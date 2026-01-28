Nemzeti Sportrádió

Női röplabda MK: nyíregyházi előny a MÁV Előre elleni negyeddöntőben

2026.01.28. 19:47
Idegenben szerzett előnyt a Nyíregyháza a Magyar Kupában (Fotó: Fatum Nyíregyháza/Facebook)
A Nyíregyháza 3:0-ra nyert a MÁV Előre otthonában a női röplabda Magyar Kupa negyeddöntőjében szerdán, a párharc első mérkőzésén.

A két együttes harmadszor csapott össze egymással a mostani idényben, s a szabolcsiak először tudták legyőzni a székesfehérváriakat.

A visszavágó jövő szerdán lesz Nyíregyházán.

A többi negyeddöntőben a címvédő Vasas Óbuda és a Szent Benedek RA párharca jövő szerdán kezdődik, míg a legutóbb ezüstérmes Kaposvár múlt pénteken idegenben szerzett 3:0-s előnyt a Vasas SC otthonában. Ott a somogyiak nemzetközi szereplése miatt még nincs kitűzött időpontja a második meccsnek.

Az esti mérkőzésen a Békéscsaba hátrányból fordítva 3:1-re nyert az Újpest vendégeként. 

A négyes döntő március 20-21-én lesz Budapesten, a Dr. Koltai Jenő Sportközpontban.

RÖPLABDA
Női Magyar Kupa, negyeddöntő, 1. mérkőzés
MÁV Előre Foxconn–Fatum Nyíregyháza 0:3 (–23, –23, -21)
Újpesti TE–MBH-Békéscsaba 1:3 (23, –21, -22, –16)

 

Ezek is érdekelhetik