Ezüstérmes a strandröplabdázók női európai klubkupájában az ÉDRA

2025.11.09. 16:25
Döntőbe jutottak, azt viszont már elveszítették a magyar strandröplabdázók (Fotó: Beach Volleyball Hungary/Facebook)
Kun Stefánia strandröplabda Villám Lilla
Az Észak-Dunántúli Röplabda Akadémia (ÉDRA) csapata ezüstéremmel zárta a strandröplabdázók női európai klubkupáját, miután a sorozat vasárnapi fináléjában 2:0-ra kikapott ukrán ellenfelétől.

Az európai szövetség (CEV) honlapja szerint a tavaly negyedik magyar együttes – amelyet Villám Lilla, Kun Stefánia, illetve az egyaránt szlovén Tajda Lovsin és Ziva Javornik alkotott – a görögországi Heraklionban rendezett nyolcas finálé csoportkörében az ukránok elleni vereséggel rajtolt, majd a hazai csapatot legyőzte, a szlovénoktól ugyanakkor kikapott, így a negyeddöntőben is pályára kellett lépnie.

A nyolc között a francia Ré Beach Club ellen Kun és Villám párosa alulmaradt, de Lovsin és Javornik nagy csatában egyenlített, majd a mindent eldöntő aranyszettet Kun, Javornik felállásban nyerte az ÉDRA. Az elődöntőben a litván KBC Oxyklinika ellen ugyanez volt a felállás: Villám és Kun nem tudott szettet nyerni, a két szlovén játékos döntő játszmás meccsen 15:13-mal diadalmaskodott, a továbbjutásról döntő rövidített felvonást pedig Kun és Javornik megnyerte.

A vasárnapi fináléban a tavaly is döntős ukrán Sunrise Beach Sports Academy várt a magyar klubra, amelynek játékosai mindkét meccset elveszítették, így az ÉDRA a második helyen zárta a viadalt.

A sorozatot harmadszor rendezték meg, az első évben a magyarok az ötödik helyen végeztek.

STRANDRÖPLABDA, KLUB EURÓPA-KUPA
A-csoport
ÉDRA–Sunrise Beach Sports Academy (ukrán) 1:1
ÉDRA–4 Sports Clubs Athén (görög) 2:0
ÉDRA–BVC Ludus Ljubljana (szlovén) 1:1
Negyeddöntő
ÉDRA–Ré Beach Club (francia) 2:1
Elődöntő
ÉDRA–KBC Oxyklinika (litván) 2:1
Döntő
ÉDRA–Sunrise Beach Sports Academy (ukrán) 0:2

 

