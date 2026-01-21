Nemzeti Sportrádió

Férfi kézi: nyáron edzőt vált az ETO, a Szeged korábbi trénere érkezik

2026.01.21. 11:45
Nyártól Kárpáti Krisztián irányít (Fotó: ETO University Handball)
A férfi kézilabda NB I-ben szereplő ETO University hivatalos honlapján bejelentette, hogy az idény végeztével távozik posztjáról Kilvinger Bálint vezetőedző, akinek a helyét Kárpáti Krisztián veszi át.

Kilvinger Bálint 2024 őszén hosszabbította meg szerződését a győri klubbal, a megállapodás idén nyárig szól. Az idény kezdetén biztatóan szerepelt az ETO University, az első három bajnoki mérkőzését megnyerve lendületes rajtot vett a csapat.

Az őszi szezon előrehaladtával azonban megtorpant az ETO. A Ferencvárostól, a PLER-től és a Budai Farkasoktól elszenvedett vereségek megtörték a kezdeti lendületet, majd a Balatonfüred elleni kupakiesés is rávilágított arra, hogy komoly kihívásokkal kell megküzdenie a Rába-parti alakulatnak. A hullámzó teljesítmény végül meghatározta az idény első felét.

Kézilabda
47 perce

Vladan Matics nyáron visszatér a szegedi kézilabdaklubhoz

„Mindenki tudja rólam, hogy mit jelent nekem a szegedi klub, így nagy örömmel írtam alá a szerződésemet, és térek vissza.”

Bár a klub vezetősége az év végi értékelés során még jelezte, hogy továbbra is bízik Kilvinger munkájában, a tavaszi folytatás előtt mégis változtatást jelentettek be. A felek egyeztetést követően közösen határoztak úgy, hogy nyártól nem folytatják az együttműködést a felnőttcsapatnál. Kilvinger Bálint ugyanakkor nem szakad el teljesen az egyesülettől, a jövőben az utánpótlás-képzésben továbbra is számítanak a szakértelmére.

A 2026–2027-es kiírástól kezdve Kárpáti Krisztián irányítja a csapatot – adta hírül elsőként a Kisalföld.hu. A tréner neve jól ismert a hazai szakmában, jelentős tapasztalattal érkezik Győrbe. Kárpáti 2020-ban csatlakozott a szegedi kézilabda utánpótlásához, két évvel később pedig a Pick Kézilabda Akadémia szakmai vezetőjeként dolgozott. Egy idényen át az OTP Bank-Pick Szeged felnőttcsapatát is irányította, ezzel tizenkét év után ő lett az első magyar vezetőedző, aki BL-szereplő férficsapat élére állhatott Mocsai Lajos óta.

Kárpáti Krisztián a szerda délelőtti sajtótájékoztatón (Fotó: ETO University)

Győrben egyértelmű feladat vár rá: stabilabb teljesítmény kialakítása, valamint a férfi kézilabdázás hosszú távú megerősítése az ETO-n belül.

Az ETO University a bajnokságot február 7-én folytatja, amikor a Csurgó vendégeként lép pályára.

Ezek is érdekelhetik