A rutin segítette a nehéz pillanatokban Hajóst és Strélit

Nincs még egy ilyen sikeres férfipáros a magyar strandröplabdázás történetében. Hajós Artúr és Stréli Bence már a hatodik közös országos bajnoki címét szerezte meg a múlt hétvégén a Budapest Gardenben. Először 2018-ban diadalmaskodtak hazai színtéren, majd 2020 és 2023 között sorozatban négy évig nem találtak legyőzőre – hasonló eredményt a Buday Balázs, Rácz László kettős mutatott fel, az ő duójuk 1997 és 1999 között háromszor állt a dobogó tetejére, 2001-ben pedig ugyancsak győzött.

Hajós és Stréli a szombati csoportkörben legyőzte előbb a 2015-ös bajnok Meszlényi Tamást és Soós Izsákot, majd a kilencedik kiemelt Bandi Olivért és Bandi Bernátot, a negyeddöntőben pedig a második kiemelt Benkő Balázst és Dóczi Domonkost, ami azért pikáns, mert egy éve Benkő Hajóssal lett harmadik, Dóczi pedig éppen Strélivel bajnok. A vasárnapi elődöntőben a későbbi bronzérmes, harmadik kiemelt Borbély Balázs, Niemeier Lukas kettős sem tudta megállítani Hajósékat, míg a fináléban a hetedik kiemelt Bogáncs Bálint, Szabó Vilmos páros szoros csatára késztette őket az első játszmában, a másodikban viszont már nem volt képes nagy ellenállást kifejteni – Stréliék szettveszteség nélkül nyertek.

További érdekesség, hogy Hajós és Stréli ezelőtt 2023-ban indultak legutóbb közösen strandröplabda-versenyen, az idei ob-fináléra álltak össze ismét.

„Összességében nehéz torna volt. Végig higgadtnak kellett maradnunk, miközben igyekeztük a stabil alapjátékunkat hozni. Azért voltak pillanatok, amikor az ellenfelek kifejezetten megnehezítették a dolgunkat, de a rutin, amit a jó néhány évnyi közös játék során gyűjtöttünk, átsegített bennünket a nehéz pillanatokon. Stabilak maradtunk nemcsak a döntő, hanem az egész hétvége során is, ami jó teszt volt az afrikai world tour-versenyeink előtt” – mondta Hajós Artúr a finálét követően, kissé már a közeljövőbe is tekintve.

„Nagyon élveztem újra Artúrral játszani. Ez volt az első versenyem az elmúlt négy hónapban, éreztem, hogy újra bele kell rázódnom a mérkőzésekbe, ismét hozzászokni a stresszhez a hőségben. Szóval olykor küzdöttünk az elemekkel, ezért is örülök, hogy játszmaveszteség nélkül sikerült győznünk – jelentette ki Stréli Bence, akit arról is kérdeztünk, hitte-e volna, hogy nemhogy megnyeri, hanem egyáltalán képes lesz kiállni az országos bajnokság döntőjére májusi súlyos sérülése és az abból fakadó hosszú kihagyás után. – Rendkívüli munka volt ebben, de nagyon sokan nagyon sokat segítettek, a szövetség is támogatott, jó szakemberekhez kerültem, így abszolút kivitelezhető volt, hogy pályára lépjek.”

Stréli Bence tavaly a hatodik ob-aranyát szerezte meg, ami rekordot jelentett a férfiak között. Akkor többek között úgy fogalmazott, ez nem foglalkoztatja, inkább annak örül, hogy társának, Dóczi Domonkosnak sikerült először a dobogó tetejére állnia. Ezúttal viszont már karrierje hetedik ob-címét gyűjtötte be, ami abszolút csúcsot jelent a magyar strandröplabdázásban mind a férfi, mind a női vonalat figyelembe véve. „Nincs különösebb jelentősége, hogy hatnál vagy hétnél járok, minden bajnoki címnek ugyanúgy örülök – tette hozzá Stréli, majd pontosított. – Az elsőnek örültünk a legjobban, azért is, mert nagyon fiatalok voltunk, mind a ketten tizenhét évesek, a mostani győzelemben az tesz a leginkább elégedetté, amilyen magabiztosan sikerült diadalmaskodnunk a zökkenők ellenére.”

Hajós Artúr tavaly valamivel nagyobb figyelmet szentelt a teremröplabdázásnak, de már a tavalyi strandröplabda-ob-döntőre visszatért. Márciusban egyébként ő is súlyos sérülést szenvedett, ami után műtétre volt szüksége. „A tavalyi, Benkő Balázzsal szerzett bronzérmemet is nagy sikernek tartottam, igazán élveztem a játékot, és már egy akkori interjúban is elmondtam, hogy jövőre is itt leszek. Nem szakadtam el a strandröplabdázástól, bár tény, hogy tavaly nem vettem részt nemzetközi versenyeken, ennek eredményeképp most nincs túl sok ranglistapontom. Idén viszont visszatértem a nemzetközi színtérre is. Hogyan tovább? Nem szeretnénk túlságosan messzire tekinteni, az biztos, hogy hamarosan két afrikai world tour-viadalon is elindulunk Bencével, ezekre összpontosítunk. Utána meglátjuk, mi lesz, hogy érezzük magunkat az említett versenyeket követően – a közelmúltban szerzett sérüléseink mutatják, hogy vigyáznunk kell a testünkre akkor is, ha nem vagyunk még idősek” – szögezte le.