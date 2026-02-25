Az élvonal felé menetel a Honvéd

Egy év hosszú idő – a futballban mindenképpen. Az NB II-ben most szinte mindenki biztos feljutóként emlegeti a Bp. Honvédot, és tény: a kispestiek meggyőző teljesítményt nyújtanak. A Feczkó Tamás edzette csapat a hétvégén az Ajkát győzte le 1–0-ra, ezzel három ponttal vezet a második helyezett Vasas előtt, de talán ennél fontosabb, hogy tíz pont az előnye a harmadik Mezőkövesddel szemben: az első két helyezett jut fel az élvonalba. A bajnoki cím fontos, erkölcsi szempontból mindenképpen, az aranyérem örökre emlékezetes, de a másodosztály legjobb csapatainak a feljutás a lényeg.

Ami érdekes: egy éve, 2025. február 24-én a Honvéd 5–0-ra legyőzte a Kozármislenyt, de azt a mérkőzést abban a tudatban kezdte, hogy öt pont a hátránya – milyen érdekes dolgokat produkál a futballélet – az Ajka mögött. Ez azért volt fontos, mert az Ajka akkor a 14., még éppen bennmaradást érő helyen állt, a Honvéd 15. helyezettként játszott aznap, vagyis a vonal alatt volt. Ha akkor ért volna véget a bajnokság, a kispestiek az NB III-ba zuhannak – egy év hosszú idő, ma biztos feljutóként beszélünk róluk.

A FORDULÓ JÁTÉKOSA: NAGY GERGELY (Videoton FC Fehérvár) Több remek védéssel járult hozzá a Kecskemét elleni 2–1-es győzelemhez a Videoton kapusa, aki főként a meccs hajrájában alakított nagyot, nagy szerepet vállalva a sikerben. A 31 esztendős labdarúgó 2024 nyarán Görögországból tért haza a fehérváriakhoz, ahol az első, NB I-es idényében cserekapus volt (mindössze hét bajnokin védett), a jelenlegi kiírásban az NB II-ben viszont biztos pont, 17 mérkőzésen állt a kapuban.

Milyen év van a Honvéd mögött? Akkor a Kozármisleny elleni sikert követő három bajnokiból kettőt elveszített a csapat (Ajkán és Mezőkövesden 2–0-ra kapott ki, a Soroksárt 3–2-re legyőzte), vagyis a 21. fordulót követően még mindig kiesésre állt, ám a zárásig hátralévő kilenc fordulóban már csak egyszer, a feljutó Kazincbarcikától szenvedett vereséget (0–1 a Bozsik Arénában), ezenkívül öt győzelemmel és három döntetlennel a tizenötödik helyről a nyolcadikra liftezett fel. És a Honvéd azóta is ebben a katonás menetben halad előre: az említett mezőkövesdi vereség óta tizennyolc bajnokit nyert meg, hatszor játszott döntetlent és négy alkalommal maradt pont nélkül.

Egyértelműen látszik: Feczkó Tamás irányításával folyamatosan jól teljesít a Honvéd, egy év alatt az NB II legvégéről a legelejére ugrott fel. Hogy aztán ez az NB I-ben mire lesz elég, az persze más kérdés, alighanem további erősítések a piros-feketéknél is elkerülhetetlenek lesznek, noha a csapat összeállt, a közönsége végig – az élvonalbeli átlagot tekintve is – jelentős létszámban támogatja, az öltöző egységes, minden feltétel és körülmény adva van a sikeres szerepléshez.

A vasárnapi összecsapás egyetlen gólját Gyurcsó Ádám szerezte – a hússzoros válogatott támadó sérülése miatt kevesebbet játszott mostanában, másodszor talált a kapuba az idényben, de ez kétségkívül fontos gól volt. A korábban a lengyel, a horvát és a ciprusi bajnokságban légióskodó futballista októberben a Tiszakécske ellen volt eredményes, az Ajka ellen a 81. percben állt be Medgyes Zoltán helyére, és a 86. percben eldöntötte az összecsapást.

Aztán majd 2027 februárjában is megnézzük, hol tart a Bp. Honvéd – azt már tudjuk, honnan indult, ahogyan azt is, merre tart.

NB II

20. FORDULÓ

Február 28., szombat

14.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Soroksár SC – élőben az NSO-n!

15.00: Kecskeméti TE–Budafoki MTE – élőben az NSO-n!

15.00: Aqvital FC Csákvár–Budapest Honvéd FC – élőben az NSO-n!

Március 1., vasárnap

14.00: Karcagi SC–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!

14.00: HR-Rent Kozármisleny–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!

15.00: Tiszakécskei LC–Vasas FC – élőben az NSO-n!

15.00: FC Ajka–Szentlőrinc SE – élőben az NSO-n!

Március 2., hétfő

20.00: Békéscsaba 1912 Előre–Videoton FC Fehérvár (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!