Röplabda: Sánta Laura az Eb-n is nagyot alkotna az U18-as lányokkal

Mint arról beszámoltunk, veretlenül megnyerte az U18-as leány röplabda-válogatott a horvátországi Zadarban rendezett MEVZA-tornát, amely egyúttal az Európa-bajnoki selejtezősorozat első fordulója is volt. Mivel a magyar csapat aranyérmes lett, így egyenes ágon kvalifikálta magát a nyári korosztályos Eb-re. A selejtező fináléjában a mieink 0:2-ről felállva öt szettben verték a házigazda horvátokat, és a mindent eldöntő meccsen a 23 pontos Sánta Laura volt a mezőny legeredményesebbje.

„Óriási dolog, hogy ismét megnyertük a MEVZA-tornát, és ezzel kijutottunk az Eb-re – nyilatkozta a sikerben főszerepet vállaló Sánta Laura, a Vasas szélső ütője az Utánpótlássportnak. – Azt gondolom, ez nemcsak a csapat, hanem az egész magyar női röplabdasport számára nagy eredmény. Hatalmas volt a boldogság a megnyert döntő után, ugyanis igencsak rögös út vezetett a végső győzelemig. Egy tíznapos kemény edzőtáborral hangoltunk az Eb-selejtezőkre, és a felkészülés finisében sajnos sérülés miatt elveszítettük az egyik kulcsemberünket, Pampuch Grétát, ezért az előjelek nem voltak ideálisak, de úgy mentünk ki Zadarba, hogy kettőzött erővel, érte is fogunk küzdeni. Felszívtunk magunkat, és megmutattuk, hogy együtt bármire képesek vagyunk, ha igazi csapatként működünk és egymásért játszunk.

Azt gondolom, mi ebben voltunk többek és jobbak, mint a riválisok; egységesen játszottunk, mindent a győzelemnek alárendelve.

A többi csapat is jó játékosokból állt, viszont nálunk az egyénieskedés egyáltalán nem volt jellemző, tényleg mindenki félretette az egóját a cél érdekében.”

Sánta Laura MVP-címet érő teljesítménnyel segítette Eb-kijutáshoz az U18-as leányválogatottat Forrás: CEV

A csoportgyőzelem után jött a szlovákok elleni elődöntő, amelynek az elején újabb meghatározó játékos, Dibusz Viktória dőlt ki súlyos sérüléssel, ami Laura szerint lélektanilag kicsit megfogta a csapatot, és visszavetette a teljesítményüket.

„Utána azonban ebből a nehézségből, hullámvölgyből is talpra álltunk, és hiába voltunk többször is hátrányban a meccsen, sikerült fordítanunk és a legvégén mi örülhettünk. Iszonyatosan nehéz menetelés volt, ugyanis megfogyatkozva még csak ezután jött a legfontosabb meccs, a házigazda horvátok elleni döntő. Sajnos hajlamosak vagyunk rá, hogy a meccseket álmoskásan, lassan kezdjük, és ugyanebbe belefutottunk a fináléban is. A kétszettes hátrányban nagy szükségünk volt arra a fejmosásra, amit akkor Kőnig Gábor vezetőedző tartott nekünk. Ekkor valami átkattant nálunk, észhez kaptunk, rendeztük a sorokat, és elkezdtünk úgy játszani, ahogy valóban tudunk.

Aztán pontról pontra építettük fel magunkat, vettük át az irányítást a horvátoktól, és egyszer csak úgy elkaptuk a fonalat, hogy már nem is adtunk esélyt nekik. Igazi flow-állapotba kerültünk, és fejben felőröltük a horvátokat.

Hálás köszönöttel tartozunk a szakmai stáb valamennyi tagjának, nélkülük ugyanis nem érhettük volna el ezt a sikert. Továbbá a minket elkísérő szurkolóknak, szülőknek is szeretném megköszönni a támogatásukat.”

Forrás: CEV

A fiatal játékosnak abszolúte deja vu-élménye lehetett volt minden szempontból, hiszen tavaly az U16-osokkal kísértetiesen hasonló körülmények között nyertek Eb-selejtezőtornát ugyanezen a helyszínen, Zadarban, ráadásul ahogy tavaly, most is újra ő kaphatta meg a torna MVP-címét, ami úgy véli, már tényleg csak hab volt a tortán.

Kicsit felfoghatatlan is számomra, hogy ez újra megtörtént velem. Hatalmas elismerés, ami egyúttal remek visszaigazolás azzal kapcsolatban, hogy jól dolgozom, jó úton jár a karrierem, de persze ez csak egy állomás volt, nem a végső cél.

Ez az Eb-kijutás, illetve az MVP-díj csak még éhesebbé és motiváltabbá tesz. Alig várom már a nyarat, hogy Európa-bajnokságon szerepelhessek, és remélhetőleg, valami maradandót is tudunk alkotni a lányokkal. Addig pedig a tavaszi szezonra fókuszálok a klubomban, és a Vasassal az U20-as és az U17-es bajnokságban is aranyérem megszerzése a célunk.”

(Kiemelt kép forrása: CEV)