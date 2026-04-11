NB I: Nyíregyháza–Paks 2–0

Női röplabda Extraliga: bronzérmes a Békéscsaba

2026.04.11. 20:32
null
A Békéscsaba harmadszor is legyőzte az Újpestet (Fotó: brse.hu)
röplabda női röplabda Extraliga Békéscsaba röplabda
A Magyar Kupa-győztes Békéscsaba szerezte meg a bronzérmet a TippmixPro női röplabda Extraligában, miután a harmadik helyért rendezett párharcban szombaton harmadszor is legyőzte az Újpestet.

A találkozó legjobbja a vendégek bosnyák ütőjátékosa, Iman Isanovic volt, aki 18 pontot szerzett, míg az MK négyes döntő legértékesebb játékosának megválasztott, amerikai Devyn Robinson 17 ponttal járult hozzá a sikerhez.

A csabaiak ezzel sorozatban a 13. idényben állhattak dobogóra az élvonalban, az UTE ugyanakkor 2018 óta vár egy bajnoki éremre.

Női röplabda Extraliga, bronzmérkőzés, harmadik mérkőzés: 
Újpesti TE–MBH-Békéscsaba 0:3 (-24, -22, -12) 
A párharcot 3:0-ra a Békéscsaba nyerte.

Az 5-9. helyért: 
MÁV Előre Foxconn–Fatum Nyíregyháza 3:2 (-25, 28, 23, -23, 9)

A tabella: 1. Vasas SC 3 2 13:8 10 pont 2. MÁV Előre Foxconn 3 3 14:11 10 3. Fatum Nyíregyháza 3 2 11:10 9 4. TFSE 3 2 11:11 8 5. Szent Benedek RA 1 4 5:14 2

 

Legfrissebb hírek

Karagics Mátyás: Kiemelkedő egyéniségek nélkül nem lesz jó a csapat

Utánpótlássport
Tegnap, 19:57

Korszakzárás bajnoki címmel – Karádi Zoltán jegyzete

Röplabda
2026.04.08. 23:41

Női röplabda CEV-kupa: Németh Anett csapata elveszítette a döntőt

Röplabda
2026.04.08. 22:55

Női röplabda: kiizzadta a bajnoki címet a Vasas

Röplabda
2026.04.07. 22:23

Férfi röplabda Extraliga: négy játszmában nyert a Szeged

Röplabda
2026.04.07. 21:06

Női röplabda Extraliga: egy sikerre a bronzéremtől a Békéscsaba

Röplabda
2026.04.04. 20:14

Kétszettes hátrányból fordított a TFSE a Vasas otthonában a női röplabda Extraligában

Röplabda
2026.04.01. 21:39

Férfi röplabda: négy közé jutott a Kaposvár az Extraligában

Röplabda
2026.03.31. 22:28
Ezek is érdekelhetik