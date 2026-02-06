Rossi korábbi segítője lett az NB II-es Szeged új vezetőedzője – hivatalos

Nemzeti Sportrádió

2026.02.06. 13:29
Laczkó Zsolt lett a Szeged új vezetőedzője (Fotó: Szeged-Csanád GA)
NB II Laczkó Zsolt Szeged-Csanád Grosics Akadémia edzőváltás
A szegedi születésű, korábban a magyar válogatottnál Marco Rossi segítőjeként dolgozó Laczkó Zsolt lett a labdarúgó NB II-ben szereplő Szeged-Csanád Grosics Akadémia új vezetőedzője – számolt be róla a klub honlapja.

Laczkó Zsolt 1986. december 18-án született Szegeden. Játékos-pályafutása során játszott többek között a Ferencváros, a Debrecen és a Budapest Honvéd csapatában is. A Loki színeiben bajnokságot és Magyar Kupát nyert, valamint szerepelt a Bajnokok Ligája és az Európa-liga csoportkörében is. A Kispesttel szintén aranyérmes lett az NB I-ben. Külföldön futballozott Görögországban az Olympiakosz, Angliában a Leicester City, Olaszországban pedig a Sampdoria együttesében. Huszonkét alkalommal játszott a magyar válogatottban. 

A 39 éves szakember legutóbb a Budapest Honvéd vezetőedzőjeként dolgozott, de a gyenge szereplés miatt onnan 2024 decemberében menesztették. Ezt megelőzően Marco Rossi segítőjeként a magyar válogatottnál tevékenykedett.

Egy pillanatig sem gondolkodtam azon, hogy elvállaljam-e a felkérést. Szeged különleges hely számomra, hiszen itt születtem. Gyönyörű város, amely fantasztikus szurkolótáborral és jól felépített klubbal büszkélkedhet. Az érzelmi kötődés mentén szeretném szakmailag is a maximumot nyújtani”– mondta bemutatkozásként a klubhonlapnak Laczkó Zsolt.

Laczkó a hétfőn menesztett Aczél Zoltán helyét foglalja el a szegedi kispadon.

A vezetőség döntése értelmében a vasárnap 15 órakor kezdődő Békéscsaba elleni dél-alföldi rangadón még a jelenlegi szakmai stáb irányítja a szegedi csapatot, így Laczkó Zsolt jövő héttől látja el a vezetőedzői feladatokat. 

A Szeged 16 forduló után 23 ponttal az NB II 7. helyén áll.

 

Ezek is érdekelhetik