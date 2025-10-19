Nemzeti Sportrádió

Strandröplabda: bronzmeccses a Kun, Honti-Majoros páros az U21-es vb-n

2025.10.19. 17:57
Kun Stefánia Honti-Majoros Chiara utánpótlás strandröplabda utánpótlássport
Három szettes, szoros csatában kikapott a Kun Stefánia, Honti-Majoros Chiara páros az amerikaiaktól az elődöntőben a mexikói Pueblában zajló U21-es strandröplabda-világbajnokságon.

Mint arról beszámoltunk, parádásan szerepel Honti-Majoros Chiara és Kun Stefánia kettőse az U21-es strandröplabdázók mexikói világbajnokságán. A veretlenül megvívott csoportkör után a magyar lányok a kieséses szakaszban előbb spanyol, majd osztrák egységet vertek, ezzel bejutottak a legjobb négy közé Pueblában.

A világbajnoki elődöntőben vasárnap délután az amerikai Henson, Wood kettős várt a mieinkre. Az első szettet simán, 21:13-ra az ellenfél nyerte meg, a másodikban aztán nagyot küzdöttek a magyarok, aminek meg is lett a gyümölcse, 21:18-cal kiegyenlítettek. A döntő felvonást viszont a tengerentúliak bírták jobban, és 15:12-re megnyerve a harmadik játszmát, bejutottak a fináléba. A Kun, Honti-Majoros páros így vasárnap éjjel a bronzéremért folytathatja a másik ágon rendezendő brazil–amerikai elődöntő vesztese ellen.

(Kiemelt kép forrása: volleyballworld.com)

