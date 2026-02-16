Elsőként a Békéscsaba jutott a női röplabda Extraliga elődöntőjébe

Bár az alapszakaszban elért helyezésük alapján a békéscsabaiak voltak a párharc esélyesei, eddig igencsak ingatag teljesítményt nyújtott Nagy Péter csapata: többször is bravúros eredmények mellett kellemetlen blamákba is sikerült belefutniuk. Most ugyanezt a hullámvasutazást egy mérkőzésen belül is megtették.

A meccset azok a nyíregyháziak kezdték jobban, akiket egész idényben sérüléshullám sújt, január közepén pedig edzőt is cseréltek. Azonban már az első szett közepén átvette az irányítást a Békéscsaba, majd 11:12-nél egy hétpontos sorozattal gyakorlatilag eldöntötték a játszma sorsát. A lendület a második szettben is kitartott 5:0-ra, majd 17:6-ra is vezettek, s végül mindössze 11 pontot engedélyeztek a házigazdáknak. A harmadik felvonásban, 6:2-nél úgy tűnt, hogy gyorsan le is zárják a meccset, de a Fatum talpra állt, 13:13 után pedig ők léptek meg öt ponttal, s szépítettek, majd a negyedik szett végjátékát is ők nyerték egy ötös sorozattal.

A döntő játszmában azonban megint a vendégek domináltak, s bár a fordulás után még visszazárkóztak kettőre a szabolcsiak, de ezzel el is lőtték puskaporukat, s a csabaiak így két mérkőzésen biztosították elődöntőbe kerülésüket.

NŐI RÖPLABDA EXTRALIGA

NEGYEDDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

FATUM NYÍREGYHÁZA–MBH-BÉKÉSCSABA 2:3 (–17, –11, 19, 21, –9)

Nyíregyháza, 450 néző. V: Jámbor, Villás

FATUM: Del Burgo 2, Petrovics 9, Földi 3, DAVIDOVIC 28, Pampuch 9, Öhman 16. Csere: Tóth F. (liberó), Wafek, Rufin-Martínez, Antivero Salinas. Edző: Pampuch Csaba

BÉKÉSCSABA: Krivosijszka 9, Allard 3, SCHLEGEL MOSEGUI 14, Orosz 10, ROBINSON 24, NÉMETH L. 12. Csere: Kertész (liberó), Isanovic, Gajdács. Edző: Nagy Péter

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 5:1, 6:4, 7:10, 11:12, 12:21, 17:23. 2. játszma: 0:5, 3:10, 6:17, 9:18, 11:21. 3. játszma: 0:3, 2:6, 7:6, 8:12, 13:13, 20:15, 20:19. 4. játszma: 2:1, 3:4, 4:6, 6:6, 7:10, 12:12, 13:15, 15:18, 20:21. 5. játszma: 0:4, 3:4, 3:7, 5:8, 6:12, 8:14

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–0 a Békéscsaba javára

MESTERMÉRLEG

Pampuch Csaba: – Nem kezdtük jól a mérkőzést, majd nagyon sok energiánkat emésztette fel, hogy visszajöjjünk kétszettes hátrányból, így nem sikerült győznünk.

Nagy Péter: – Az első két játszmában remekül sáncoltunk és védekeztünk, türelmesek voltunk a támadásokban is, annak ellenére, hogy nem fejeztük be magas hatékonysággal, de keveset hibáztunk. A harmadik szett elejéig mesésen zajlott a találkozó, onnantól viszont dekoncentrált lett a csapat. Az ötödik szett győzelmét az hozta meg, hogy visszatértünk a saját játékunkhoz és onnantól olajozottan ment a gépezet.