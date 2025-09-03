Nemzeti Sportrádió

Jól van térdműtéte után Ádám Martin

2025.09.03. 13:14
Ádám Martin (Fotó: Kovács Péter)
Biztató hírrel szolgált Ádám Martin állapotával kapcsolatban a labdarúgó NB I éllovasa, a Paksi FC: a klub honlapjának tájékoztatása szerint a huszonnyolcszoros válogatott támadó térdműtétjét követő első orvosi kontroll nem talált semmi rendelleneset.

Honlapján tájékoztatta a szurkolókat Ádám Martin állapotáról a Paksi FC. Az NB I-ben éllovas zöld-fehérek arról adtak hírt, hogy a 2021–2022-es bajnoki évad gólkirálya térdműtétét követően átesett az első orvosi felülvizsgálaton, amely mindent rendben talált – ezt maga a huszonnyolcszoros válogatott futballista erősítette meg.

„A doktor úr alaposan megvizsgálta a térdem, és azt mondta, minden szép, nincs megdagadva, így minden rendben eddig. Szombaton varratszedéssel folytatjuk, valamint állítanak a fix térdgépemen is, hogy a teljesen nyújtott helyzetből hatvan fokig hajlítani tudjam. Ezt követően szépen fokozatosan indulhat az alap gyógytorna. Hála Istennek semmi fájdalmam nincs, mindent rendben érzek, úgyhogy most már irány előre” – nyilatkozott a klubportál megkeresésére a 30 éves center.


 

 

