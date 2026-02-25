Már csak a harmadik hely lehet a Veszprém célja a férfi kézilabda BL-ben
Túl kell lépniük a múlt heti csalódáson a Veszprém férfi kézilabdázóinak, akik a Bajnokok Ligája-csoportkör 11. fordulójában 36–35-re alulmaradtak a lengyel sztárcsapat, a Kielce otthonában, ezzel eldőlt, hogy biztosan nem végezhetnek az automatikusan negyeddöntőbe jutást érő első két hely valamelyikén az A-csoportban, rájátszásra kényszerülnek a nyolc közé jutásért április elején. A magyar bajnok szerda este hazai környezetben a sereghajtó román Dinamo Bucuresti ellen javíthat, és a hátralévő három körben nem lehet más célja, mint megtartani a harmadik pozíciót nyolcasában – ez esetben a B-csoportban hatodikként záró riválissal találkozna az oda-vissza vágós párharcban, míg a negyedikek az ötödikekkel küzdhetnek.
A válogatott beálló Rosta Miklós mellett francia, szerb, ukrán, brazil, dán, izraeli, spanyol, kubai és montenegrói légióst (köztük a volt veszprémi kapust, Vladimir Cuparát) bevető románok a továbbjutásról már biztosan lemaradnak. A bakonyiak trénerének, Xavi Pascualnak különleges lehet a találkozó, hiszen a Dinamótól érkezett 2024 nyarán hazánkba, ráadásul fia, a balszélső Alex Pascual a bukarestieknél játszik.
„Rendkívül erős a csoportunk, így szükségünk van a két pontra, hogy a harmadik helyen végezzünk, így hazai pályán játszhassuk a visszavágót a rájátszásban. De először formába kell hoznunk a játékosainkat, miközben ilyen sűrű menetrend közepette a regenerálódás is nagyon fontos. A Dinamo az elmúlt fordulókban fejlődött, nem lesz egyszerű dolgunk, minden apró részletre figyelnünk kell” – tekintett előre Xavi Pascual.
A spanyol tréner a klubhonlapon már arról beszélt, hogy Kielcében legutóbb a távoli lövésekkel akadtak problémáik, nagyon sok gólt kaptak tíz méterről.
„Három csoportmeccset is az utolsó pillanatokban kapott góllal veszítettünk el, ez benne van a játékban, ilyen az élet. Tavaly csoportelsők voltunk, aztán a negyeddöntőben kiestünk. Persze a lehető legjobb helyen akarjuk befejezni a csoportkört, de a csapatnak az egyenes kieséses szakaszban kell nagyot dobnia. Most még nem tartunk ott, most még csak a Dinamo elleni meccs létezik” – szögezte le Pascual.
A két együttes eddig kilencszer mérkőzött meg egymással, hét magyar siker mellett egy döntetlen és egy román győzelem született, legutóbb, tavaly szeptember végén 30–27-re nyert a Veszprém idegenben.
|VÉLEMÉNY
|Alex PASCUAL, a Dinamo Bucuresti balszélsője: – A Veszprém csarnokában mindig nehéz játszani, nem egyszerű kihívás, de az ilyen találkozók miatt érdemes kézilabdázni. A veszprémiek védekezése nagyon erős, támadásban pedig meg kell próbálnunk kontrollálni a gyors indulásaikat. A legjobb formánkra és magas szintű összpontosításra lesz szükségünk ahhoz, hogy hatvan percen keresztül küzdeni tudjunk egy ilyen szintű riválissal szemben.
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
12. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.45: One Veszprém HC–Dinamo Bucuresti (román) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.45: Kolstad (norvég)–Nantes (francia)
|1. Füchse Berlin
11
10
–
1
370–332
+38
20
|2. Aalborg
11
9
1
1
355–304
+51
19
|3. VESZPRÉM
11
6
–
5
372–350
+22
12
|4. Kielce
11
5
1
5
357–361
–4
11
|5. Nantes
11
5
–
6
353–325
+28
10
|6. Sporting
11
5
–
6
367–375
–8
10
|7. Kolstad
11
2
–
9
311–401
–90
4
|8. Dinamo Bucuresti
11
1
–
10
305–342
–37
2
B-CSOPORT
18.45: GOG (dán)–Eurofarm Peliszter (északmacedón)
|1. Magdeburg
11
11
–
–
373–309
+64
22
|2. Barca
11
10
–
1
363–300
+63
20
|3. Wisla Plock
11
7
–
4
331–325
+6
14
|4. SZEGED
11
5
–
6
336–328
+8
10
|5. Paris SG
11
4
–
7
349–348
+1
8
|6. GOG
11
4
–
7
345–378
–33
8
|7. Peliszter
11
2
–
9
280–338
–58
4
|8. Zagreb
11
1
–
10
295–346
–51
2