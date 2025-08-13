Sportrádió

A rutin segítette a nehéz pillanatokban Hajóst és Strélit

2025.08.13. 13:48
Boldogan a dobogó tetején: Stréli Bence és Hajós Artúr szettveszteség nélkül nyert (Fotó: MTI/Hegedűs Róbert)
Hajós Artúr és Stréli Bence hatodik közös aranyérmét szerezte meg a hétvégi strandröplabda országos bajnokságon. A nemrégiben egyaránt súlyos sérülést elszenvedő két játékos leginkább arra büszke, hogy a nehézségek ellenére magabiztosan, szettveszteség nélkül nyertek.

Nincs még egy ilyen sikeres férfipáros a magyar strandröplabdázás történetében. Hajós Artúr és Stréli Bence már a hatodik közös országos bajnoki címét szerezte meg a múlt hétvégén a Budapest Gardenben. Először 2018-ban diadalmaskodtak hazai színtéren, majd 2020 és 2023 között sorozatban négy évig nem találtak legyőzőre – hasonló eredményt a Buday Balázs, Rácz László kettős mutatott fel, az ő duójuk 1997 és 1999 között háromszor állt a dobogó tetejére, 2001-ben pedig ugyancsak győzött.

Hajós és Stréli a szombati csoportkörben legyőzte előbb a 2015-ös bajnok Meszlényi Tamást és Soós Izsákot, majd a kilencedik kiemelt Bandi Olivért és Bandi Bernátot, a negyeddöntőben pedig a második kiemelt Benkő Balázst és Dóczi Domonkost, ami azért pikáns, mert egy éve Benkő Hajóssal lett harmadik, Dóczi pedig éppen Strélivel bajnok. A vasárnapi elődöntőben a későbbi bronzérmes, harmadik kiemelt Borbély Balázs, Niemeier Lukas kettős sem tudta megállítani Hajósékat, míg a fináléban a hetedik kiemelt Bogáncs Bálint, Szabó Vilmos páros szoros csatára késztette őket az első játszmában, a másodikban viszont már nem volt képes nagy ellenállást kifejteni – Stréliék szettveszteség nélkül nyertek.

További érdekesség, hogy Hajós és Stréli ezelőtt 2023-ban indultak legutóbb közösen strandröplabda-versenyen, az idei ob-fináléra álltak össze ismét.

Összességében nehéz torna volt. Végig higgadtnak kellett maradnunk, miközben igyekeztük a stabil alapjátékunkat hozni. Azért voltak pillanatok, amikor az ellenfelek kifejezetten megnehezítették a dolgunkat, de a rutin, amit a jó néhány évnyi közös játék során gyűjtöttünk, átsegített bennünket a nehéz pillanatokon. Stabilak maradtunk nemcsak a döntő, hanem az egész hétvége során is, ami jó teszt volt az afrikai world tour-versenyeink előtt” – mondta Hajós Artúr a finálét követően, kissé már a közeljövőbe is tekintve.

Nagyon élveztem újra Artúrral játszani. Ez volt az első versenyem az elmúlt négy hónapban, éreztem, hogy újra bele kell rázódnom a mérkőzésekbe, ismét hozzászokni a stresszhez a hőségben. Szóval olykor küzdöttünk az elemekkel, ezért is örülök, hogy játszmaveszteség nélkül sikerült győznünk – jelentette ki Stréli Bence, akit arról is kérdeztünk, hitte-e volna, hogy nemhogy megnyeri, hanem egyáltalán képes lesz kiállni az országos bajnokság döntőjére májusi súlyos sérülése és az abból fakadó hosszú kihagyás után. Rendkívüli munka volt ebben, de nagyon sokan nagyon sokat segítettek, a szövetség is támogatott, jó szakemberekhez kerültem, így abszolút kivitelezhető volt, hogy pályára lépjek.”

Stréli Bence tavaly a hatodik ob-aranyát szerezte meg, ami rekordot jelentett a férfiak között. Akkor többek között úgy fogalmazott, ez nem foglalkoztatja, inkább annak örül, hogy társának, Dóczi Domonkosnak sikerült először a dobogó tetejére állnia. Ezúttal viszont már karrierje hetedik ob-címét gyűjtötte be, ami abszolút csúcsot jelent a magyar strandröplabdázásban mind a férfi, mind a női vonalat figyelembe véve. „Nincs különösebb jelentősége, hogy hatnál vagy hétnél járok, minden bajnoki címnek ugyanúgy örülök – tette hozzá Stréli, majd pontosított. Az elsőnek örültünk a legjobban, azért is, mert nagyon fiatalok voltunk, mind a ketten tizenhét évesek, a mostani győzelemben az tesz a leginkább elégedetté, amilyen magabiztosan sikerült diadalmaskodnunk a zökkenők ellenére.”

Hajós Artúr tavaly valamivel nagyobb figyelmet szentelt a teremröplabdázásnak, de már a tavalyi strandröplabda-ob-döntőre visszatért. Márciusban egyébként ő is súlyos sérülést szenvedett, ami után műtétre volt szüksége. „A tavalyi, Benkő Balázzsal szerzett bronzérmemet is nagy sikernek tartottam, igazán élveztem a játékot, és már egy akkori interjúban is elmondtam, hogy jövőre is itt leszek. Nem szakadtam el a strandröplabdázástól, bár tény, hogy tavaly nem vettem részt nemzetközi versenyeken, ennek eredményeképp most nincs túl sok ranglistapontom. Idén viszont visszatértem a nemzetközi színtérre is. Hogyan tovább? Nem szeretnénk túlságosan messzire tekinteni, az biztos, hogy hamarosan két afrikai world tour-viadalon is elindulunk Bencével, ezekre összpontosítunk. Utána meglátjuk, mi lesz, hogy érezzük magunkat az említett versenyeket követően – a közelmúltban szerzett sérüléseink mutatják, hogy vigyáznunk kell a testünkre akkor is, ha nem vagyunk még idősek” – szögezte le.

