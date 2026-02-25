Már csak a harmadik hely lehet a Veszprém célja a férfi kézilabda BL-ben

Túl kell lépniük a múlt heti csalódáson a Veszprém férfi kézilabdázóinak, akik a Bajnokok Ligája-csoportkör 11. fordulójában 36–35-re alulmaradtak a lengyel sztárcsapat, a Kielce otthonában, ezzel eldőlt, hogy biztosan nem végezhetnek az automatikusan negyeddöntőbe jutást érő első két hely valamelyikén az A-csoportban, rájátszásra kényszerülnek a nyolc közé jutásért április elején. A magyar bajnok szerda este hazai környezetben a sereghajtó román Dinamo Bucuresti ellen javíthat, és a hátralévő három körben nem lehet más célja, mint megtartani a harmadik pozíciót nyolcasában – ez esetben a B-csoportban hatodikként záró riválissal találkozna az oda-vissza vágós párharcban, míg a negyedikek az ötödikekkel küzdhetnek.

A válogatott beálló Rosta Miklós mellett francia, szerb, ukrán, brazil, dán, izraeli, spanyol, kubai és monte­negrói légióst (köztük a volt veszprémi kapust, Vladimir Cuparát) bevető románok a továbbjutásról már biztosan lemaradnak. A bakonyiak trénerének, Xavi Pascualnak különleges lehet a találkozó, hiszen a Dinamótól érkezett 2024 nyarán hazánkba, ráadásul fia, a balszélső Alex Pascual a bukarestieknél játszik.

„Rendkívül erős a csoportunk, így szükségünk van a két pontra, hogy a harmadik helyen végezzünk, így hazai pályán játszhassuk a visszavágót a rájátszásban. De először formába kell hoznunk a játékosainkat, miközben ilyen sűrű menetrend közepette a regenerálódás is nagyon fontos. A Dinamo az elmúlt fordulókban fejlődött, nem lesz egyszerű dolgunk, minden apró részletre figyelnünk kell” – tekintett előre Xavi Pascual.

A spanyol tréner a klubhonlapon már arról beszélt, hogy Kielcében legutóbb a távoli lövésekkel akadtak problémáik, nagyon sok gólt kaptak tíz méterről.

„Három csoportmeccset is az utolsó pillanatokban kapott góllal veszítettünk el, ez benne van a játékban, ilyen az élet. Tavaly csoportelsők voltunk, aztán a negyeddöntőben kiestünk. Persze a lehető legjobb helyen akarjuk befejezni a csoportkört, de a csapatnak az egyenes kieséses szakaszban kell nagyot dobnia. Most még nem tartunk ott, most még csak a Dinamo elleni meccs létezik” – szögezte le Pascual.

A két együttes eddig kilencszer mérkőzött meg egymással, hét magyar siker mellett egy döntetlen és egy román győzelem született, legutóbb, tavaly szeptember végén 30–27-re nyert a Veszprém idegenben.

VÉLEMÉNY Alex PASCUAL, a Dinamo Bucuresti balszélsője: – A Veszprém csarnokában mindig nehéz játszani, nem egyszerű kihívás, de az ilyen találkozók miatt érdemes kézilabdázni. A veszprémiek védekezése nagyon erős, támadásban pedig meg kell próbálnunk kontrollálni a gyors indulásaikat. A legjobb formánkra és magas szintű összpontosításra lesz szükségünk ahhoz, hogy hatvan percen keresztül küzdeni tudjunk egy ilyen szintű riválissal szemben.

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

12. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.45: One Veszprém HC–Dinamo Bucuresti (román) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

20.45: Kolstad (norvég)–Nantes (francia)

1. Füchse Berlin 11 10 – 1 370–332 +38 20 2. Aalborg 11 9 1 1 355–304 +51 19 3. VESZPRÉM 11 6 – 5 372–350 +22 12 4. Kielce 11 5 1 5 357–361 –4 11 5. Nantes 11 5 – 6 353–325 +28 10 6. Sporting 11 5 – 6 367–375 –8 10 7. Kolstad 11 2 – 9 311–401 –90 4 8. Dinamo Bucuresti 11 1 – 10 305–342 –37 2 az a-csoport állása

B-CSOPORT

