Az élvonal felé menetel a Honvéd
Egy év hosszú idő – a futballban mindenképpen. Az NB II-ben most szinte mindenki biztos feljutóként emlegeti a Bp. Honvédot, és tény: a kispestiek meggyőző teljesítményt nyújtanak. A Feczkó Tamás edzette csapat a hétvégén az Ajkát győzte le 1–0-ra, ezzel három ponttal vezet a második helyezett Vasas előtt, de talán ennél fontosabb, hogy tíz pont az előnye a harmadik Mezőkövesddel szemben: az első két helyezett jut fel az élvonalba. A bajnoki cím fontos, erkölcsi szempontból mindenképpen, az aranyérem örökre emlékezetes, de a másodosztály legjobb csapatainak a feljutás a lényeg.
Ami érdekes: egy éve, 2025. február 24-én a Honvéd 5–0-ra legyőzte a Kozármislenyt, de azt a mérkőzést abban a tudatban kezdte, hogy öt pont a hátránya – milyen érdekes dolgokat produkál a futballélet – az Ajka mögött. Ez azért volt fontos, mert az Ajka akkor a 14., még éppen bennmaradást érő helyen állt, a Honvéd 15. helyezettként játszott aznap, vagyis a vonal alatt volt. Ha akkor ért volna véget a bajnokság, a kispestiek az NB III-ba zuhannak – egy év hosszú idő, ma biztos feljutóként beszélünk róluk.
|A FORDULÓ JÁTÉKOSA: NAGY GERGELY (Videoton FC Fehérvár)
Több remek védéssel járult hozzá a Kecskemét elleni 2–1-es győzelemhez a Videoton kapusa, aki főként a meccs hajrájában alakított nagyot, nagy szerepet vállalva a sikerben. A 31 esztendős labdarúgó 2024 nyarán Görögországból tért haza a fehérváriakhoz, ahol az első, NB I-es idényében cserekapus volt (mindössze hét bajnokin védett), a jelenlegi kiírásban az NB II-ben viszont biztos pont, 17 mérkőzésen állt a kapuban.
Milyen év van a Honvéd mögött? Akkor a Kozármisleny elleni sikert követő három bajnokiból kettőt elveszített a csapat (Ajkán és Mezőkövesden 2–0-ra kapott ki, a Soroksárt 3–2-re legyőzte), vagyis a 21. fordulót követően még mindig kiesésre állt, ám a zárásig hátralévő kilenc fordulóban már csak egyszer, a feljutó Kazincbarcikától szenvedett vereséget (0–1 a Bozsik Arénában), ezenkívül öt győzelemmel és három döntetlennel a tizenötödik helyről a nyolcadikra liftezett fel. És a Honvéd azóta is ebben a katonás menetben halad előre: az említett mezőkövesdi vereség óta tizennyolc bajnokit nyert meg, hatszor játszott döntetlent és négy alkalommal maradt pont nélkül.
Egyértelműen látszik: Feczkó Tamás irányításával folyamatosan jól teljesít a Honvéd, egy év alatt az NB II legvégéről a legelejére ugrott fel. Hogy aztán ez az NB I-ben mire lesz elég, az persze más kérdés, alighanem további erősítések a piros-feketéknél is elkerülhetetlenek lesznek, noha a csapat összeállt, a közönsége végig – az élvonalbeli átlagot tekintve is – jelentős létszámban támogatja, az öltöző egységes, minden feltétel és körülmény adva van a sikeres szerepléshez.
A vasárnapi összecsapás egyetlen gólját Gyurcsó Ádám szerezte – a hússzoros válogatott támadó sérülése miatt kevesebbet játszott mostanában, másodszor talált a kapuba az idényben, de ez kétségkívül fontos gól volt. A korábban a lengyel, a horvát és a ciprusi bajnokságban légióskodó futballista októberben a Tiszakécske ellen volt eredményes, az Ajka ellen a 81. percben állt be Medgyes Zoltán helyére, és a 86. percben eldöntötte az összecsapást.
Aztán majd 2027 februárjában is megnézzük, hol tart a Bp. Honvéd – azt már tudjuk, honnan indult, ahogyan azt is, merre tart.
NB II
20. FORDULÓ
Február 28., szombat
14.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Soroksár SC – élőben az NSO-n!
15.00: Kecskeméti TE–Budafoki MTE – élőben az NSO-n!
15.00: Aqvital FC Csákvár–Budapest Honvéd FC – élőben az NSO-n!
Március 1., vasárnap
14.00: Karcagi SC–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!
14.00: HR-Rent Kozármisleny–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!
15.00: Tiszakécskei LC–Vasas FC – élőben az NSO-n!
15.00: FC Ajka–Szentlőrinc SE – élőben az NSO-n!
Március 2., hétfő
20.00: Békéscsaba 1912 Előre–Videoton FC Fehérvár (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Budapest Honvéd
|19
|13
|3
|3
|37–16
|+21
|42
|2. Vasas FC
|19
|12
|3
|4
|32–17
|+15
|39
|3. Mezőkövesd
|19
|9
|5
|5
|28–23
|+5
|32
|4. Kecskeméti TE
|19
|9
|3
|7
|30–23
|+7
|30
|5. Csákvár
|19
|7
|8
|4
|26–23
|+3
|29
|6. Karcagi SC
|19
|7
|7
|5
|21–25
|–4
|28
|7. Szeged-Csanád GA
|19
|6
|7
|6
|20–19
|+1
|25
|8. Kozármisleny
|19
|6
|7
|6
|23–24
|–1
|25
|9. Videoton FC Fehérvár
|19
|6
|6
|7
|24–22
|+2
|24
|10. Tiszakécske
|19
|6
|6
|7
|23–29
|–6
|24
|11. BVSC-Zugló
|19
|6
|3
|10
|17–20
|–3
|21
|12. Budafoki MTE
|19
|5
|6
|8
|20–30
|–10
|21
|13. FC Ajka
|19
|6
|1
|12
|12–23
|–11
|19
|14. Békéscsaba
|19
|4
|7
|8
|20–30
|–10
|19
|15. Szentlőrinc
|19
|3
|9
|7
|23–25
|–2
|18
|16. Soroksár SC
|19
|4
|5
|10
|27–34
|–7
|17