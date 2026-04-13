Férfi röplabda Extraliga: magabiztosan nyert a MÁV Előre a Kőér utcában

Régi-új vezetőedzővel a kispadon várta a hétfői mérkőzést a PSE, hiszen az első találkozón még Grózer György dirigálta a fővárosiakat, most viszont már az a Weczera Csaba a vezetőedző, akivel egy évtizeddel ezelőtt kiharcolták az élvonalba jutást, s bajnoki és kupadöntőbe is jutottak irányításával. Kérdés, hogy a szombati edzőváltás mennyire zavarta meg a fejeket, vagy esetleg dobta fel a társaságot – pláne úgy, hogy a szakemberrel együtt távozott fia, a csapatkapitány Grózer Tim is, akitől a liberó Bán Viktor vette át a feladatkört.

A meccs elején úgy tűnt, hogy a váltás pozitívan hatott a fővárosiakra, hiszen öt ponttal is elhúztak, azonban a szett közepén sebességet váltottak a fehérváriak, egy hatpontos sorozattal fordítottak, a végét pedig Pesti Marcell két ászával le is zárták.

Ezt követően brutális erősségű nyitásaikkal (15 ász volt a mérlegük) már végig domináltak a vendégek, így 3:0-s sikerükkel egy győzelemre kerültek a fináléba jutástól, amit pénteken, hazai pályán gyűjthetnek be. A meccs legeredményesebb játékosa Pesti Marcell és Karim Luna Slaibe lett 12 ponttal, míg a túloldalon a Tim Grózer helyén a csapatba kerülő Durigon Pozzobon és Kovács Zoltán is 10 pontig jutott.

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, elődöntő, 1. mérkőzés

Prestige Fitness Pénzügyőr SE–MÁV Előre Foxconn 0:3 (–18, –14, –20)

Kőér u., 100 néző. V: Adler, Kiss Z.

PÉNZÜGYŐR: Balogh L. 1, Altunaga 5, Szalai 8, Kovács Z. 10, Tóth K. 1, POZZOBON 4. Csere: Bán (liberó), Tamási, Kispál, Mihálovits 1. Edző: Weczera Csaba

MÁV ELŐRE: ZVICER 11, Ambrus 7, PESTI 12, Ljaftov 10, LUNA SLAIBE 12, Szabó V. 6. Csere: Takács M. (liberó), Varga P. 1. Edző: Omar Pelillo

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:2, 7:3, 11:6, 13:9, 13:15, 15:19, 18:21. 2. játszma: 4:2, 5:8, 6:11, 9:18, 12:18, 13:24. 3. játszma: 1:5, 5:7, 6:11, 6:14, 10:14, 14:15, 15:18, 17:21, 18:24

Az egyik csapat harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–0 a MÁV Előre javára

MESTERMÉRLEG

Weczera Csaba: – Az elején volt lendület a csapatban, de aztán ahogyan a fehérváriak egyre agresszívabban nyitottak, az rányomta a bélyegét a játékunkra. Az első meccsen nem szerváltak ilyen jól. Szerettem volna pár új dolgot is gyakorolni a csapattal, de az idő rövidsége miatt erre nem került sor, remélem pénteken azért megtudjuk lepni a MÁV Előrét ezekkel.

Omar Pelillo: – Az idény egyik legjobb teljesítményét nyújtottuk minden játékelemben. Nagy nyomás alatt tudtuk tartani a nyitásokkal és a sáncmunkánkkal a Pénzügyőrt, amely jól játszott, de ezúttal hiába kereste ezekre az ellenszert.