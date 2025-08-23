Strandröplabda Futures-sorozat: ezüstérmes a Hajós, Stréli páros Burundiban

Az afrikai Burundiban rendezett viadalon a két hete hatodik közös országos bajnoki címét megnyerő, korábban ifjúsági olimpiai negyedik helyezett magyar kettős a csoportkörben japán ellenfelét legyőzte, majd amerikai riválisától kikapott, így az egyenes kieséses szakasz keresztjátékában is pályára kellett lépnie. Hajósék onnan simán jutottak negyeddöntőbe egy norvég páros ellen, aztán a nyolc között német duót vertek meg nagy csatában.

A szombati elődöntőben visszavágtak a csoportkörös vereségért az amerikai James Avery Drostnak és Robert Wyatt Harrisonnak, a fináléban pedig a selejtezőből indult, ranglistapont nélküli brazil Gabriel Zuliani és Nicolas Capretti Schosler várt rájuk.

A hatalmas szélben rendezett döntőben mindkét szett első fele szorosan alakult, a játszmák második részében azonban a dél-amerikaiak kevesebbet rontottak, így 21–15-re és 25–14-re nyertek.

Hajósék, akik majd' másfél éves szünetet követően az ob-döntőre álltak össze újra, a 2023-as cerviai verseny után másodszor jutottak egymás oldalán döntőbe. A páros legközelebb két hét múlva a budapesti Futures-viadalon lép homokra.