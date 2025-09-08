Erősebb versenyeken szeretne indulni a Hajós, Stréli strandröplabdapáros

Az együtt hatszoros országos bajnok magyar kettős tagjai a hazai szövetség közösségi oldalán arról beszéltek, hogy a Budapest Gardenben vasárnap zárult viadal után most pár napot pihennek, de aztán edzésben maradnak, mert „komoly terveik vannak” még az őszre.

„Ezzel a bronzéremmel világranglistapontokat is szereztünk, ami jól jön, mert komoly terveink vannak: magasabb besorolású, azaz Challenge- és Elit-versenyeken szeretnénk még elindulni a szezon további részében” – mondta Stréli Bence.

„Az, hogy ez sikerül-e, függ attól, milyen párosok neveznek és a ranglistapontjaink elegek lesznek-e ahhoz, hogy selejtezzünk. Amennyiben igen, akkor szeretnénk is homokra lépni, így megpályáztunk versenyeket a Fülöp-szigeteken, Kaliforniában és Fokvárosban is. Remélem, be fogunk férni a kvalifikációba” – tette hozzá Hajós Artúr.

A páros, amely augusztusban Burundiban Futures-tornán ezüstérmet szerzett, 720 ponttal jelenleg 186. helyen áll a világranglistán.