Nemzeti Sportrádió: a vb-részvétel kiharcolása a női röplabda-válogatott jövő évi célja

„Igazából mindig nehéz a kalapból valami újat előhúzni az évfordulókon, de ez mégis egy kerek jubileum, ami minden szövetség életében fontos esemény. Elsődleges tervünk, hogy ezzel a jeles évfordulóval a nemzetközi szövetségek vezetőit hazánkba csábítsuk. Nagyon örülnénk neki, ha a világszövetség elnöke, valamint az európai szövetség elnöke is ellátogatna hozzánk. Ha ők eljönnének, az szép sportdiplomáciai siker lenne. Valamilyen rendezvénnyel készülünk, de erről még nem szeretnék többet elárulni, mert kialakulóban van, hogy mi is lesz az pontosan” – kezdte Vatai Gabriella, aki beszélt az év első magyar röpis sikeréről is, hiszen a női U18-as válogatott kijutott az Európa-bajnokságra a horvátországi Zadarban rendezett selejtezőből, de emellett szóba került a felnőtt női válogatott is, amely szeptemberben Törökországban szerepel az Eb-n.

„Zsinórban hatodik alkalommal jutottunk ki az Európa-bajnokságra, ahol nem kaptunk könnyű csoportot. Mondjuk egy Európa-bajnokságon már eleve nehéz mérkőzések és csoportok vannak... A házigazda törökök mellé sikerült besorsolni Lengyelországot, Németországot, Szlovéniát és Lettországot. Szóval, fel kell tűrni azt a bizonyost. De figyelve, hogy a válogatott játékosok a klubjaiban milyen eredményeket érnek el, optimisták lehetünk. A hétvégén volt például az Olasz Kupa négyes döntője, ahol az első napon Németh Anett, válogatottunk alapembere volt a legponterősebb játékos. Ez világszenzáció, büszkék lehetünk, és várakozással teli lehet a következő pár hónap, hogy a válogatott hogyan teljesít. Az itthon pallérozodó fiatalok is egyre több lehetőséget kapnak, úgyhogy ősszel Alessandro Chiappini szövetségi kapitánynak egy jó kis csapat lesz a kezében az Eb-re. Nem titkolt szándékunk, hogy jövőre megpróbáljuk a világbajnoki részvétel kiharcolását is” – mondta Vatai Gabriella.

A TELJES BESZÉLGETÉS IDE KATTINTVA MEGHALLGATHATÓ