Férfi röplabda Extraliga: a Miskolc négy játszmában verte meg a vendég Kecskemétet

A MEAFC 3:1-re legyőzte vendégét, a Kecskemétet a TippmixPro férfi röplabda Extraliga szerdai játéknapján.
A mérkőzés két legeredményesebbje a hazaiak két játékosa, Veres Bence, illetve a kanadai Jordan Jeffrey McKee volt, mindketten 21 pontot szereztek.
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
MEAFC-Peka Bau–Kecskeméti RC 3:1 (21, 19, –20, 20)
Vidux-Szegedi RSE–MÁV Előre Foxconn 0:3 (–15, –20, –19)
Szolnoki RK-SC SI–Fino Kaposvár 0:3 (–17, –20, –16)
Legfrissebb hírek
Edzőt váltott a Szent Benedek RA
Röplabda
2026.02.08. 17:49
A hónap utánpótlásedzője: január jelöltjei
Utánpótlássport
2026.02.07. 08:57
Férfi röplabda Extraliga: simán nyert Miskolcon a MÁV Előre
Röplabda
2026.02.03. 21:51
Ezek is érdekelhetik