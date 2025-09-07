Strandröplabda: történelmi bronzérmet szerzett Hajós és Stréli a Budapest Gardenben

Az idén együtt már hatodik országos bajnoki címét szerző Hajós Artúr és Stréli Bence már azzal is történelmet írt, hogy kiharcolta az elődöntőbe jutást, hiszen a magyarországi nemzetközi verseny 2017 óta íródó történetében ez még soha egyetlen hazai versenyzőnek sem sikerült. Eddig is ők álltak ehhez a legközelebb, hiszen 2021-ben és 2022-ben is a negyeddöntőig jutottak, azonban akkor nem sikerült „belépniük” a kapun. Most a „vérüket”, a testi épségüket sem sajnálták a sikerért: történt, hogy a szombat esti záró meccs, a cseh Martin Pihera és Martin Melmuka elleni negyeddöntő második játszmájában a két magyar strandröplabdázó összefejelt. Hajósnak felrepedt a fejbőre – ki is kellett kérni az ápolási szünetet, hiszen vérző játékos nem léphet pályára –, míg Stréli egy enyhébb agyrázkódást kapott. Ez meg is zavarta őket, s az első, simán 21:12-re megnyert szett után a másodikat végül csak 21:18-ra hozták, de a lényeg, hogy sikerült kiharcolni az elődöntőt.

Sajnos vasárnap délelőtt a norvég Nils Gummar Ringön és Even Stray Aas ellen már nem tudták folytatni a menetelést: az első szettben ugyan nagy hátrányt sikerült ledolgozniuk és egyenlíteniük, de végül 26:24-re így is az északiak nyerték az első szettet, a másodikban már nem tudtak újítani a mieink, így ezt 21:15-re hozta az ellenfél, amely végül a finálét is megnyerte, miután 2:1-re legyőzte a holland Tom Sonneville-t és Quinten Groenewoldot.

„A szombat esti ütközésünk egyáltalán nem befolyásolta az elődöntő eredményét. Az sokkal inkább, hogy míg nekünk addig szinte csak könnyű meccseink voltak, ők végig szoros meccseken küzdöttek a sikerekért. Mi nem számítottunk ilyen ellenállásra és csak későn tudtunk a megfelelő szintre felpörögni. A balszerencsésen elvesztett első szett után pedig már nem tudtunk újra visszajönni a meccsbe" – árulta el a találkozó után Stréli Bence, miközben a gratulációkat fogadta a harmadik helyért. A bronzmeccset ugyanis nem játszották le, mert az első helyen kiemelt holland Yannick Verberne, Leon Luini duó sérülés miatt már az elődöntőtől is visszalépett, így a másik ágon a fináléba az a másik holland kettős jutott, akiket Hajósék simán vertek a csoportdöntőben.

Ami a hölgyek versenyét illeti, meglepetésre az a mindössze kilencedik helyen rangsorolt cseh Veronika Kleiblová, Andrea Lorenzová győzött, akik Kun Stefániát és Villám Lillát verték a csoportdöntőben. A fináléban a Vasvári testvéreket búcsúztató, második kiemelt litván Ieva Dumbauskaite, Gerda Grudzinskaite kettős ellen nyertek teljesen megérdemelten, és végeztek veretlenül az első helyen. A bronz a harmadik kiemelt spanyol Ana Vergara és Nazaret Florian nyakába került, akik egy görög duót vertek a harmadik helyért.

STRANDRÖPLABDA

Pro Tour-Futures verseny, Budapest Garden

A végeredmény. Férfiak: 1. Nils Gummar Ringön, Even Stray Aas (norvég), 2. Tom Sonneville, Quinten Groenewold (holland), 3. Hajós Artúr, Stréli Bence, ...5. Dóczi Domonkos, Niemeier Lukas, ...9. Tari Bence, Veress Ákos, ...13. Bogáncs Bálint, Borbély Boldizsár, 17. Kunert Mátyás, Polgár Levente. Nők: 1. Veronika Kleiblová, Andrea Lorenzová (cseh), 2. Ieva Dumbauskaite, Gerda Grudzinskaite (litván), 3. Ana Vergara, Nazaret Florian (spanyol), ...5. Vasvári Eszter, Vasvári Zsófi, ...9. Kun Stefánia, Villám Lilla, ...13. Gubik Hanna, Nagy Eszter és Honti-Majoros Chiara, Posztós-Szabó Adrienn, ...21. Dibusz Viktória, Kiss-Bertók Emese