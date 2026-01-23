Női röplabda MK: a Kaposvár legyőzte a Vasas SC-t a negyeddöntő első felvonásán
A Kaposvár idegenben 3:0-ra legyőzte a Vasas SC-t a női röplabda Magyar Kupa negyeddöntőjének első, pénteki felvonásán.
Az oda-visszavágós párharc nyitó mérkőzésén a legutóbb ezüstérmes Kaposvár 76 perc alatt diadalmaskodott. A legeredményesebb játékos a somogyiak brazil légiósa, Roberta Dornelles Rabelo volt 15 ponttal.
A visszavágó időpontja még nem ismert.
A negyeddöntőkben még UTE–Békéscsaba, Nyíregyháza–MÁV Előre és Szent Benedek RA–Vasas Óbuda összecsapást rendeznek.
A továbbjutók bejutnak a négyes döntőbe, amely március 20–21-én lesz a budapesti Dr. Koltai Jenő Sportközpontban.
RÖPLABDA
Női Magyar Kupa
Negyeddöntő, első mérkőzés
19.00: Vasas SC–KHG KNRC 0:3 (–18, –26, –21)
