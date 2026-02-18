Elődöntőbe jutott a címvédő Vasas és az újpesti röplabdacsapat

RÖPLABDA, TIPPMIXPRO NŐI EXTRALIGA

NEGYEDDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

MÁV ELŐRE FOXCONN–ÚJPESTI TE 1:3 (–18, 21, –21, –20)

Székesfehérvár, 53 néző. V: Horváth M., Árpás

MÁV ELŐRE: McEWAN 19, Kotormán 4, Dzjuba 7, Hollósi 5, Fitzpatrick 11, THOMSEN 16. Csere: Nagy-Hegyesi, Nagy E. (liberók), Sziládi, Rieder 1, Szatmári. Edző: Kaszap Tamás

UTE: JORDANOVA 18, Ambrosio 9, Kucharska 9, TKACSENKO 13, NACSA-PEKÁRIK 18, Pezelj 8. Csere: Dömsödi (liberó), Fábián. Edző: Alejandro Altamirano

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:1, 3:4, 6:5, 7:8, 13:10, 14:13, 16:20, 18:20. 2. játszma: 4:2, 10:5, 12:12, 16:14, 22:17, 24:19. 3. játszma: 2:0, 3:5, 8:7, 9:10, 13:12, 16:17, 18:22, 21:23. 4. játszma: 1:2, 4:3, 7:4, 7:7, 10:8, 13:13, 14:16, 18:17, 20:20

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–0 az UTE javára

MESTERMÉRLEG

Kaszap Tamás: – Minden esélyünk megvolt arra, hogy a mai mérkőzést megnyerjük, de ez végül nem sikerült, amiért csalódottak vagyunk. Sok sikert kívánok az Újpestnek a további szereplésükhöz.

Alejandro Altamirano: – Nagyon kiegyenlített mérkőzés volt, ahogy arra számítani lehetett. Az ellenfél nagy energiával lépett pályára, nyomást gyakorolt a szervákkal és a támadásokkal. Mi a magunk részéről nagyon jól játszottunk a visszatámadásokban, és úgy gondolom, azokban a pillanatokban, amikor a szervánkkal nyomást tudtunk gyakorolni, sikerült megnehezítenünk az ellenfél dolgát, és pontokat szereztünk blokkból vagy átmeneti támadásból.

VASAS SC–VASAS ÓBUDA 0:3 (–19, –12, –18)

Folyondár u., 100 néző. V: Varga A., Mezőffy Zs.

VASAS SC: Kiss N., Kiss L. 4, Teleki 1, Manninger 6, BOTYÁNSZKI 10, Zsombók A. 10. Csere: Balogh E., Stankovics (liberók), Kokas, Butor, Réthelyi 1, Mihálszki. Edző: Kőnig Gábor

VASAS ÓBUDA: Glemboczki 3, Ariail 8, Leite 2, OHWOBETE 14, PAPP 10, SUNDERLIKOVÁ 16. Csere: Juhár, Szalai (liberók), Csereklye 1, Ivanova 2, Boskó, Zsombók E., Sinka. Edző: Janisz Athanaszopulosz

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:4, 3:5, 4:8, 10:9, 11:12, 14:13, 15:18, 18:24. 2. játszma: 0:3, 5:6, 7:13, 8:17, 9:21, 12:22. 3. játszma: 2:5, 5:7, 8:14, 11:20, 16:24

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–0 a Vasas Óbuda javára

MESTERMÉRLEG

Kőnig Gábor: – Az első szett ezúttal jobb volt, mint az elmúlt időszakban: nem kezdtünk rosszul, a közepéig jól is játszottunk, aztán néhány hiba megpecsételte a sorsunkat. A másodikban szétesve, önbizalom nélkül röplabdáztunk, aminek meg is lett az eredménye. A harmadik játszma aztán ennek a kettőnek a keveréke volt.

Janisz Athanaszopulosz: – A Vasas SC alaposan megnehezítette a dolgunkat mindkét összecsapáson. Másfél szettig idegesen röplabdáztunk, aminek nem tudom az okát, de lesz pár napunk, hogy rájöjjünk. Felszabadultabban, a játékot jobban élvezve kell röplabdáznunk a Békéscsaba ellen, és mindenkinek előre kell lépnie az elődöntőben, ha döntőbe szeretnénk kerülni.