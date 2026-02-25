Sallai Roland sokat tehet a Galatasaray továbbjutásáért

A pálya bármelyik pontján bevethető Sallai Roland, de török lapértesülések szerint szerda este a Juventus otthonában ismét jobbhátvédként kap lehetőséget. A magyar válogatott futballista a párharc első mérkőzésén, Isztambulban is ezen a poszton játszott, igaz, a hajrában már a bal szélen tűnt fel. Noha gólt és gólpasszt nem jegyzett, végig jól játszott az 5–2-re megnyert találkozón, és nagyszerűen semlegesítette a torinóiak egyik kulcsemberét, Kenan Yildizt. Sőt, gólszerzési lehetősége is akadt, és fontos szerepet játszott a Galata második góljában. Pályafutása első találkozóját játszotta a BL egyenes kieséses szakaszában, és jó eséllyel nemsokára a nyolcaddöntőben is bizonyíthat. A Juventus gyenge formáját elnézve nehéz elképzelni, hogy az olaszok háromgólos hátrányból megfordítják a párharcot. De persze semmi sem zárható ki. Okan Buruk, a törökök vezetőedzője éppen ezért óvatosan fogalmazott a visszavágó előtt.

„Fantasztikus győzelmet arattunk Isztambulban, de csak akkor ünnepelhetünk, ha biztossá válik a továbbjutás – idézte a sporx.com az 52 éves szakvezetőt. – Nem szállhatunk el magunktól, mert ha nem vigyázunk, az olaszok megbüntethetnek minket.”

A vendégek vezetőedzője állítólag azt is eldöntötte, hogy az odavágóhoz hasonlóan ezúttal is jobbhátvédként számít Sallai Rolandra. Ez azért fontos, mert a 28 éves magyar szélső a hétvégi, Konyaspor elleni bajnoki mérkőzésen balszélsőként, majd csatárként futballozott. Azt a találkozót idegenben 2–0-ra elveszítette a Galatasaray, azaz tényleg nem árt az óvatosság. A hétvégi összecsapáson térdproblémák miatt nem játszhatott Victor Osimhen, és a torinói visszavágón is kérdéses a játéka. A nigériai csatár az alapszakaszban öt gólt szerzett, Isztambulban pedig két gólpasszt adott, vagyis kulcsfontosságú lehet, hogy pályára lép-e Torinóban. Ne feledjük, a párharc továbbjutója a Liverpoollal vagy a Tottenhammel találkozik a legjobb tizenhat között.

Cesare Prandelli hisz a továbbjutásban Cesare Prandelli (Fotó: AFP) Nincs egyszerű helyzetben a Juventus, a torinóiak öt tétmérkőzés óta nyeretlenek, és a Lazio elleni bajnokit (2–2) leszámítva az összeset elveszítették. Így kellene megfordítaniuk a párharcot, ráadásul erősen kérdéses, hogy a vádlisérüléssel bajlódó Kenan Yildiz bevethető lesz-e. Valamint arról sem szabad megfeledkezni, hogy a hétvégén az AS Roma vendége lesz a Juve, márpedig ez a két csapat jelenleg a Serie A-ban a negyedik, BL-indulást érő helyért harcol. Az egykori olasz szövetségi kapitány, a Galatasaray volt edzője, Cesare Prandelli szerint azonban nem érdemes tartalékolni.

„Nem lesz könnyű három-négy gólt szerezni a Galatasaray ellen úgy, hogy egyet sem kap a csapat, de bármi megtörténhet, és más lesz ez, mint az isztambuli összecsapás – mondta a 68 éves szakvezető a La Gazzetta dello Sportnak. – Ki hitte volna, hogy a törökök Isztambulban egy félidő alatt szereznek négy gólt? A szerda esti a legfontosabb összecsapás, ha innen továbbjut a Juventus, az a hétvégi rangadóra is óriási lökést adhat.”

BAJNOKOK LIGÁJA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓK

18.45: Atalanta (olasz)–Borussia Dortmund (német) (Tv: Sport2)

Az első mérkőzésen: 0–2

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–AS Monaco (francia) (Tv: Sport1)

Az első mérkőzésen: 3–2

21.00: Juventus (olasz)–Galatasaray (török) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!

Az első mérkőzésen: 2–5

21.00: Real Madrid (spanyol)–Benfica (portugál) – élőben az NSO-n!

Az első mérkőzésen: 1–0