A válogatott röplabdázó Kump Alíz Békéscsabára igazolt

2026.02.25. 11:43
Kump Békéscsabán zárja az idényt (Fotó: Földi Imre)
A bajnokságban és a Magyar Kupában is elődöntős Békéscsaba női röplabdacsapata a szezon végéig szerződtette a válogatott Kump Alízt.

A 22 éves center leigazolását szerdán honlapján jelentette be a viharsarki csapat, amely a versenykiírás úgynevezett „medical joker” szabályát használta ki: mivel Kiss Emesét súlyos sérülés miatt egész idényre elveszítette, így volt lehetősége az átigazolási határidő január 31-i lezárása után újabb játékost szerződtetni. A 2023–2024-es szezonban Békéscsabán szereplő Kump a mostani idényben az olasz Bartoccini-Mc Restauri Perugia játékosa volt, de együttese számára már véget ért a szezon, mivel kiesett az élvonalból. A gödöllői nevelésű, 31-szeres válogatott center korábban a Vasas Óbuda, a Kaposvár és a Fatum Nyíregyháza röplabdázója is volt. A Békéscsaba a TippmixPro Extraliga csütörtökön kezdődő elődöntőjében a címvédő Vasas Óbudával találkozik, míg a MOL Magyar Kupa négyes döntőjének első elődöntőjében a Kaposvár vagy a Vasas SC lesz az ellenfele március 20-án a Dr. Koltai Jenő Sportközpontban.

 

