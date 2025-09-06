Strandröplabda: elődöntőbe jutott Hajós Artúr és Stréli Bence Budapesten

Remekül kezdődött a szombati versenynap a mieink számára, hiszen az első párban Dóczi Domonkos és Niemeier Lukas nyerte meg csoportdöntőjét spanyol riválisaival szemben, majd egyből utána Hajós Artúr és Stréli Bence tette meg ugyanezt a centerpályán két holland ellenében, így mindkét kettősünk egyből a legjobb nyolc közé jutott. Sajnos ezután elkönyvelhettük első férfi kiesőinket is, mert Bogáncs Bence és Borbély Boldizsár nem bírt török riválisaival, de aztán gyógyír volt erre, hogy az újdonsült U20-as Eb-bronzérmes Tari Bence és Veress Ákos győzött egy Fülöp-szigeteki duó ellenében, így kiharcolta a továbbjutást.

Kezdődött az egyenes kieséses szakasz, ahol Kun Stefánia és Villám Lilla nem tudta folytatni a nyári kitűnő nemzetközi szereplését, miután kétszettes vereséget szenvedtek egy finn kettőstől, így a 9. helyen végeztek. Az országos bajnoki cím megnyerése után viszont lendületbe jöttek a Vasvári testvérek: Eszter és Zsófi két játszmában legyőzte a litván Urte Andriukaityté, Rugile Grudzinskaité párost, hogy aztán a negyeddöntőben a másik litván duóval, a második kiemelt Ieva Dumbauskaitével és Gerda Grudzinskaitével kerüljenek szembe. Utóbbi sajnos sikeresen vett revansot testvéréért, így az Egyetemi Világjátékokon is ötödik Vasváriék beállították az eddigi legjobb ProTour-eredményüket, amelyet két hete értek el Brnóban.

Ugyan Tari és Veress is elvérzett a nyolcaddöntőben a Dóczi és Niemeier által legyőzött, harmadik kiemelt spanyol Nathan Matos és Pablo Pérez Suárez ellen, ám két férfipárosunk még így is versenyben volt a négy közé kerülésért. Először Dócziék jöttek, akik az ellen a holland Tom Sonneville és Quinten Groenewold ellen próbáltak szerencsét, akiket délelőtt Hajós és Stréli vert két szettben. Ami ment az utóbbiaknak, az azonban nem sikerült Niemeieréknek, akik az első, viszonylag simább szett után a másodikban derekasan küzdöttek, de végül 23:21-re alulmaradtak.

Utolsóként a hatszoros magyar bajnok páros következett, akik a cseh Martin Pihera és Martin Melmuka ellen léptek homokra, s az első szettet fölényesen, 21:12-re, a másodikat már valamivel szorosabban (21:18), de összességében simán nyerték, így 2017 óta első magyar párosként szerepelhetnek a hazai rendezésű nemzetközi torna elődöntőjében. Ellenfelük a norvég Nils Gunnar Ringön, Even Stran Aas kettős lesz 11 órától, míg a másik ágon holland házirangadót rendeznek. A nőknél cseh–görög és spanyol–litván összecsapásokat láthatnak az érdeklődők.

STRANDRÖPLABDA PRO TOUR-FUTURES, BUDAPEST

A vasárnapi program

9.00: női elődöntő

11.00: férfi elődöntő (Hajós Artúr, Stréli Bence)

13.30: bronzmeccsek

15.30: női döntő

16.30: férfi döntő