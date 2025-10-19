Elődöntős a magyar női páros az U21-es strandröplabda-vb-n

A magyar szövetség közösségi oldalának vasárnapi beszámolója szerint a magyarok magabiztos játékkal két játszmában verték meg az osztrák Lia Berger és Lilli Hohenauer kettősét a negyeddöntőben. A magyar duó az első szettet kiélezett küzdelemben 24:22-re, a másodikat már jóval simábban 21:17-re nyerte.

A nemzetközi szövetség honlapja alapján Honti-Majoros és Kun sorozatban a hatodik meccsét nyerte meg a vb-n, eddigi legnehezebb összecsapása a legjobb 16 között volt, amikor szetthátrányból fordított a spanyol Sofia Izuzquiza, Adriana Serrano páros ellen.

A magyarok az amerikai Zoey Henson, Sarah Wood duóval találkoznak a fináléba kerülésért közép-európai idő szerint 17 órától.

A férfiaknál a Tari Bence, Veress Ákos páros – amely 2023-ban az U18-as, majd 2025-ben az U20-as Európa-bajnokságon is bronzérmet szerzett – a nyolcaddöntőben búcsúzott egy amerikai kettőssel szemben, és összesítésben a 9. helyen zárt.