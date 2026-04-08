Korszakzárás bajnoki címmel – Karádi Zoltán jegyzete

Sorozatban ötödik bajnoki címét gyűjtötte be kedden a Vasas Óbuda női röplabdacsapata. Az aranyérem egyben egy korszak lezárását is jelenti a klub történetében.

Az összességében már 11 bajnoki címnél járó, ezzel az eddigi éllovas NIM SE-t utolérve a hazai rekordot beállító klub a mostani ötös sorozatot Janisz Athanaszopulosz irányításával érte el, akinek a keddi volt a búcsúmérkőzése a piros-kékek kispadján, ugyanis már hetekkel ezelőtt bejelentette, hogy az idény végén távozik az óbudaiaktól.

A görög szakember vezérletével – aki nem mellékesen a cseh válogatott szövetségi kapitánya is volt párhuzamosan – összesen 11 trófeát szerzett a Vasas: az öt bajnoki cím mellett négyszer a Magyar Kupát is elhódította, s megnyerte a Közép-európai Ligát és a MEVZA-szuperkupát is. Emellett többnyire rendszeres résztvevője volt a Bajnokok Ligája főtáblás küzdelmeinek, és tavaly egészen az elődöntőig jutott a második számú európai kupasorozatban, a CEV-kupában. Igazán veretes eredménysor…

Persze azt is kár lenne tagadni, hogy a mostani volt a legkevésbé eredményes idényük az ötből. A csapat kerete jelentősen átalakult az előző évadhoz képest, több meghatározó játékosa – az amerikai Taylor Bannister, az azeri válogatott Ajsan Abdülazimova, a szlovén válogatott Fatoumatta Sillah és Török Kata – is távozott, az új kerettel a bajnoki cím mellett a Magyar Kupában „csak” bronzérmesek lettek, a BL-ben a selejtezőben, a CEV-kupában pedig az első fordulóban búcsúztak. Azonban azt bátran kijelenthetjük: bármelyik másik hazai klub szívesen cserélne velük így is.

Felvetődhet a kérdés, hogy az Athanaszopulosz-korszak az óbudai aranykorszak végét is jelenti-e? Arról még nincs hivatalos információ, ki lesz a görög szakember utódja, de abban biztosak vagyunk, hogy a piros-kék sikerek letéteményeseinek számító, a hátteret évek óta megteremtő Jámbor János, a klub többségi tulajdonosa, illetve Sarlós Márton szakosztályvezető gőzerővel dolgozik azon, hogy a csapat a sportág hazai csúcsán maradjon.

Már csak azért is, mert a következő idényben a magyar bajnok – azaz mostantól már hivatalosan is Vasas Óbuda – ismét automatikusan a BL főtábláján szerepelhet, ami arra kötelezi őt, hogy ütőképes csapata legyen az új idényben is, mert nyilvánvalóan nem szeretne pofozógép lenni!

