Strandröpi: sportágtörténeti negyedik hely a lányoktól az U21-es vb-n

A selejtezőből indulva egészen a negyedik helyig menetelt Kun Stefánia (ÉDRA) és Honti-Majoros Chiara (Beach Sport) párosa az U21-es strandröplabdázók vasárnap hajnalban véget ért, mexikói világbajnokságán. A brazil Leopoldo Sindice Da Silva által felkészített lányok még a selejtező utolsó, harmadik körében kapcsolódtak be a küzdelmekbe, és lett kettős legyőzésével (2:0) kerültek fel a főtáblára, ahol aztán folytatták remeklésüket. A csoportkörben sorrendben thaiföldi (2:1), Costa Rica-i (2:0) és venezuelai (2:0) duót felülmúlva, a kvartett első helyezettjeként mindjárt a nyolcaddöntőben találták magukat.

A legjobb 16 között a harmadik kiemelt, spanyol Izuzquizát és Serranót (előbbi U19-es vb-ezüstérmes) verték három rendkívül szoros játszmában. Ezután jött a nyolcadik kiemelt, U20-as Eb-bronzérmes osztrák kettős, Berger és Hohenauer, de rajtuk is túljutottak a mieink, méghozzá egy fokkal simábban, két szettben nyerve. Ezzel Kun és Honti-Majoros bejutott az elődöntőbe, amellyel

már önmagában sportágtörténeti sikert értek el,

ugyanis a korosztályos strandröplabda-világbajnokságok történetében ez korábban még soha nem sikerült magyar párosnak. (Ötödik helyezés volt eddig a maximum a tavalyi U19-es vb-n.)

Hozzátartozik a teljes képhez, hogy

a magyar lányok egyedüli európai kettősként jutottak be a legjobb négy közé,

két amerikai és egy brazil csapat mellett. A fináléba kerülésért Kunék az amerikai Hensonnal és Wooddal vívtak ki-ki meccset, de a fordulatos, döntő szettben eldőlő összecsapás végén sajnos a tengerentúliak örülhettek (13:21, 21:18, 12:15). A magyar idő szerint vasárnap éjszakai bronzcsatában a brazil Marcela, Maria Clara következett. A roppant kiélezett első játszmát 25:23-ra a dél-amerikaiak húzták be, majd a mieink a folytatásban feljebb kapcsoltak, és 21:14-gyel egyenlítettek. A harmadik felvonásban aztán a lehető legkisebb különbség döntött az érem sorsáról, azonban a szoros végjáték a brazilok javára dőlt el (13:15), így ők állhattak a dobogó harmadik fokára, míg

Kun Stefániának és Honti-Majoros Chiarának be kellett érnie a negyedik hellyel.

Kun Stefánia Forrás: volleyballworld.com

A férfiak mezőnyében az a Tari Bence, Veress Ákos kettős szerepelt a legjobban, amely 2023-ban az U18-as, majd 2025-ben az U20-as Európa-bajnokságon is bronzérmet szerzett Madridban, míg tavaly Kínában ötödikek lettek az U19-es világbajnokságon. Soós Izsák tanítványa most Pueblában tették le a névjegyüket: csoportmásodikként továbbjutva, a legjobb 16 közé jutásért salvadori egységet vertek, majd a nyolcaddöntő jelentett számukra a végállomást, amikor is három szettben kikaptak az amerikaiaktól. Ezzel a Tari, Veress duó így a világ kilencedik legjobb párosaként zárta a vb-t. A harmadik magyar páros, Niemeier Lukas és Borbély Boldizsár a selejtezőben fejezte be szereplését.

(Kiemelt képen: Honti-Majoros Chiara (jobbra) Forrás: volleyballworld.com)