A hónap utánpótlásedzője: január jelöltjei

A hónap utánpótlásedzője díj odaítélésekor figyelembe veszik az adott időszak világversenyein, nemzetközi eseményein, legjelentősebb hazai viadalain, bajnokságain elért eredményeket, de a díjra történő jelölésnél ugyancsak döntő szempont volt a kiválasztott szakmai múltja, megfelelő edzői végzettsége, példaértékű nevelőmunkája. A díjazottakról a kuratórium képviselőiből álló kuratórium hamarosan dönt; a győztes 250 ezer forintos pénzdíjazásban részesül.

A díj ötödik évadának (amely 2025 szeptemberétől 2026 augusztusáig tart) ötödik kiírásában jégkorong-, röplabda- és rövid pályás gyorskorcsolyaedző került a jelöltek közé. Íme, január hónap kiválasztottjai!

FODOR ZOLTÁN 2013-ban – miközben az élvonalban, a MOL Ligában még aktívan jégkorongozott – először korcsolyaoktatóként dolgozott, óvodásokkal és kisiskolásokkal foglalkozott Veresegyházon. Mivel a helyi korcsolyaprogramot a KMH Budapest támogatta, hamar a hokiklub kötelékében találta magát, és ott kezdett el edzősködni az utánpótlásban. Négy évet töltött az egyesületnél, volt az U16-os fiúk segédedzője, majd idővel a lányokhoz került, és felnőttszinten vezetőedzőként tevékenykedhetett az első és a második csapat élén is (a második együttes lényegében az U18-as keretet jelentette). Ezután egy szezont Ausztriában töltött, a Lakers Kärnten EWHL-es női csapatánál, illetve az osztrák U18-as leányválogatottnál alkalmazták. Onnan visszatérve, a MAC Budapesthez került, majd rövid kitérőt tett a Vasas U18-as fiúcsapatánál. Ezt követően visszatért a női szakághoz: a Budapest Jégkorong Akadémián két, a svéd Linköpingnél egy idényben dolgozott, míg 2024 óta ismét a MAC osztrák ligában szereplő (EWHL) felnőttcsapatának vezetőedzője. Emellett az elmúlt tíz évben a női válogatottaknál is rendre feltűnt: volt az U16-osok vezetőedzője, a felnőttek másodedzője, jelenleg pedig az U18-asok szövetségi edzője. Legnagyobb sikerei közé tartozik, hogy a nagyválogatott másodedzőjeként három – köztük egy A-csoportos – világbajnokságon is szerepelhetett. Emellett az U18-as válogatottat másodedzőként feljuttatta az elitbe, majd már vezetőedzőként benntartotta az A-csoportos vb-n. Az U18-asokkal hét (hatszor a magyarokkal, egyszer az osztrákokkal) korosztályos vb-n járt szövetségi trénerként. Klubszinten nyert női ob I-et és Magyar-kupát, osztrák másodosztályú bajnokságot (DEBL) és ezüstérmet az osztrák élvonalban (EWHL). A most 33 esztendős szakember tizenkét éves edzői pályafutása alatt számos neves játékossal foglalkozott éveken át. A felnőttválogatottak közül néhány név a teljesség igénye nélkül: Pázmándi Zsófia, Garát-Gasparics Fanni, Huszák Alexandra, Tóth Enikő, Kornyilov Anna, Hajdu Lili.

Januárban tizenkét esztendő után szerepeltek újra U18-as leányhokisaink a legmagasabb osztályban, vagyis a világ nyolc legjobb csapatát tömörítő A-csoportban. Fodor Zoltán együttesének alaposan fel volt adva a lecke, a legnagyobb hokinemzetek válogatottjaival kellett felvenni a versenyt a kanadai Breton-foki-szigeten rendezett vb-n. A csoportkör nyitányán a mieink 4–1-re kikaptak a svédektől, majd 14–0-ra maradtak alul a házigazda kanadaiakkal szemben, aztán szoros meccsen, de 2–0-ra vereséget szenvedtek a svájciaktól is. A nyeretlenül megvívott csoportmérkőzések után a negyeddöntőben az Egyesült Államok szintén túl nagy falatnak bizonyult (0–9), de a legvégén, a legfontosabb pillanatban összejött az áhított győzelem:

a bennmaradásról döntő találkozón a magyar csapat 7–5-re felülmúlta a finneket, megszerezte a hetedik helyet, minek köszönhetően jövőre újra az A-csoportban játszhat.

A győzelem értékét növeli, hogy magyar válogatott – bármely nemben vagy bármely korosztályban – először győzte le a finneket vb-n.

Fodor Zoltán irányításával megkapaszkodott a világbajnoki A-csoportban az U18-as leány jégkorong-válogatott Forrás: MJSZ

Fodor Zoltán:

Arra törekszem, hogy a játékosaim mindig értsék, mit és miért csinálunk a pályán, vagyis lássanak a dolgok mögé.

Nagyon hiszek a kétirányú kommunikációban, számítok a játékosaim visszajelzéseire is, hiszen ők vannak a jégen, ők érzik belülről, hogy mi az, ami élesben is működik. Én mindehhez külső perspektívát adok, és az a lényeg, hogy együtt jussunk megoldásra. Éppen ezért az előíró utasítások helyett sokszor inkább kérdéseket teszek fel a lányoknak, kíváncsi vagyok az ő meglátásaikra is.”

Az U18-as válogatott Szalai Szonja így nyilatkozott mesteréről:

„Zoli végtelenül megnyerő és szívélyes személyiség, miközben maximálisan profi edző, aki higgadtan és okosan kezeli a helyzeteket.

Edzéseken és meccseken egyaránt elképesztően fókuszált, mesterien építi a csapatot, és jó hangulatot teremt. Érezzük, hogy jó kezekben van a csapat.

Évek óta dolgozunk együtt, és ez idő alatt rengeteget fejlődtem mellette, és nemcsak szakmailag. Az edző-játékos kapcsolatunk is folyamatosan erősödött, még úgy is, hogy mi csak a válogatottban találkozunk.”

KŐNIG GÁBOR húsz éve kezdte az edzősködést, amikor még a tanulmányait végezte a Testnevelési Egyetemen. Először nem kisebb név, mint Kotsis Attiláné mellett kóstolhatott bele a tréneri szakmába. Két évvel később a Közgáz SC-hez került, ahol az első sikereit elérve a gyerek és a serdülő leánykorosztályban aratta azzal, hogy az országos döntőbe juttatta csapatait. Eredményeire a Vasasnál is felfigyeltek, így kis idő múlva már Óbudán, a felnőttcsapat másodedzőjeként, illetve utánpótlásedzőként folytatta karrierjét. Azóta is a piros-kékeket erősíti, és már a 17. évadát tölti a Folyondár utcában, a Vasas kötelekében; 2018-ban a klub örökös tagjai közé választották. Ez idő alatt számos utánpótlásbajnoki címet nyert a csapataival a különböző korosztályokban. Mindeközben válogatottedzőként is folyamatosan foglalkoztatták. Először 2009-ben az U18-as fiúcsapat másodedzőjeként szerepelt Eb-n, majd a nemzeti csapatnál is a lányokhoz „igazolt”: Nagy Attila, és Horváth András mellett is dolgozott segédedzőként. Idővel vezetőedzőként is bizonyíthatott, 2021-ben Eb-hetedik helyre vezette az U16-os leányválogatottat. Majd 2023 nyarán az EYOF-on negyedik helyet, míg az U19-es vb-n 15. helyet ért el a nemzeti együttessel. Tavaly a 10. helyet szerezte meg az U16-os lányokkal az Eb-n. Szövetségi edzőként eddig hat utánpótlás Európa-bajnokságon járt, és az U18-as lányokkal most készül a hetedikre. Jelenleg a Vasas utánpótlásért felelős szakmai igazgatójaként tevékenykedik. Emellett – miután a piros-kékeknek jelenleg két csapatuk is szerepel az Extraligában – az egyesület második számú, úgynevezett fiókcsapatának a vezetőedzője is. Ebben az együttesben szinte kizárólag utánpótláskorúak szerepelnek a felnőttélvonalban. Legismertebb tanítványai közé tartozik Németh Anett, aki jelenleg Olaszországban légióskodik, és posztja egyik legjobbja az ottani élvonalban. Edzője Szedmák Rékának is, aki most Romániában játszik. Mindkét említett játékos a felnőttválogatott jelenlegi kulcsembere.

Január első felében a horvátországi Zadarban rendezték meg az U18-as lányok Európa-bajnoki selejtezőjének első fordulóját, amelyen a 41 esztendős Kőnig Gábor vezette magyar csapat megállíthatatlannak bizonyult, és az első helyen végzett a hétcsapatos mezőnyben. Ezzel egyenes ágon jutott ki a nyári lett, litván közös rendezésű kontinenstornára. A mieink Zadarban előbb a csoportkörben a luxemburgiakat és a cseheket is magabiztosan verték, majd az elődöntőben a szlovákok ellen 3:2-es, szoros csatában nyertek, végül a házigazda horvátokat is ötszettes, kiélezett mérkőzésen (ráadásul 0:2-ről fordítva) múlták felül.

Ezzel az U18-as csapat megismételte a szintén Kőnig Gábor vezette U16-osok tavalyi bravúrját, vagyis a selejtezőtorna aranyérmeseként automatikusan kvalifikálta magát az Eb-re.

A siker értékét növeli, hogy a hazai röplabda-utánpótlásban ritkaságszámba megy, ha bármely korosztályos válogatottnak egyenes ágon sikerül kijutnia egy Európa-bajnokságra.

A Kőnig Gábor (középen) irányította U18-as leány röplabda-válogatott veretlenül nyerte meg selejtezőcsoportját, így kijutott a nyári Eb-re Forrás: CEV/MRSZ

Kőnig Gábor:

„Azt vallom, hogy nekünk, edzőknek nemcsak a sportkarrierre kell felkészítenünk a fiatalokat, hanem az életre is nevelnünk kell őket. Értékeket szeretnék átadni, közvetíteni a fiatalabb generációnak, és jó játékosok mellett valódi karaktereket, kiváló személyiségeket szeretnénk adni a röplabdasportnak.

Azt tartom az egyik fontos feladatomnak, hogy mindenkivel megtaláljam a megfelelő hangnemet és kapcsolatot, méghozzá úgy, hogy az kellően távolságtartó tartó legyen, hiszen mégsem barátok vagyunk.

Ugyanakkor az sem jó, ha túl ridegen és kimérten bánok velük. Igyekszem megtalálni az aranyközéputat.”

Az U18-as válogatott 15 éves játékosa, Dibusz Viktória ezt mondta edzőjéről:

„Kőnig Gábor 2024 októberében lett az edzőm a válogatottnál, akkor még az U16-os korosztályban. Azóta volt szerencsém részt venni két Eb-selejtezőül szolgáló MEVZA-tornán és egy Európa-bajnokságon is. Ami igazán különleges, hogy a tavalyi MEVZA-aranyérmünk után 2026-ban is sikerült éppen ugyanazon a napon megnyerni a zadari MEVZA-tornát, és ezzel újabb Európa-bajnokságra jutottunk ki, amit nagyon nagy részben neki köszönhetünk.

Szerintem Gábor azért kiváló edző, mert nemcsak a pályán próbál győzteseket faragni belőlünk, hanem rengeteg munkát és energiát fektet abba is, hogy mentálisan és hosszú távon sportolóként is jobbakká váljunk.

Az elejétől fogva bizalmat szavazott nekem, és az edzőtáborokból hazatérve fejben és technikailag is mindig többnek éreztem magam, mint korábban. Amit a leginkább ki tudnék emelni vele kapcsolatban: amióta nála játszom, sosem voltam tanácstalan a pályán. Profi stáb állt a csapatunk mögött, amely folyamatos iránymutatást ad.”

LAKATOS TAMÁS több, mint harminc évvel ezelőtt kezdett Pécsett rövid pályás gyorskorcsolyázni, válogatott sportolóként vált belőle testnevelőtanár. A helyi egyesület edzője 2008-ban lett, egy évvel később pedig már a juniorválogatottal dolgozott: először edzőként és technikusként tevékenykedett a fiatalok mellett, 2022 szeptemberében pedig vezetőedző lett. A Pécsi SN Zrt-nél a későbbi olimpiai bajnok Burján Csaba trénere lett, és a klubból indult a szintén ötkarikás aranyérmes Knoch Viktor is. A segítségével készülő junior nemzeti csapat számos remek eredményt ért el az elmúlt években: a Talabos Attila-fémjelezte generáció például a 2019-es szarajevói téli EYOF-on három aranyérmet ünnepelhetett, míg a 2022-es multisporteseményen három ezüstérem volt a short trackesek jutalma. A junior-világbajnokságokon is több magyar érem született az elmúlt időszakban: 2018-ban Jászapáti Petra 500 méteren lett második, majd 2022-ben ugyanezen a távon Nógrádi Bence (2.) és Jászapáti Péter (3.) is felállhatott a dobogóra, míg a fiúváltó ezüst-, a leány bronzérmet szerzett. A 2023-as olaszországi téli EYOF-on a magyar küldöttség az aranyérmek tekintetében az eddigi legjobb szereplését nyújtotta, és egy kivétellel a csapat összes medálja a Lakatos által irányított rövid pályás gyorskorcsolyázók nevéhez fűződött: öt arany-, valamint egy-egy ezüst- és bronzérmmel zárták az eseményt. A válogatott az EYOF után junior-világbajnokságon is jégre lépett Drezdában, s ott szintén született magyar érem: a leányváltó harmadik lett. A 2023 őszén elindított junior-világkupa-sorozatban folyamatosan szerzik az érmeket a magyar fiatalok, a 2024-es junior-világbajnokságon pedig a vezetésével két aranyérmet (Somodi Maja 1500 méteren és a leányváltó 3000 méteren) szerzett a válogatott. A tavalyi is eredményes éve volt az általa irányított utánpótlás-válogatottnak, a csapat a Grúziában rendezett téli EYOF-on összesen négy érmet szerzett. Tavaly a junior-világkupa-sorozatban az év első felében Végi Diána Laura második, Nógrádi Panka harmadik helyet ünnepelhetett, novemberben pedig Haltrich Luca szerzett bronzérmet.

Január végén kezdődött meg Salt Lake Cityben a junior-világbajnokság, amelyen a magyar válogatott legjobb eredményét a 16 éves, junior B-korcsoportba tartozó (vagyis a mezőny nagyobb részénél két-három esztendővel fiatalabb)

Amschl Kira érte el, aki 500 méteren bronzérmet szerzett.

A fiatal koris – akinek évek óta Lakatos vezeti a felkészülését – négy futamot sikeresen teljesítve jutott el a döntőig, amelyben harmadikként ért át a célvonalon, végig okosan és technikásan versenyezve. Amschl ezzel egyedüli európaiként szerzett érmet a vb egyéni számaiban.

Lakatos Tamás és junior-világbajnoki bronzérmes short trackes tanítványa, Amschl Kira Forrás: Lakatos Tamás

Lakatos Tamás:

Ha tisztességgel elvégezzük a munkát, annak meglesz az eredménye – én ebben hiszek.

Ez nem azt jelenti, hogy rogyásig kell edzeni, hanem azt, hogy a felkészülés összes szegmensében száz százalékra kell törekedni. A hivatásunknak persze van másik oldala is, hiszen a nevelés és a tanulás fontosságának hangsúlyozása legalább ennyire lényegesen: próbáljuk terelgetni a fiatalokat, illetve megértetni velük, hogy nem csak a short track létezik az életben. Több lábon kell állni, legyen mindig B-opció, és ahhoz elengedhetetlen a tanulás, az, hogy rend legyen az életükben.”

A 46 éves szakemberről a junior-világbajnokságon bronzérmet szerző Amschl Kirát kérdeztük.

„Nagyon hálás vagyok neki.

Egyik edzésére sem mondanám, hogy unalmas, mindig van valami, amin lehet nevetni, ugyanakkor mindig rendet tart.

Maximálisan figyel, igyekszik mindenkihez odamenni, mindenkivel külön foglalkozni, hogy kihozza belőlünk a legjobbat.”

(Kiemelt képünkön balról: Fodor Zoltán, Kőnig Gábor és Lakatos Tamás)