Női röplabda MK: a Kaposvár legyőzte a Vasas SC-t a negyeddöntő első felvonásán

V. J./MTIV. J./MTI
2026.01.23. 22:13
Illusztráció: Getty Images, archív
Vasas női röplabda Magyar Kupa Kaposvár
A Kaposvár idegenben 3:0-ra legyőzte a Vasas SC-t a női röplabda Magyar Kupa negyeddöntőjének első, pénteki felvonásán.

Az oda-visszavágós párharc nyitó mérkőzésén a legutóbb ezüstérmes Kaposvár 76 perc alatt diadalmaskodott. A legeredményesebb játékos a somogyiak brazil légiósa, Roberta Dornelles Rabelo volt 15 ponttal.

A visszavágó időpontja még nem ismert.

A negyeddöntőkben még UTE–Békéscsaba, Nyíregyháza–MÁV Előre és Szent Benedek RA–Vasas Óbuda összecsapást rendeznek.

A továbbjutók bejutnak a négyes döntőbe, amely március 20–21-én lesz a budapesti Dr. Koltai Jenő Sportközpontban.

RÖPLABDA
Női Magyar Kupa
Negyeddöntő, első mérkőzés
19.00: Vasas SC–KHG KNRC 0:3 (–18, –26, –21)

 

