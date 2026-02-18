Nemzeti Sportrádió

Férfi röplabda Extraliga: a Miskolc négy játszmában verte meg a vendég Kecskemétet

2026.02.18. 19:58
Fotó: MEAFC/Facebook
A MEAFC 3:1-re legyőzte vendégét, a Kecskemétet a TippmixPro férfi röplabda Extraliga szerdai játéknapján.

A mérkőzés két legeredményesebbje a hazaiak két játékosa, Veres Bence, illetve a kanadai Jordan Jeffrey McKee volt, mindketten 21 pontot szereztek.

RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
MEAFC-Peka Bau–Kecskeméti RC 3:1 (21, 19, –20, 20)
Vidux-Szegedi RSE–MÁV Előre Foxconn 0:3 (–15, –20, –19) 
Szolnoki RK-SC SI–Fino Kaposvár 0:3 (–17, –20, –16)

 

