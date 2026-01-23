Női röplabda MK: a Kaposvár legyőzte a Vasas SC-t a negyeddöntő első felvonásán

Az oda-visszavágós párharc nyitó mérkőzésén a legutóbb ezüstérmes Kaposvár 76 perc alatt diadalmaskodott. A legeredményesebb játékos a somogyiak brazil légiósa, Roberta Dornelles Rabelo volt 15 ponttal.

A visszavágó időpontja még nem ismert.

A negyeddöntőkben még UTE–Békéscsaba, Nyíregyháza–MÁV Előre és Szent Benedek RA–Vasas Óbuda összecsapást rendeznek.

A továbbjutók bejutnak a négyes döntőbe, amely március 20–21-én lesz a budapesti Dr. Koltai Jenő Sportközpontban.

RÖPLABDA

Női Magyar Kupa

Negyeddöntő, első mérkőzés

19.00: Vasas SC–KHG KNRC 0:3 (–18, –26, –21)