A hónap utánpótlásedzője: január jelöltjei

2026.02.07.
A Magyar Edzők Társasága és az Utanpotlassport.hu szerkesztősége alkotta kuratórium megnevezte A hónap utánpótlásedzője díj januári kiírásának három jelöltjét. Az elismerésre Fodor Zoltán jégkorong-, Kőnig Gábor röplabda-, és Lakatos Tamás rövid pályás gyorskorcsolyaedző aspirál; a győztes kilétére az alapítók voksolását követően derül fény.

A hónap utánpótlásedzője díj odaítélésekor figyelembe veszik az adott időszak világversenyein, nemzetközi eseményein, legjelentősebb hazai viadalain, bajnokságain elért eredményeket, de a díjra történő jelölésnél ugyancsak döntő szempont volt a kiválasztott szakmai múltja, megfelelő edzői végzettsége, példaértékű nevelőmunkája. A díjazottakról a kuratórium képviselőiből álló kuratórium hamarosan dönt; a győztes 250 ezer forintos pénzdíjazásban részesül.

A díj ötödik évadának (amely 2025 szeptemberétől 2026 augusztusáig tart) ötödik kiírásában jégkorong-, röplabda- és rövid pályás gyorskorcsolyaedző került a jelöltek közé. Íme, január hónap kiválasztottjai!

FODOR ZOLTÁN 2013-ban – miközben az élvonalban, a MOL Ligában még aktívan jégkorongozott – először korcsolyaoktatóként dolgozott, óvodásokkal és kisiskolásokkal foglalkozott Veresegyházon. Mivel a helyi korcsolyaprogramot a KMH Budapest támogatta, hamar a hokiklub kötelékében találta magát, és ott kezdett el edzősködni az utánpótlásban. Négy évet töltött az egyesületnél, volt az U16-os fiúk segédedzője, majd idővel a lányokhoz került, és felnőttszinten vezetőedzőként tevékenykedhetett az első és a második csapat élén is (a második együttes lényegében az U18-as keretet jelentette). Ezután egy szezont Ausztriában töltött, a Lakers Kärnten EWHL-es női csapatánál, illetve az osztrák U18-as leányválogatottnál alkalmazták. Onnan visszatérve, a MAC Budapesthez került, majd rövid kitérőt tett a Vasas U18-as fiúcsapatánál. Ezt követően visszatért a női szakághoz: a Budapest Jégkorong Akadémián két, a svéd Linköpingnél egy idényben dolgozott, míg 2024 óta ismét a MAC osztrák ligában szereplő (EWHL) felnőttcsapatának vezetőedzője. Emellett az elmúlt tíz évben a női válogatottaknál is rendre feltűnt: volt az U16-osok vezetőedzője, a felnőttek másodedzője, jelenleg pedig az U18-asok szövetségi edzője. Legnagyobb sikerei közé tartozik, hogy a nagyválogatott másodedzőjeként három – köztük egy A-csoportos – világbajnokságon is szerepelhetett. Emellett az U18-as válogatottat másodedzőként feljuttatta az elitbe, majd már vezetőedzőként benntartotta az A-csoportos vb-n. Az U18-asokkal hét (hatszor a magyarokkal, egyszer az osztrákokkal) korosztályos vb-n járt szövetségi trénerként. Klubszinten nyert női ob I-et és Magyar-kupát, osztrák másodosztályú bajnokságot (DEBL) és ezüstérmet az osztrák élvonalban (EWHL). A most 33 esztendős szakember tizenkét éves edzői pályafutása alatt számos neves játékossal foglalkozott éveken át. A felnőttválogatottak közül néhány név a teljesség igénye nélkül: Pázmándi Zsófia, Garát-Gasparics Fanni, Huszák Alexandra, Tóth Enikő, Kornyilov Anna, Hajdu Lili.

Januárban tizenkét esztendő után szerepeltek újra U18-as leányhokisaink a legmagasabb osztályban, vagyis a világ nyolc legjobb csapatát tömörítő A-csoportban. Fodor Zoltán együttesének alaposan fel volt adva a lecke, a legnagyobb hokinemzetek válogatottjaival kellett felvenni a versenyt a kanadai Breton-foki-szigeten rendezett vb-n. A csoportkör nyitányán a mieink 4–1-re kikaptak a svédektől, majd 14–0-ra maradtak alul a házigazda kanadaiakkal szemben, aztán szoros meccsen, de 2–0-ra vereséget szenvedtek a svájciaktól is. A nyeretlenül megvívott csoportmérkőzések után a negyeddöntőben az Egyesült Államok szintén túl nagy falatnak bizonyult (0–9), de a legvégén, a legfontosabb pillanatban összejött az áhított győzelem:

a bennmaradásról döntő találkozón a magyar csapat 7–5-re felülmúlta a finneket, megszerezte a hetedik helyet, minek köszönhetően jövőre újra az A-csoportban játszhat.

A győzelem értékét növeli, hogy magyar válogatott – bármely nemben vagy bármely korosztályban – először győzte le a finneket vb-n.

Fodor Zoltán irányításával megkapaszkodott a világbajnoki A-csoportban az U18-as leány jégkorong-válogatott Forrás: MJSZ

Fodor Zoltán:

Nagyon hiszek a kétirányú kommunikációban, számítok a játékosaim visszajelzéseire is, hiszen ők vannak a jégen, ők érzik belülről, hogy mi az, ami élesben is működik. Én mindehhez külső perspektívát adok, és az a lényeg, hogy együtt jussunk megoldásra. Éppen ezért az előíró utasítások helyett sokszor inkább kérdéseket teszek fel a lányoknak, kíváncsi vagyok az ő meglátásaikra is.”

Az U18-as válogatott Szalai Szonja így nyilatkozott mesteréről:

„Zoli végtelenül megnyerő és szívélyes személyiség, miközben maximálisan profi edző, aki higgadtan és okosan kezeli a helyzeteket.

Évek óta dolgozunk együtt, és ez idő alatt rengeteget fejlődtem mellette, és nemcsak szakmailag. Az edző-játékos kapcsolatunk is folyamatosan erősödött, még úgy is, hogy mi csak a válogatottban találkozunk.”

KŐNIG GÁBOR húsz éve kezdte az edzősködést, amikor még a tanulmányait végezte a Testnevelési Egyetemen. Először nem kisebb név, mint Kotsis Attiláné mellett kóstolhatott bele a tréneri szakmába. Két évvel később a Közgáz SC-hez került, ahol az első sikereit elérve a gyerek és a serdülő leánykorosztályban aratta azzal, hogy az országos döntőbe juttatta csapatait. Eredményeire a Vasasnál is felfigyeltek, így kis idő múlva már Óbudán, a felnőttcsapat másodedzőjeként, illetve utánpótlásedzőként folytatta karrierjét. Azóta is a piros-kékeket erősíti, és már a 17. évadát tölti a Folyondár utcában, a Vasas kötelekében; 2018-ban a klub örökös tagjai közé választották. Ez idő alatt számos utánpótlásbajnoki címet nyert a csapataival a különböző korosztályokban. Mindeközben válogatottedzőként is folyamatosan foglalkoztatták. Először 2009-ben az U18-as fiúcsapat másodedzőjeként szerepelt Eb-n, majd a nemzeti csapatnál is a lányokhoz „igazolt”: Nagy Attila, és Horváth András mellett is dolgozott segédedzőként. Idővel vezetőedzőként is bizonyíthatott, 2021-ben Eb-hetedik helyre vezette az U16-os leányválogatottat. Majd 2023 nyarán az EYOF-on negyedik helyet, míg az U19-es vb-n 15. helyet ért el a nemzeti együttessel. Tavaly a 10. helyet szerezte meg az U16-os lányokkal az Eb-n. Szövetségi edzőként eddig hat utánpótlás Európa-bajnokságon járt, és az U18-as lányokkal most készül a hetedikre. Jelenleg a Vasas utánpótlásért felelős szakmai igazgatójaként tevékenykedik. Emellett – miután a piros-kékeknek jelenleg két csapatuk is szerepel az Extraligában – az egyesület második számú, úgynevezett fiókcsapatának a vezetőedzője is. Ebben az együttesben szinte kizárólag utánpótláskorúak szerepelnek a felnőttélvonalban. Legismertebb tanítványai közé tartozik Németh Anett, aki jelenleg Olaszországban légióskodik, és posztja egyik legjobbja az ottani élvonalban. Edzője Szedmák Rékának is, aki most Romániában játszik. Mindkét említett játékos a felnőttválogatott jelenlegi kulcsembere.

Január első felében a horvátországi Zadarban rendezték meg az U18-as lányok Európa-bajnoki selejtezőjének első fordulóját, amelyen a 41 esztendős Kőnig Gábor vezette magyar csapat megállíthatatlannak bizonyult, és az első helyen végzett a hétcsapatos mezőnyben. Ezzel egyenes ágon jutott ki a nyári lett, litván közös rendezésű kontinenstornára. A mieink Zadarban előbb a csoportkörben a luxemburgiakat és a cseheket is magabiztosan verték, majd az elődöntőben a szlovákok ellen 3:2-es, szoros csatában nyertek, végül a házigazda horvátokat is ötszettes, kiélezett mérkőzésen (ráadásul 0:2-ről fordítva) múlták felül.

Ezzel az U18-as csapat megismételte a szintén Kőnig Gábor vezette U16-osok tavalyi bravúrját, vagyis a selejtezőtorna aranyérmeseként automatikusan kvalifikálta magát az Eb-re.

A siker értékét növeli, hogy a hazai röplabda-utánpótlásban ritkaságszámba megy, ha bármely korosztályos válogatottnak egyenes ágon sikerül kijutnia egy Európa-bajnokságra.

A Kőnig Gábor (középen) irányította U18-as leány röplabda-válogatott veretlenül nyerte meg selejtezőcsoportját, így kijutott a nyári Eb-re Forrás: CEV/MRSZ

Kőnig Gábor:

„Azt vallom, hogy nekünk, edzőknek nemcsak a sportkarrierre kell felkészítenünk a fiatalokat, hanem az életre is nevelnünk kell őket. Értékeket szeretnék átadni, közvetíteni a fiatalabb generációnak, és jó játékosok mellett valódi karaktereket, kiváló személyiségeket szeretnénk adni a röplabdasportnak.

Ugyanakkor az sem jó, ha túl ridegen és kimérten bánok velük. Igyekszem megtalálni az aranyközéputat.”

Az U18-as válogatott 15 éves játékosa, Dibusz Viktória ezt mondta edzőjéről:

„Kőnig Gábor 2024 októberében lett az edzőm a válogatottnál, akkor még az U16-os korosztályban. Azóta volt szerencsém részt venni két Eb-selejtezőül szolgáló MEVZA-tornán és egy Európa-bajnokságon is. Ami igazán különleges, hogy a tavalyi MEVZA-aranyérmünk után 2026-ban is sikerült éppen ugyanazon a napon megnyerni a zadari MEVZA-tornát, és ezzel újabb Európa-bajnokságra jutottunk ki, amit nagyon nagy részben neki köszönhetünk.

Az elejétől fogva bizalmat szavazott nekem, és az edzőtáborokból hazatérve fejben és technikailag is mindig többnek éreztem magam, mint korábban. Amit a leginkább ki tudnék emelni vele kapcsolatban: amióta nála játszom, sosem voltam tanácstalan a pályán. Profi stáb állt a csapatunk mögött, amely folyamatos iránymutatást ad.”

LAKATOS TAMÁS több, mint harminc évvel ezelőtt kezdett Pécsett rövid pályás gyorskorcsolyázni, válogatott sportolóként vált belőle testnevelőtanár. A helyi egyesület edzője 2008-ban lett, egy évvel később pedig már a juniorválogatottal dolgozott: először edzőként és technikusként tevékenykedett a fiatalok mellett, 2022 szeptemberében pedig vezetőedző lett. A Pécsi SN Zrt-nél a későbbi olimpiai bajnok Burján Csaba trénere lett, és a klubból indult a szintén ötkarikás aranyérmes Knoch Viktor is. A segítségével készülő junior nemzeti csapat számos remek eredményt ért el az elmúlt években: a Talabos Attila-fémjelezte generáció például a 2019-es szarajevói téli EYOF-on három aranyérmet ünnepelhetett, míg a 2022-es multisporteseményen három ezüstérem volt a short trackesek jutalma. A junior-világbajnokságokon is több magyar érem született az elmúlt időszakban: 2018-ban Jászapáti Petra 500 méteren lett második, majd 2022-ben ugyanezen a távon Nógrádi Bence (2.) és Jászapáti Péter (3.) is felállhatott a dobogóra, míg a fiúváltó ezüst-, a leány bronzérmet szerzett. A 2023-as olaszországi téli EYOF-on a magyar küldöttség az aranyérmek tekintetében az eddigi legjobb szereplését nyújtotta, és egy kivétellel a csapat összes medálja a Lakatos által irányított rövid pályás gyorskorcsolyázók nevéhez fűződött: öt arany-, valamint egy-egy ezüst- és bronzérmmel zárták az eseményt. A válogatott az EYOF után junior-világbajnokságon is jégre lépett Drezdában, s ott szintén született magyar érem: a leányváltó harmadik lett. A 2023 őszén elindított junior-világkupa-sorozatban folyamatosan szerzik az érmeket a magyar fiatalok, a 2024-es junior-világbajnokságon pedig a vezetésével két aranyérmet (Somodi Maja 1500 méteren és a leányváltó 3000 méteren) szerzett a válogatott. A tavalyi is eredményes éve volt az általa irányított utánpótlás-válogatottnak, a csapat a Grúziában rendezett téli EYOF-on összesen négy érmet szerzett. Tavaly a junior-világkupa-sorozatban az év első felében Végi Diána Laura második, Nógrádi Panka harmadik helyet ünnepelhetett, novemberben pedig Haltrich Luca szerzett bronzérmet.

Január végén kezdődött meg Salt Lake Cityben a junior-világbajnokság, amelyen a magyar válogatott legjobb eredményét a 16 éves, junior B-korcsoportba tartozó (vagyis a mezőny nagyobb részénél két-három esztendővel fiatalabb)

Amschl Kira érte el, aki 500 méteren bronzérmet szerzett.

A fiatal koris – akinek évek óta Lakatos vezeti a felkészülését – négy futamot sikeresen teljesítve jutott el a döntőig, amelyben harmadikként ért át a célvonalon, végig okosan és technikásan versenyezve. Amschl ezzel egyedüli európaiként szerzett érmet a vb egyéni számaiban.

Lakatos Tamás és junior-világbajnoki bronzérmes short trackes tanítványa, Amschl Kira Forrás: Lakatos Tamás

Lakatos Tamás:

Ez nem azt jelenti, hogy rogyásig kell edzeni, hanem azt, hogy a felkészülés összes szegmensében száz százalékra kell törekedni. A hivatásunknak persze van másik oldala is, hiszen a nevelés és a tanulás fontosságának hangsúlyozása legalább ennyire lényegesen: próbáljuk terelgetni a fiatalokat, illetve megértetni velük, hogy nem csak a short track létezik az életben. Több lábon kell állni, legyen mindig B-opció, és ahhoz elengedhetetlen a tanulás, az, hogy rend legyen az életükben.”

A 46 éves szakemberről a junior-világbajnokságon bronzérmet szerző Amschl Kirát kérdeztük.

„Nagyon hálás vagyok neki.

Maximálisan figyel, igyekszik mindenkihez odamenni, mindenkivel külön foglalkozni, hogy kihozza belőlünk a legjobbat.”

(Kiemelt képünkön balról: Fodor Zoltán, Kőnig Gábor és Lakatos Tamás)

