Nemzeti Sportrádió

Strandröplabda Futures-sorozat: ezüstérmes a Hajós, Stréli páros Burundiban

2025.08.23. 16:26
Fotó: Dömötör Csaba
strandröplabda Stréli Bence Hajós Artúr
Hajós Artúr és Stréli Bence ezüstérmet nyert a strandröplabdázók Futures-sorozatába tartozó bujumburai versenyen.

Az afrikai Burundiban rendezett viadalon a két hete hatodik közös országos bajnoki címét megnyerő, korábban ifjúsági olimpiai negyedik helyezett magyar kettős a csoportkörben japán ellenfelét legyőzte, majd amerikai riválisától kikapott, így az egyenes kieséses szakasz keresztjátékában is pályára kellett lépnie. Hajósék onnan simán jutottak negyeddöntőbe egy norvég páros ellen, aztán a nyolc között német duót vertek meg nagy csatában.

A szombati elődöntőben visszavágtak a csoportkörös vereségért az amerikai James Avery Drostnak és Robert Wyatt Harrisonnak, a fináléban pedig a selejtezőből indult, ranglistapont nélküli brazil Gabriel Zuliani és Nicolas Capretti Schosler várt rájuk.

A hatalmas szélben rendezett döntőben mindkét szett első fele szorosan alakult, a játszmák második részében azonban a dél-amerikaiak kevesebbet rontottak, így 21–15-re és 25–14-re nyertek.

Hajósék, akik majd' másfél éves szünetet követően az ob-döntőre álltak össze újra, a 2023-as cerviai verseny után másodszor jutottak egymás oldalán döntőbe. A páros legközelebb két hét múlva a budapesti Futures-viadalon lép homokra.

 

