Erősebb versenyeken szeretne indulni a Hajós, Stréli strandröplabdapáros

2025.09.08. 20:25
Hajós Artúr és Stréli Bence (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
strandröplabda Stréli Bence Hajós Artúr
A budapesti Futures-tornán szerzett bronzérme után erősebb viadalokon szeretne elindulni az év hátralevő részében a Hajós Artúr, Stréli Bence strandröplabdapáros.

Az együtt hatszoros országos bajnok magyar kettős tagjai a hazai szövetség közösségi oldalán arról beszéltek, hogy a Budapest Gardenben vasárnap zárult viadal után most pár napot pihennek, de aztán edzésben maradnak, mert „komoly terveik vannak” még az őszre.

„Ezzel a bronzéremmel világranglistapontokat is szereztünk, ami jól jön, mert komoly terveink vannak: magasabb besorolású, azaz Challenge- és Elit-versenyeken szeretnénk még elindulni a szezon további részében” – mondta Stréli Bence.

„Az, hogy ez sikerül-e, függ attól, milyen párosok neveznek és a ranglistapontjaink elegek lesznek-e ahhoz, hogy selejtezzünk. Amennyiben igen, akkor szeretnénk is homokra lépni, így megpályáztunk versenyeket a Fülöp-szigeteken, Kaliforniában és Fokvárosban is. Remélem, be fogunk férni a kvalifikációba” – tette hozzá Hajós Artúr.

A páros, amely augusztusban Burundiban Futures-tornán ezüstérmet szerzett, 720 ponttal jelenleg 186. helyen áll a világranglistán.

