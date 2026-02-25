Nemzeti Sportrádió

Már csak a harmadik hely lehet a Veszprém célja a férfi kézilabda BL-ben

PAPP BÁLINT
2026.02.25. 10:00
Xavi Pascual szerint játékosainak minden apró részletre figyelniük kell (Fotó: Árvai Károly)
A magyar bajnoknak szüksége van a két pontra a román Dinamo Bucuresti ellen, hogy a negyeddöntőért vívandó rájátszásban hazai pályán játszhassa a visszavágót.

Túl kell lépniük a múlt heti csalódáson a Veszprém férfi kézilabdázóinak, akik a Bajnokok Ligája-csoportkör 11. fordulójában 36–35-re alulmaradtak a lengyel sztárcsapat, a Kielce otthonában, ezzel eldőlt, hogy biztosan nem végezhetnek az automatikusan negyeddöntőbe jutást érő első két hely valamelyikén az A-csoportban, rájátszásra kényszerülnek a nyolc közé jutásért április elején. A magyar bajnok szerda este hazai környezetben a sereghajtó román Dinamo Bucuresti ellen javíthat, és a hátralévő három körben nem lehet más célja, mint megtartani a harmadik pozíciót nyolcasában – ez esetben a B-csoportban hatodikként záró riválissal találkozna az oda-vissza vágós párharcban, míg a negyedikek az ötödikekkel küzdhetnek.

A válogatott beálló Rosta Miklós mellett francia, szerb, ukrán, brazil, dán, izraeli, spanyol, kubai és monte­negrói légióst (köztük a volt veszprémi kapust, Vladimir Cuparát) bevető románok a továbbjutásról már biztosan lemaradnak. A bakonyiak trénerének, Xavi Pascualnak különleges lehet a találkozó, hiszen a Dinamótól érkezett 2024 nyarán hazánkba, ráadásul fia, a balszélső Alex Pascual a bukarestieknél játszik.

„Rendkívül erős a csoportunk, így szükségünk van a két pontra, hogy a harmadik helyen végezzünk, így hazai pályán játszhassuk a visszavágót a rájátszásban. De először formába kell hoznunk a játékosainkat, miközben ilyen sűrű menetrend közepette a regenerálódás is nagyon fontos. A Dinamo az elmúlt fordulókban fejlődött, nem lesz egyszerű dolgunk, minden apró részletre figyelnünk kell” – tekintett előre Xavi Pascual.

A spanyol tréner a klubhonlapon már arról beszélt, hogy Kielcében legutóbb a távoli lövésekkel akadtak problémáik, nagyon sok gólt kaptak tíz méterről.

„Három csoportmeccset is az utolsó pillanatokban kapott góllal veszítettünk el, ez benne van a játékban, ilyen az élet. Tavaly csoportelsők voltunk, aztán a negyeddöntőben kiestünk. Persze a lehető legjobb helyen akarjuk befejezni a csoportkört, de a csapatnak az egyenes kieséses szakaszban kell nagyot dobnia. Most még nem tartunk ott, most még csak a Dinamo elleni meccs létezik” – szögezte le Pascual.

A két együttes eddig kilencszer mérkőzött meg egymással, hét magyar siker mellett egy döntetlen és egy román győzelem született, legutóbb, tavaly szeptember végén 30–27-re nyert a Veszprém idegenben.

VÉLEMÉNY
Alex PASCUAL, a Dinamo Bucuresti balszélsője: – A Veszprém csarnokában mindig nehéz játszani, nem egyszerű kihívás, de az ilyen találkozók miatt érdemes kézilabdázni. A veszprémiek védekezése nagyon erős, támadásban pedig meg kell próbálnunk kontrollálni a gyors indulásaikat. A legjobb formánkra és magas szintű összpontosításra lesz szükségünk ahhoz, hogy hatvan percen keresztül küzdeni tudjunk egy ilyen szintű riválissal szemben. 

KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR 
12. FORDULÓ 
A-CSOPORT
18.45: One Veszprém HC–Dinamo Bucuresti (román) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.45: Kolstad (norvég)–Nantes (francia)

    
1. Füchse Berlin

11

10

1

370–332

+38

20

2. Aalborg

11

9

1

1

355–304

+51

19

3. VESZPRÉM

11

6

5

372–350

+22

12

4. Kielce

11

5

1

5

357–361

–4

11

5. Nantes

11

5

6

353–325

+28

10

6. Sporting

11

5

6

367–375

–8

10

7. Kolstad

11

2

9

311–401

–90

4

8. Dinamo Bucuresti

11

1

10

305–342

–37

2

az a-csoport állása

B-CSOPORT
18.45: GOG (dán)–Eurofarm Peliszter (északmacedón)

    
1. Magdeburg

11

11

373–309

+64

22

2. Barca

11

10

1

363–300

+63

20

3. Wisla Plock

11

7

4

331–325

+6

14

4. SZEGED

11

5

6

336–328

+8

10

5. Paris SG

11

4

7

349–348

+1

8

6. GOG

11

4

7

345–378

–33

8

7. Peliszter

11

2

9

280–338

–58

4

8. Zagreb

11

1

10

295–346

–51

2

a b-csoport állása

 

 

Ezek is érdekelhetik