Női röplabda: Glemboczki Zóra mellett négy légiós távozik a Vasastól

A fővárosiak – akiktől a görög vezetőedző, Jannisz Atanaszopulosz és a szlovén másodedző, Karmen Kocar is elköszönt öt idény után – közlése alapján a 25 éves, 28-szoros válogatott Glemboczki mellett a brazil feladó Carolina Leite, az egyaránt amerikai Michelle Ohwobete és Tyrah Ariail, valamint a bolgár Darija Ivanova is máshol folytatja pályafutását.

Glemboczki és Leite két szezont követően kétszeres bajnokként, egyszeres kupagyőztesként, CEV Kupa-bronzérmesként és MEVZA Szuperkupa-aranyérmesként, a másik három légiós pedig magyar bajnokként köszönt el a Vasastól.

Az elmúlt öt idényben bajnok, négyszer kupagyőztes fővárosi együttes korábban azt is bejelentette, hogy a már ezelőtt is élő szerződéssel rendelkező játékosain – az egyaránt válogatott kerettag Csereklye Zsófián és Fekete Fannin, valamint Erőss Mirtillen és a brazil Adriani Vilverten – kívül a csapatnál marad a szintén magyar nemzeti csapattag Szalai Anna és Boskó Ágnes, a hatszoros bajnok Juhár Dalma, valamint a szlovák válogatott Karin Sunderlíková is.

A Vasas a következő idényben a magyar sorozatok mellett újra a Bajnokok Ligája főtábláján is szerepelhet.