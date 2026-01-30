Az edzőváltások tele: Alonso, Amorim és Maresca is távozott – jogosan?

ENZO MARESCA – CHELSEA

Sok klubnál elég lehet bizalmi tőkének, ha a vezetőedző két nemzetközi trófeát is megnyer egy idényen belül, de nem a Todd Boehly-féle tulajdonosi kör vezette Chelsea-nél. Enzo Maresca elődeinél jóval jobb, megbízhatóbb pontátlagot szállítva vezényelte a 2024–2025-ös évad végén a londoniakat a Premier League negyedik helyére, amivel meglett a biztos Bajnokok Ligája indulás, majd két kupát is elhelyezhetett a klub vitrinjében. Az persze gyakorlatilag elvárás volt, hogy a Chelsea a messze legértékesebb kerettel megnyerje a Konferencialigát, de minden zökkenő nélkül meg is tette, a döntőben a Real Betist verte meg, majd következett a klubvilágbajnokság, először 32 csapattal, tele európai topklubbal, s már korántsem a londoniak számítottak favoritnak. Maresca nemcsak a teljes tornát, a döntőt is fantasztikusan menedzselte, letámadás-koncepcióját látva köpni-nyelni nem tudott a néhány héttel korábban domináns teljesítménnyel Bajnokok Ligáját nyerő Paris Saint-Germain, így 2025 nyarán a klub-vb-győzelem (3–0 a döntőben) is összejött az olasz trénernek. Ehhez csapjuk hozzá, hogy nyáron ismét nagyot változott a kerete, amely minőségben talán jobb lett, de maradt ugyanolyan tapasztalatlan, fiatal, nem érkeztek bele rutinos játékosok. A Chelsea Maresca vezetésével ebben az évadban sem teljesített rosszul, a BL-ben és a PL-ben is ott állt, ahová a legtöbben várták, de amellett, hogy nem lépett szignifikánsan előre, az év végén eredmények tekintetében meg is akadt. Mégsem ez volt az olasz szakember menesztésének fő oka a belsős értesülések szerint, hanem, hogy nem jött ki a vezetőséggel, a feletteseivel – legyen sportigazgató, klubvezető vagy tulajdonos – nem találta a közös hangot. Az a Liam Rosenior váltotta január elején, aki ezen a szinten még tapasztalatlan, a francia Strasbourgtól érkezett, s nem véletlen onnan, hiszen az is a Chelsea tulajdonában állt a Boehly vezette multiklubmodell részeként. Maresca vélhetően nem marad sokáig állás nélkül, a szakma egyetért abban, hogy jó munkát végzett a Chelsea élén, s ha minden jól megy, hamarosan egy másik elitklubnál is bizonyíthat.

Fotó: AFP

RUBEN AMORIM – MANCHESTER UNITED

A futballtörténelem talán legfurcsább folyamata, ami Sir Alex Ferguson 2013-as távozása, visszavonulása óta a Manchester Unitednél zajlik. A világ egyik legnagyobb, legsikeresebb klubja a csúcsról a halandók közé ereszkedett, ha pénzügyileg nem is, eredmények szintjén mindenképpen. Bár két PL-ezüstérem összejött azóta, a bajnoki cím egyszer sem volt közel, a keretbe pedig hiába öntik a pénzt, a szakmai döntések borzalmasak. A szurkolók reménykedtek, amikor megérkezett kisebbségi tulajdonosként a Jim Ratcliffe vezette INEOS, amely átvette a szakmai irányítást, de úgy tűnik, egyelőre ez a vezetőség sem képes jó döntéseket hozni. Ruben Amorimot 2024 őszén nevezték ki a menesztett Erik ten Hag helyére úgy, hogy pontosan tudták, a portugál csak egy bizonyos játékrendszerben hajlandó csapatával játszani, kitart elképzelései mellett, még akkor is, ha nincs meg hozzá a kerete. Emiatt el is nézte neki a pocsék eredményeket az MU vezetősége, Amorim a 15. helyre vezette be a manchesterieket a múlt idény végén, ami a klubtörténet legrosszabb PL-szereplése, ráadásul az Európa-liga-döntőt is elbukta a Tottenham Hotspurrel szemben. Ennek ellenére maradt a nyáron a portugál, kapott új játékosokat, s ha nem is oldódott meg minden probléma egy csapásra, vitathatatlan, hogy a fejlődés elkezdődött, a Manchester United a portugál menesztésekor a bajnokság hatodik helyén állt, mindössze két pontra a BL-indulástól. Mégis mennie kellett Amorimnak, de miért most? Nos, említettük a mindent összekötő szálat, itt is a vezetőség és az edző kapcsolata vehető elő. Az MU egyre inkább szorgalmazta, hogy Amorim elképzelést váltson, ő azonban kötötte az ebet a karóhoz, majd utolsó meccsét követően azt is lenyilatkozta, hogy bár tudja, nem fognak vele hosszabbítani, elvégzi a munkát, amire szerződött. Végül nem tudta, hiszen másnap kirúgták. Jó kérdés, ezek után hol, milyen stílusú és státusú csapatnál kap állást legközelebb Amorim, meg persze az is, milyen irányba indul el a Manchester United. Egyelőre a megbízott vezetőedző a klub sikerkorszakának középpályása, Michael Carrick, aki a Manchester City elleni 2–0-s sikerrel nyitott a PL-ben, majd az Arsenalt is megverte 3–2-re. Ha jól teljesít, akár még hosszú távú szerződést is kaphat.

Fotó: AFP

XABI ALONSO – REAL MADRID

Egy olyan klubnál, amely tíz év leforgása alatt öt Bajnokok Ligája-győzelmet ünnepelt, furcsán hangozhat a megállapítás: hosszú idő után lehettek igazán lelkesek a nyáron a Real Madrid szurkolói egy edzőváltást, edzőválasztást illetően, hiszen Xabi Alonso személyében olyan szakembert nevezett ki Florentino Pérez, aki nem csak jó szakember, de fiatal, ambíciózus, sikeres, kötődik a Real Madridhoz, ráadásul olyan modern futballt játszat csapatával, amelyre Carlo Ancelotti már nem volt képes. A Real Madrid hosszú időt követően nem olyan edzőt választott, aki az öltöző menedzselésében, az egók kezelésében tűnt ígéretesnek, hanem olyat, aki képes hosszú távon fenntartható elképzeléseket megvalósítani a pályán a megfelelő alapelvek lefektetésével úgy, hogy közben a csapat játéka is látványos, s igazodik napjaink csúcsfutballjának trendjeihez. Ez kezdetben jól is nézett ki, hatalmas győzelmi szériával indult a Xabi Alonso-korszak a Real Madridnál, majd szépen lassan jöttek a sérülések, a balhék és a rosszabb eredmények is. Félreértés ne essék, Xabi Alonso eredményeivel kifejezetten nagy baj menesztésének pillanatában sem volt, hiszen a Real Madrid négy pontra volt a Barcelonától a La Ligában, állt a Király-kupában, és a BL-ben sem szerepelt rosszul, jó esélye volt a legjobb nyolc, tehát az egyenes ági nyolcaddöntő elérésére. A katalán riválissal szemben elvesztett spanyol Szuperkupát követően távozó baszk szakembernek azonban megromlott a viszonya az öltözővel, belsős információk szerint még éppen az október végén megnyert bajnoki el Clásicót követően. Akkor összebalhézott Vinícius Júniorral, akivel azóta sem rendezte nézeteltéréseit, s úgy hírlik, mások is kételkedni kezdtek benne a játékosok közül. Pérez erősen megkérdőjelezhető módon nyilvánosan egyszer sem állt ki Xabi Alonso mellett, majd az első adandó alkalommal menesztette, így gyakorlatilag alig fél évet adott a kezei alatt formálódó projektnek. Ha tényleg a teljes öltözőt elvesztette, érthető a kirúgása, más esetben aligha, de az biztos, hogy a következő hetekben, hónapokban rengeteg elitklub sorban áll majd érte. S hogyan tovább a Real Madridnak? Egyelőre Álvaro Arbeloa irányít, a klub korábbi játékosa, kérdés, meddig, jön-e esetleg nyáron a sajtó által többször „belebegtetett” német Jürgen Klopp? Hamarosan kiderül…

Fotó: AFP

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. január 24-i lapszámában jelent meg.)