Női röplabda: az idény végén távozik a Vasas Óbuda görög sikeredzője

Az idény végén távozik a női röplabda bajnoki címvédő Vasas Óbuda vezetőedzője, Jannisz Atanaszopulosz. A 47 éves tréner 2021 nyara óta irányítja a fővárosiakat, akikkel mostanáig a magyar bajnokságot és Magyar Kupát is négyszer nyerte meg, továbbá egyszer-egyszer aranyérmet szerzett a Közép-európai Ligában és a Közép-európai Szuperkupában, a csapattal háromszor szerepelhetett a Bajnokok Ligája főtábláján, ahol az első, nyeretlen év után előbb egy, majd két csoportkörös sikert is aratott, s a klubot 2025 tavaszán a CEV Kupa elődöntőjébe vezette.

„Az elmúlt időszakban több hosszú beszélgetésünk is volt Jannisszal, melyek alapján egyértelművé vált, hogy a páratlanul sikeres közös időszak a 2025–2026-os idénnyel ér véget. Egy ötéves ciklus a modern sport világában kimondottan hosszú idő, nemcsak magyar, de európai viszonylatban is szép korszak, amit Jannisz klubunknál eltölt, a vele elért sikereket pedig senkinek nem kell bemutatni. Ez most még azonban nem a búcsú ideje, hiszen fontos feladatok állnak előtte és csapatunk előtt is, épp ezért szerettük volna megelőzni a pletykákat és ezzel a közös nyilatkozattal a tiszta kommunikáció útját választottuk” – mondta a klubhonlapon hétfőn Sarlós Márton, a csapatot működtető Vasas Röplabda Kft. ügyvezetője.

A sportvezető hangsúlyozta, hogy a tréner döntése nem érte őket váratlanul, így „bár természetesen egy ilyen sikeres szakember távozása mindig fájó, a háttérben már javában zajlik a munka mind Atanaszopulosz pótlása, mind pedig jövő évi keret kialakítása kapcsán”.

„A szakmai munka minőségéből nem fogunk leadni és céljaink is változatlanok lesznek. Jannisszal közös döntésünk alapján a mai bejelentést követően a szezon utolsó mérkőzéséig nem szeretnénk többet foglalkozni a témával, az idény végén remélhetőleg újabb érmekkel gazdagodva tudunk majd méltó búcsút venni a Vasas Óbuda történetének egyik legsikeresebb edzőjétől” – zárta mondanivalóját Sarlós Márton.

A Vasas a mostani idényben 15/1-es győzelmi mutatóval megnyerte az alapszakaszt a TippmixPro Extraligában, s a negyeddöntőben saját második csapatával, a Vasas SC-vel találkozik majd, míg a Magyar Kupában 3-0-s előnyről várja a Szent Benedek RA elleni negyeddöntő csütörtöki, hazai visszavágóját.

A cseh női szövetségi kapitányként is dolgozó Atanaszopulosz az elmúlt bő négy szezonban magyar csapatok ellen 130/7-es győzelmi mutatóval rendelkezik.