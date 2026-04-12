Férfi röpi Extraliga: idegenben sem veszített játszmát a Kaposvár a négy között

2026.04.12. 18:55
Fotó: FB/Fino Kaposvár
Vegyész RC Kazincbarcika férfi röplabda Extraliga Fino Kaposvár
A Kaposvár 3:0-ra nyert a Kazincbarcika vendégeként vasárnap a TippmixPro férfi röplabda Extraliga elődöntőjében, a párharc második mérkőzésén, így egy győzelemre van a továbbjutástól.

A cseh Matej Smídl 18 ponttal járult hozzá a vendég somogyiak sikeréhez. Az ütközet harmadik mérkőzését csütörtökön rendezik Kaposváron.

RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA
ELŐDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
Vegyész RC Kazincbarcika–Fino Kaposvár 0:3 (–23, –19, –20)
Kazincbarcika, 250 néző. V: Takács Á., Tillmann
VEGYÉSZ: Péter B. 7, Cziczlavicz 9, Gniecki 3, Péter M. 2, Garan 3, LESCAY 11. Csere: Kiss M., Fecska (liberók), Milev 2. Edző: Toronyai Miklós
FINO: DÁVID CS. 7, Grigoriev 4, Magyar 2, HUBICSKA 8, Herrera 5, SMIDL 18. Csere: Jorge Feliciano (liberó), Medina. Edző: Zoran Kedacic
Az eredmény alakulása. 1. játszma: 4:1, 5:3, 9:4, 11:8, 13:16, 20:20, 20:24. 2. játszma: 1:2, 5:3, 5:7, 8:8, 11:15, 14:17, 15:20, 18:24. 3. játszma: 0:2, 2:3, 3:6, 7:8, 9:14, 13:15, 14:20, 19:21, 20:24
Az egyik csapat harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–0 a Fino Kaposvár javára

 

Vegyész RC Kazincbarcika férfi röplabda Extraliga Fino Kaposvár
