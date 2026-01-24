Női röplabda Extraliga: először kapott ki a Vasas Óbuda

A fehérváriak azonban ezúttal remek napot fogtak ki, és két szoros, illetve egy sima szettben múlták felül a válogatott szlovák átlóját sérülés miatt nélkülöző fővárosiakat.

A Vasas Óbuda a bajnokságban legutóbb tavaly márciusban, az elődöntőben szenvedett vereséget Kaposváron.

RÖPLABDA

NŐI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

MÁV ELŐRE FOXCONN–VASAS ÓBUDA 3–0 (23, 17, 24)

Székesfehérvár, 82 néző. V: Szarka, Barabás.

MÁV ELŐRE: McEwan 5, Kotormán 4, DZJUBA 12, HOLLÓSI 11, ANDRIKOPOULOU 11, THOMSEN 11. Csere: Nagy-Hegyesi (liberó), Rieder 1, Sziládi 1, Fitzpatrick. Edző: Kaszap Tamás

VASAS ÓBUDA: Leite, OHWOBETE 20, Papp 3, Zsombók E. 4, Glemboczki 7, Fekete F. 7. Csere: Juhár, Szalai (liberók), Boskó, Nyikolajeva 4, Sinka, Csereklye 1. Edző: Janisz Athanaszopulosz

Az eredmény alakulása

1. játszma: 1:2, 5:4, 6:7, 8:7, 9:11, 13:12, 17:14, 18:17, 21:18, 21:21, 24:22

2. játszma: 1:2, 5:3, 11:6, 14:7, 18:8, 18:12, 20:12, 24:14

3. játszma: 0:4, 4:11, 9:13, 10:16, 16:18, 16:20, 20:20, 21:23, 23:24

MESTERMÉRLEG

Kaszap Tamás: – Már a bemelegítésnél is éreztük a pozitív energiákat és ezúttal végre elhitték a játékosok, hogy az eddig befektetett munkának igenis ki kell jönnie a pályán. Most stabil volt a játékunk és végig koncentrálva, fegyelmezetten betartottuk a taktikát. Ez egy igazi csapatsiker volt.

Janisz Athanaszopulosz: – Először is gratulálok a MÁV Előrének, nagyszerűen játszottak, leszerváltak minket a pályáról, ami kulcsfontosságú volt. Ha olyan attitűddel lépünk pályára, mint most, akkor annak ez lesz a következménye. Remélem, ez jó lecke volt a jövőre nézve, jövő héttől még keményebben kell dolgoznunk.