Férfi röplabda Extraliga: elődöntőbe jutott a MÁV Előre és a PSE is

Amennyiben a papírformának megfelelően a Fino Kaposvár és a Vegyész RC Kazincbarcika is továbbjut, akkor a két csapat éppen egymással találkozik majd az elődöntőben, ahol azonban már az egyik csapat harmadik sikeréig tart majd az összecsapás.

FÉRFI RÖPLABDA EXTRALIGA

NEGYEDDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉSEK

TFSE–MÁV ELŐRE FOXCONN 0:3 (–29, –11, –17)

Csörsz u., 55 néző. V: Horváth M., Filibér

TFSE: Tóth M. 3, Balázs 8, Füzék 7, MAJOROS 14, Tóth K. 4, Kiss B. 2. Csere: Laczi (liberó), Dóczi 2. Edző: Bartal Gergely

MÁV ELŐRE: Ljaftov 7, Luna Slaibe 6, Szabó V. 6, KECSKEMÉTI 11, OLDANI 8, PESTI 14. Csere: Takács M. (liberó), Ambrus 4, Bandi, Péter A, Szávay. Edző: Omar Pelillo

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:0, 6:3, 8:7, 11:8, 11:10, 14:11, 15:14, 18:15, 19:18, 22:20, 24:23, 24:25, 29:28. 2. játszma: 0:2, 3:3, 4:7, 6:8, 7:14, 9:18, 11:22. 3. játszma: 2:1, 3:4, 8:7, 9:10, 11:15, 14:15, 15:19, 17:21

Az egyik csapat második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–0 a MÁV Előre javára

MESTERMÉRLEG

Bartal Gergely: – AZ első szettben nagyon jól játszottunk, igaz sok ki nem kényszerített hibája volt az ellenfélnek. De ha van lehetőség, akkor azt meg kell ragadni és meg is rángattuk az oroszlán bajuszát. Nagyon ráfeküdtünk a nyitásfogadásra és abban is bíztunk, hogy a nagy tér megzavarja majd az ellenfelet. Majdnem össze is jött, nüánszokon múlt, hogy nem jött össze a szettgyőzelem. A második játszmától kezdve sokkal jobban szerváltak és jól blokkoltak is. Ettől függetlenül tudtunk előbbre lépni az előző mérkőzéshez képest.

Omar Pelillo: – Nagyszerű győzelem volt ma, különösen az első szettben vívott kemény küzdelem. Csapatunk továbbra is történelmet ír a klubnál, ismét bejutott a bajnokság elődöntőjébe. Egy nagyon hosszú év után, annyi mérkőzéssel és versennyel, gratulálunk! Most itt az ideje pihenni és energiát gyűjteni, hogy felkészüljünk az elődöntő mérkőzéseire.

DEBRECENI EAC–PRESTIGE FITNESS PSE 0:3 (–22, –23, –18)

Debrecen, 180 néző. V: Radasovszki, Jámbor

DEAC: Tasszev 6, Kiss I. 4, PAVLJUK 14, Chidi 9, MORET 11, Óhidi 1. Csere: Török Zs. (liberó), Imre. Edző: Fodor Antal

PÉNZÜGYŐR: ALTUNAGA 11, GRÓZER T. 18, Kovács Z. 4, Tóth K. 1, SZALAI 8, Balogh L. 3. Csere: Bán (liberó), Tamási, Pozzobon, Mihálovits 1. Edző: Grózer György

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:0, 3:4, 6:8, 10:15, 13:15, 14:18, 17:19, 18:21, 21:22, 21:24. 2. játszma: 1:0, 1:4, 5:5, 8:6, 9:8, 12:9, 16:15, 19:17, 21:21, 23:22. 3. játszma: 1:0, 5:3, 9:5, 12:11, 13:13, 14:20, 16:24

Az egyik csapat második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–0 a Pénzügyőr javára

MESTERMÉRLEG

Fodor Antal: – Küzdelmes mérkőzésen győzött le minket a Pénzügyőr. De volt esélyünk, az első két játszmában jól játszottunk, kevesebb hibával szettet is nyerhettünk volna. A harmadikban sajnos megzavarodtunk, s így megérdemelten nyert ellenfelünk.

Grózer György: – Ahogyan vártam, szenvedős mérkőzés volt, mert hazai pályán jobban játszott a Debrecen. Szerencsénk is volt, mert a harmadik játszma előtt elírták a felállásukat. De a saját csapatomat is dicséret illeti, mert több dologban is fejlődni tudtunk az előző meccs óta.