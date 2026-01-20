Nemzeti Sportrádió

Női röplabda Extraliga: a Nyíregyháza öt játszmában megverte a Vasast

2026.01.20. 21:09
Fotó: Fatum Nyíregyháza
röplabda Szent Benedek RA női röplabda Extraliga Kaposvár
Pampuch Csaba győzelemmel mutatkozott be a Fatum Nyíregyháza kispadján: együttese 3:2-re győzött a Vasas SC vendégeként kedden a TippmixPro női röplabda Extraligában.

Az első két játszmát a Nyíregyháza megnyerte, ám nem sikerült lezárni a mérkőzést a következő két szettben, a Vasas egyenlített, így végül a vendégek döntő játszmában diadalmaskodtak.

A tabellán második Kaposvár három – egyre szorosabb – szettben győzött a sereghajtó Szent Benedek RA otthonában, míg az Újpest hazai pályán nyert a MÁV Előre ellen – ugyancsak három, egyre szorosabb játszmában.

RÖPLABDA
Női Extraliga, alapszakasz
Szent Benedek RA–KHG KNRC 0:3 (–12, –14, –21)
Vasas SC–Fatum Nyíregyháza 2:3 (–18, –25, 18, 16, –12)
UTE–MÁV Előre Foxconn 3:0 (16, 18, 20)

 

