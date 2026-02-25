Több sebből vérezve készül a férfi kosárválogatott a franciák ellen

Az elmúlt vasárnap este a jelenlegi két legjobb magyar klubcsapat, a Szolnok és a Falco még ádáz csatát vívott a Magyar Kupáért – természetesen a válogatott kerettagok közül is többen egymásnak feszültek, kedden viszont már együtt, Szombathelyen hangolódtak egy teljesen más feladatra, a franciák elleni két világbajnoki selejtezőre.

Miközben a nemzeti csapat játékosai közül az idősebbek és a kisebb sérüléssel küzdők a délelőtti edzésről még felmentést kaptak, a fiatalabbak a tréningre készültek. Gasper Okorn szövetségi kapitány is elismerően nyilatkozott a Magyar Kupa négyes döntőjében látottakról, kiemelve az izgalmakat, a kitűnő hangulatot és a kemény küzdelmet. A szlovén szakembernek más miatt azonban fájhatott a feje, mert még a hétvégén is azzal szembesült, hogy további fontos játékosokat kénytelen nélkülözni a pénteki, szombathelyi összecsapáson, majd vasárnap Le Mans-ban is.

„Vojvoda Dávid az egyik edzés harmincadik percében jelezte, hogy fájdalmat érez a vádlijában, így kénytelen volt visszatérni Székesfehérvárra” – mondta Gasper Okorn. – „Benke Szilárd hetek óta térdpanaszokkal lépett pályára, a Magyar Kupa elődöntőjében és bronzmérkőzésén is játszott, és azt hitte, hogy a franciák elleni két meccset is végigcsinálja, de aztán jelezte, hogy panaszai erősödtek, ezért nincs itt velünk. Tanoh Dez András már a múlt héten kiesett. Nathan Reuvers a Valencia következő Euroliga-mérkőzésén van érdekelve, a második összecsapásra esetleg beeshetett volna, és ha ragaszkodtunk volna hozzá, klubja el is engedi, de kiváló a kapcsolatunk a Valenciával, és ennek lehet pozitív hozadéka a jövőben, a franciák elleni idegenbeli mérkőzésre most nem akartuk kikérni a centert. A nehézségek ellenére száz százalékig bízom a keretben, és hiszem, hogy főleg a pénteki, hazai meccsen képesek lehetünk meglepni a franciákat.”

Az eredeti bő keretből tehát többen kiestek, a szakmai stáb úgy határozott, hogy a Falco rutinos hátvédjét, Váradi Benedeket mozgósítja, aki az első hívó szóra csatlakozott a válogatotthoz azok után, hogy az első két világbajnoki selejtezőn nem kapott szerepet. Sokan a Szolnok remeklő irányítóját, Krnjajszki Boriszt szívesen látták volna a nemzeti együttesben is, Gasper Okorn is figyeli a játékost, aki hamarosan bemutatkozhat a címeres mezben.

„Borisszal személyesen beszéltem, nagyszerű idénye van, nemcsak a hazai porondon, hanem a Bajnokok Ligájában is kiemelkedően teljesített” – folytatta Okorn. – „Abban maradtunk, hogy júniusban kerettag lesz. Most Váradi Benedekre esett a választásom, Benke és Vojvoda kiesése után ő az a játékos, aki több poszton bevethető, ehhez megvannak a fizikai adottságai, ráadásul ismeri a rendszert, a Falcóban a csapatkapitányom volt, nagyszerű sportember, azonnal igent mondott a hívó szóra.”

A franciáknál természetesen nem lesznek itt a legnagyobb sztárok, akik az NBA-ben vagy éppen az Euroliga élcsapataiban tündökölnek, de teljesen más a merítési lehetőség az ellenfélnél, így is bombaerős csapattal kell megküzdenie együttesünknek. Gasper Okorn elmondása szerint száz százalékig a pénteki meccsre összpontosít, arra dolgozza ki a tervet, és reméli, hogy meleg pillanatokat sikerül szerezni a vendégeknek.

„Bízom benne, hogy az első két vb-selejtezős győzelem plusz energiát ad nekünk. A legerősebbnek tartott csoportellenfél következik, amelynek egy győzelme, illetve egy veresége van, és fontos neki, hogy megnyerje a következő két mérkőzést. Hazai pályán szeretnénk meglepni, de ehhez hibátlan teljesítményt kell nyújtanunk” – fogalmazott Lukács Norbert, a válogatott bedobója

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Cseh Botond (Szedeák), Filipovity Péter (Kaposvár), Flasár Zalán (Sopron), Golomán György (Hiopos Lleida, spanyol), Hőgye Patrik (DEAC), Lukács Norbert (Nyizsnyij Novgorod, orosz), Lukácsi Gábor (Pécs), Maronka Zsombor (Veolia Towers Hamburg, német), Meleg Gergő (Pécs), Perl Zoltán (Falco), Pongó Marcell (Alba Fehérvár), Somogyi Ádám (Szolnok), Valerio-Bodon Vincent (Honvéd), Váradi Benedek (Falco)

KOSÁRLABDA

FÉRFI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

G-CSOPORT

3. FORDULÓ

FEBRUÁR 27., PÉNTEK

18.00: Magyarország–Franciaország, Szombathely (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

MÁRCIUS 1., VASÁRNAP

18.00: Franciaország–Magyarország

JÚLIUS 3., PÉNTEK

Finnország–Magyarország

JÚLIUS 6., HÉTFŐ

Magyarország–Belgium