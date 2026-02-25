Nemzeti Sportrádió

A Bodö/Glimt a BL valaha volt legnagyobb meglepését szolgáltatta

2026.02.25. 09:51
Hauge (sárgában) szerezte az első gólt (Fotó: Getty Images)
A labdarúgó Bajnokok Ligája történetének egyik legnagyobb meglepetését okozta kedden este a norvég Bodö/Glimt, amely otthoni, majd idegenbeli győzelemmel búcsúztatta az előző idényben döntős Internazionalét a nyolcaddöntőbe jutásért rendezett párharcban.

A listán szerepel például az AC Milan–Deportivo La Coruna párharc a 2003–2004-es negyeddöntőből, amelynek első felvonását 4–1-re nyerték meg az olaszok, a visszavágón viszont 4–0-s vereséget szenvedtek. Ugyanekkor borult a papírforma a Real Madrid és az AS Monaco között is, a spanyol sztárcsapat az első meccsen 4–2-es győzelmet aratott, a másodikon viszont nagy meglepetésre 3–1-re a hazaiak diadalmaskodtak.

A statisztikákkal foglalkozó Opta kimutatása szerint a mostanit megelőzően legutóbb az 1971–1972-es idényben fordult elő, hogy a Bajnokok Ligájában vagy jogelődjében, a BEK-ben négy egymást követő meccsen nyert egy olyan csapat, amelyik nem az öt nagy európai bajnokságban szerepel. Ez akkor annak az Ajaxnak sikerült, amely a korszak egyik meghatározó együttese volt. A mindössze 8200 fős norvég város csapata ezt a sorozatot a Manchester City, az Atlético Madrid és most az Inter ellen produkálta.

A legrangosabb európai kupasorozatban először fordult elő, hogy egy norvég csapat olasz riválist búcsúztatott, korábban ez eddig az Európa-ligában is csak egyszer fordult elő, az előző szezonban ugyancsak a Bodö/Glimt a Laziót ütötte ki, mégpedig a negyeddöntőben. Érdekesség, hogy a norvég együttes november 30-a óta nem játszott hazája bajnokságában – ahol jelenleg téli szünet van –, azóta kizárólag a BL-ben lépett pályára tétmérkőzésen. A Bodö/Glimt a BL kieséses szakaszába – a Rosenborg 1997-es szereplése óta – első norvég klubként került be, és az első, amelyik tovább is jutott.

BAJNOKOK LIGÁJA
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ
INTERNAZIONALE (olasz)–BODÖ/GLIMT (norvég) 1–2 (0–0)
Milánó, San Siro, 70 441 néző. Vezette: A. Hernández (spanyol)
INTER: Sommer – Bisseck (Dumfries, 81.), Akanji, Bastoni – Luis Henrique (A. Diouf, 62.), Frattesi (Bonny, 62.), Zielinski (P. Sucic, 62.), Barella, Dimarco (Carlos Augusto, 81.) – P. Esposito, M. Thuram. Vezetőedző: Cristian Chivu
BODÖ: Hajkin – Sjövold, Björtuft, Gundersen, Björkan (Aleesami, 85.) – Evjen (Saltnes, 82.), P. Berg, Fet – Blomberg (Määttä, 77.), Högh (Helmersen, 77.), Hauge. Vezetőedző: Kjetil Knutsen
Gólszerző: Bastoni (76.), ill. Hauge (58.), Evjen (72.)

Továbbjutott: a Bodö/Glimt 5–2-es összesítéssel, kettős győzelemmel.

