy (ukrán) 

 

Kun Stefánia strandröplabda Villám Lilla
Legfrissebb hírek

Halmozza a rekordokat a strandröplabdázó Kun Stefánia

Röplabda
2025.10.29. 12:10

Strandröpi: sportágtörténeti negyedik hely a lányoktól az U21-es vb-n

Utánpótlássport
2025.10.20. 13:15

Strandröplabda: bronzmeccses a Kun, Honti-Majoros páros az U21-es vb-n

Utánpótlássport
2025.10.19. 17:57

Elődöntős a magyar női páros az U21-es strandröplabda-vb-n

Röplabda
2025.10.19. 11:59

Strandröplabda: jól kezdtek a lányok a főtáblán az U21-es vb-n

Utánpótlássport
2025.10.17. 11:15

Strandröplabda: szerdán kezdődik a mexikói U21-es világbajnokság

Utánpótlássport
2025.10.14. 09:10

Strandröplabda: két 9. hely a leány párosoktól a dohai U18-as vb-n

Utánpótlássport
2025.10.11. 13:19

Nemzeti Sportrádió: sportágtörténeti strandröplabdasiker Törökországban

Röplabda
2025.10.07. 20:38
Ezek is érdekelhetik