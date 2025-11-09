Ezüstérmes a strandröplabdázók női európai klubkupájában az ÉDRA

Az európai szövetség (CEV) honlapja szerint a tavaly negyedik magyar együttes – amelyet Villám Lilla, Kun Stefánia, illetve az egyaránt szlovén Tajda Lovsin és Ziva Javornik alkotott – a görögországi Heraklionban rendezett nyolcas finálé csoportkörében az ukránok elleni vereséggel rajtolt, majd a hazai csapatot legyőzte, a szlovénoktól ugyanakkor kikapott, így a negyeddöntőben is pályára kellett lépnie.

A nyolc között a francia Ré Beach Club ellen Kun és Villám párosa alulmaradt, de Lovsin és Javornik nagy csatában egyenlített, majd a mindent eldöntő aranyszettet Kun, Javornik felállásban nyerte az ÉDRA. Az elődöntőben a litván KBC Oxyklinika ellen ugyanez volt a felállás: Villám és Kun nem tudott szettet nyerni, a két szlovén játékos döntő játszmás meccsen 15:13-mal diadalmaskodott, a továbbjutásról döntő rövidített felvonást pedig Kun és Javornik megnyerte.

A vasárnapi fináléban a tavaly is döntős ukrán Sunrise Beach Sports Academy várt a magyar klubra, amelynek játékosai mindkét meccset elveszítették, így az ÉDRA a második helyen zárta a viadalt.

A sorozatot harmadszor rendezték meg, az első évben a magyarok az ötödik helyen végeztek.

STRANDRÖPLABDA, KLUB EURÓPA-KUPA

A-csoport

ÉDRA–Sunrise Beach Sports Academy (ukrán) 1:1

ÉDRA–4 Sports Clubs Athén (görög) 2:0

ÉDRA–BVC Ludus Ljubljana (szlovén) 1:1

Negyeddöntő

ÉDRA–Ré Beach Club (francia) 2:1

Elődöntő

ÉDRA–KBC Oxyklinika (litván) 2:1

Döntő

ÉDRA–Sunrise Beach Sports Academy (ukrán) 0:2