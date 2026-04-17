Idén is MÁV Előre–Kaposvár döntő lesz a férfi röplabdázóknál

Pénteken játszották le a férfibajnokság elődöntőjének harmadik mérkőzéseit. Mivel a Kaposvár a Vegyész RC Kazincbarcikát, a MÁV Előre pedig a Prestige Fitness Pénzügyőrt győzte le harmadszor is, eldőlt, hogy az előző három évhez hasonlóan a most is felülkerekedő két győztes vívja majd a finálét, míg a vesztesek – a Magyar Kupához hasonlóan – a bronzéremért csapnak össze.

Ami a Fino és a Vegyész párharcát illeti, a somogyiak játszmavesztés nélkül hozták le a meccseiket, ugyanezt nem mondhatja el magáról a címvédő MÁV Előre, amely mindkét hazai meccsén alulmaradt egy-egy játszmában. Ezúttal a másodikat sikerült bukniuk úgy, hogy 24:18-nál hat szettlabdájuk is volt. Mindent egybevéve azonban ők is 3–0-s összesítéssel jutottak a fináléba.

FÉRFI RÖPLABDA EXTRALIGA

ELŐDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

FINO KAPOSVÁR–VEGYÉSZ RC KAZINCBARCIKA 3:0 (16, 19, 20)

Kaposvár, 450 néző. V: Horváth M., Szarka

FINO: Dávid Cs. 6, GRIGORIEV 7, Magyar 1, HUBICSKA 10, Novoszelov 5, SMIDL 19. Csere: Jorge Feliciano (liberó), Medina 2. Edző: Zoran Kedacic

VEGYÉSZ: CZICZLAVICZ 7, Gniecki 2, Milev 6, Garan 5, Lescay 10, Péter M. 2. Csere: Kiss M. (liberó), Péter B. 3, Török S. Edző: Toronyai Miklós

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:1, 4:3, 14:7, 15:12, 20:14, 22:16. 2. játszma: 0:2, 4:3, 6:8, 12:9, 14:10, 14:13, 17:14, 19:17, 23:19. 3. játszma: 3:1, 4:5, 8:6, 11:8, 13:12, 20:13, 24:17

Az egyik csapat harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3–0 a Fino Kaposvár javára

MESTERMÉRLEG

Zoran Kedacic: – Ebben az idényben nyolcból nyolcszor sikerült legyőzni a Vegyészt, úgyhogy az alapvető célt teljesítettük, és bejutottunk a fináléba. Persze tudom, hogy Kaposváron kimondva-kimondatlanul is a bajnoki cím a cél, úgyhogy tovább dolgozunk azért, hogy ezt teljesítsük. De a döntőben kemény párharc vár ránk.

Toronyai Miklós: – Összességében kicsit többet vártunk ettől a párharctól, legalább szettgyőzelmet, ám végig nagyon komplett és összeszedett volt a Kaposvár, megérdemelten nyerte meg a párharcot. Mostantól a kisdöntőre koncentrálunk, és bízunk benne, hogy sikerül megszerezni a bronzérmet.

MÁV ELŐRE FOXCONN–PRESTIGE FITNESS PSE 3:1 (20, –25, 20, 18)

Székesfehérvár, 130 néző. V: Tillmann, Halász E.

MÁV ELŐRE: ZVICER 18, Ambrus 3, PESTI 12, LJAFTOV 13, Luna Slaibe 11, Szabó V. 5. Csere: Takács M., Szentesi (liberó), Bandi, Kecskeméti 3, Varga P. 5, Szávai. Edző: Omar Pelillo

PÉNZÜGYŐR: Tamási, KISPÁL 17, Kovács Z. 12, Altunaga 11, Szalai 4, Balogh L. Csere: Bán (liberó) Tóth K. 1, POZZOBON 11, Mihálovits 5, Herczeg, Székely 1.Edző: Weczera Csaba

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:1, 4:3, 6:7, 8:11, 10:14, 19:15, 20:18, 24:19. 2. játszma: 0:1, 3:2, 5:6, 10:8, 12:11, 16:13, 19:18, 24.18. 3. játszma: 9:2, 12:8, 16:9, 20:17, 22:20. 4. játszma: 1:0, 2:3, 6:4, 7:9, 12:11, 13:15, 21:16, 22:18

Az egyik csapat harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3–0 a MÁV Előre javára

AZ 5–8. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

Miskolci EAFC-Peka Bau–MAFC 2:3 (–25, 19, 18, –25, –10)

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–0 a MAFC javára

A 9–13. HELYÉRT

Dunaújvárosi KSE–Vidux-Szegedi RSE 1:3 (–17, –21, 19, –17)

Az állás: 9. Szeged 13 pont (14:7 szettarány, 5 mérkőzés), 10. Dág 8 (10:7, 4), 11. Szolnok 6 (9:8, 4), 12. Kecskemét 3 (6:11, 4), 13. Dunaújváros 3 (6:12, 5)