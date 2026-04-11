Női röplabda Extraliga: bronzérmes a Békéscsaba

A találkozó legjobbja a vendégek bosnyák ütőjátékosa, Iman Isanovic volt, aki 18 pontot szerzett, míg az MK négyes döntő legértékesebb játékosának megválasztott, amerikai Devyn Robinson 17 ponttal járult hozzá a sikerhez.

A csabaiak ezzel sorozatban a 13. idényben állhattak dobogóra az élvonalban, az UTE ugyanakkor 2018 óta vár egy bajnoki éremre.

Női röplabda Extraliga, bronzmérkőzés, harmadik mérkőzés:

Újpesti TE–MBH-Békéscsaba 0:3 (-24, -22, -12)

A párharcot 3:0-ra a Békéscsaba nyerte.

Az 5-9. helyért:

MÁV Előre Foxconn–Fatum Nyíregyháza 3:2 (-25, 28, 23, -23, 9)

A tabella: 1. Vasas SC 3 2 13:8 10 pont 2. MÁV Előre Foxconn 3 3 14:11 10 3. Fatum Nyíregyháza 3 2 11:10 9 4. TFSE 3 2 11:11 8 5. Szent Benedek RA 1 4 5:14 2