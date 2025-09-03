Jól van térdműtéte után Ádám Martin

Honlapján tájékoztatta a szurkolókat Ádám Martin állapotáról a Paksi FC. Az NB I-ben éllovas zöld-fehérek arról adtak hírt, hogy a 2021–2022-es bajnoki évad gólkirálya térdműtétét követően átesett az első orvosi felülvizsgálaton, amely mindent rendben talált – ezt maga a huszonnyolcszoros válogatott futballista erősítette meg.

„A doktor úr alaposan megvizsgálta a térdem, és azt mondta, minden szép, nincs megdagadva, így minden rendben eddig. Szombaton varratszedéssel folytatjuk, valamint állítanak a fix térdgépemen is, hogy a teljesen nyújtott helyzetből hatvan fokig hajlítani tudjam. Ezt követően szépen fokozatosan indulhat az alap gyógytorna. Hála Istennek semmi fájdalmam nincs, mindent rendben érzek, úgyhogy most már irány előre” – nyilatkozott a klubportál megkeresésére a 30 éves center.



