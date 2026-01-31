Női röpi Extraliga: Békéscsabán nyert rangadót a Vasas

A címvédő Vasas Óbuda Békéscsabán köszörülte ki a múlt heti csorbát, amikor váratlan vereséget szenvedtek a MÁV Előrétől. Ezúttal viszont magabiztosan, három játszmában nyerték a rangadót. Csakúgy, mint a másik mérkőzésen a Kaposvár, amely a TFSE-t győzte le ugyancsak 3:0-ra. A KNRC-ben debütált újonnan igazolt brazil átlójuk, Gabriela Da Silva, aki 9 pontot szerzett első mérkőzésén.

RÖPLABDA

Női Extraliga, alapszakasz

KHG KNRC–TFSE 3:0 (19, 6, 20)

Kaposvár, 463 néző. V: Varjasi, Takács Á.

KNRC: Bagyinka 2, RABELO 16, HORVÁTH L. 9, Da Silva 9, FEGYIK 10, Giorgi 9. Csere: Szerencsés, Guimares (liberók), Kalmár, Szerényi. Edző: Vincent Lacombe

TFSE: Boros 1, Tatár 8, Zen 1, KIS D. 9, Tátrai Zs. 3, Nagy V. 3. Csere: Kucsera, Weidemann (liberók), Rádosi 5, Vértes Sz., Olcsváry 1, Báder, Nagy Zs. 1, Takács V. Edző: Jókay Zoltán

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:1, 5:3, 5:5, 8:6, 9:10, 13:10, 13:12, 19:13, 20:17, 24:18. 2. játszma: 7:1, 14:3, 20:4, 21:6. 3. játszma: 2:2, 5:3, 8:5, 10:9, 11:10, 15:12, 15:16, 18:16, 18:18, 20:18, 21:20

MESTERMÉRLEG

Vincent Lacombe: – Megtettünk mindent amit tudtunk, nem volt tökéletes a játék, de megvan a győzelem. Nagy nyomást helyezett ránk a TFSE, de megoldottuk és örülök, hogy az új játékost is be tudtuk építeni sokat segített nekünk!

Jókay Zoltán: – Volt két elfogadható játszmánk, persze a nagyobb ütőerőnek köszönhetően akkor is a Kaposvár dominált. A második játszmáról viszont nem tudok mit mondani, fogalmam sincs, hogy mi játszódott le akkor a játékosokban.

MBH-Békéscsaba–Vasas Óbuda 0:3 (–19, –18, –21)

Békéscsaba, 795 néző. V: Jámbor, Villás

BÉKÉSCSABA: Isanovic 9, Orosz 4, ROBINSON 19, Németh L. 5, Krivosijszka 7, Allard. Csere: Kertész (liberó), Nánási. Edző: Nagy Péter

VASAS ÓBUDA: OHWOBETE 14, Papp 6, SUNDERLIKOVÁ 15, Glemboczki 8, FEKETE F. 10, Leite 2. Csere: Juhár (liberó). Edző: Janisz Athanaszopulosz

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:4, 7:6, 8:12, 11:12, 12:18, 15:19, 16:22, 17:24. 2. játszma: 1:3, 4:5, 5:8, 9:10, 10:17, 13:17, 15:21, 17:24. 3. játszma: 1:5, 4:6, 5:11, 12:14, 13:18, 17:19, 17:21, 20:21, 20:24

MESTERMÉRLEG

Nagy Péter: – Azt el kell ismeri, hogy a Vasas minden játékelemben jobb volt. Jól védekeztek, tompították az ütéseket, agresszívan szerváltak. Nagyon egysíkúan támadtunk, pedig megvoltak a lehetőségeink a pozitív fogadások után, amikből vállalhattunk volna más irányokat. Ők elkapták a ritmust, és volt, hogy mi is fegyelmezetlenek voltunk blokkban. Lélektanilag az utolsó szett végén volt az a hosszú labdamenet, ha azt mi nyerjük, az megfordíthatta volna a mi javunkra a szettet, de nincsen ha, mert ott is voltak pontatlanságaink.

Janisz Athanaszopulosz: – Egy másik csapat volt a pályán, mint egy hete a MÁV Előre ellen, ezt ígértük egymásnak az öltözőben. Egész héten úgy edzettünk, ahogy kell ahhoz, hogy harcolhassunk a kupa- és bajnoki győzelemért.

