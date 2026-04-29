Oda a fehérváriak pályaelőnye, idegenben győzött a Fino a férfi röplabda Extraliga döntőjében

Ahogyan várható is volt, igencsak feszülten indult a bajnoki döntő első mérkőzése, rengeteg hiba jellemezte az első játszmát, főleg a nyitások voltak rosszak: a hazaiak hétszer, a vendégek négyszer rontottak, ebben a játékrészben és ennek köszönhetően rendre a kaposváriaknál volt az előny. A MÁV Előre 15-nél tudott egyenlíteni, majd 17:16-os kaposvári vezetésnél sorozatban öt pontot is szerezve fordítottak. 22.18-as fehérvári vezetésnél azonban két fontos dolog is történt: a hazaiak vezetőedzője, Omar Pelillo lecserélte két kulcsjátékosát, Pesti Marcellt és Szabó Vilmost, majd a rutinos Dávid Csanád szerzett pontot és ezt követően fantasztikus nyitássorozatba kezdett, amivel nem tudtak mit kezdeni a fehérváriak. Addigi legjobbjuk, Alekszandar Ljaftov ráadásul három ziccerét is kiütötte, így a vendégek jutottak játszmalabdához, amit stílszerűen Dávid egy hálón átcsorgó ásszal értékesített.

Ez demoralizálta a hazaiakat és a második játszma elején Matej Smidl nyitássorozatával 9:2-re húztak el a kaposváriak. Sikerült azonban rendezni a sorokat: előbb a csereként beálló Kecskeméti Bálint parádézott, majd következtek Karim Luna Slaibe centertámadásai és Pesti bombái, így ezúttal 18-nál sikerült egyenlíteni, ezúttal azonban nem tudták átvenni a vezetést és 21.21 után megint Dávid szerzett két pontot, majd Hubicska Patrik juttatta ismét szettlabdához a vendégeket. Ezt egy nagyon érdekes labdamenet követte: Kecskeméti ütését ugyanis kint látta Tillmann Gyula játékvezető, azonban a fehérváriak sáncérintés miatt kértek Challenge-t. Igazuk volt, azonban ekkor meg a kaposváriak kértek videóelemzést, mégpedig azért, mert szerintük az egyik hazai játékos átlépte a felezővonalat. Ez viszont nem volt igaz – a játékos talpa végig érintette a felezővonalat –, azonban a következő labdamenet végén Hubicska megint eredményes volt, így már 2:0-ra vezettek a kaposváriak.

A harmadik felvonás elején a hazaiak húztak el öt ponttal is, ezt meg a somogyiak dolgozták le 17-nél. Ebben a játszmában megint egy meccsnyi nyitásrontást hoztak össze a csapatok, de a végén megint hihetetlen izgalmak zajlottak a pályán: a vendégek 23:21-es hátrányból is meccslabdához jutottak, s ekkor mindkét oldalon újabb rontott nyitások következtek, s a második meccslabdát Hubicska már beütötte.

Folytatás hétfőn Kaposváron.

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA

DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

MÁV ELŐRE FOXCONN–FINO KAPOSVÁR 0:3 (–22, –23, –24)

Székesfehérvár, 480 néző. V: Tillmann, Bátkai-Katona

MÁV ELŐRE: Szabó V. 6, Zvicer 8, Ambrus 3, Pesti 11, Ljaftov 6, Luna Slaibe 8. Csere: Takács M., Szentesi (liberó), Bandi, KECSKEMÉTI 9, Varga P., Oldani 3.Edző: Omar Pelillo

FINO: HUBICSKA 8, Medina 5, SMIDL 18, DÁVID CS. 9, Grigoriev 6, Magyar 2. Csere: Jorge Feliciano (liberó). Edző: Zoran Kedacic

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:3, 6:5, 7:9, 8:11, 11:12, 15:15, 21:17, 22:18. 2. játszma: 2:9, 5:10, 12:15, 18:18, 19:21, 22:22, 22:24. 3. játszma: 2:0, 8:4, 10:5, 13:11, 14:13, 16:14, 17:17, 21:18, 23:24

Az egyik csapat harmadik győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Fino Kaposvár javára

MESTERMÉRLEG

Omar Pelillo: – Ugyan vereséget szenvedtünk, de ez még csak az első mérkőzés volt. Nagyon remélem, hogy a következő találkozón jobb minőségben tudunk játszani. A különbség a részletekben rejlik, most van három napunk dolgozni a hibák kijavításán.

Zoran Kedacic: – Egy pillanatig sem, hogy idegenben, csak a saját játékra koncentráltak és betartották a taktikát. Sikerült javítani a legutóbbi fehérvári teljesítményünkön, de ennek a párharcnak még egyáltalán nincs vége, a további meccsekre is ugyanolyan keményen kell készülni és ugyanolyan fegyelmezetten játszani, mint az elsőn.