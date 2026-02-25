Nemzeti Sportrádió

IFFHS: a Real Madrid az elmúlt öt év legsikeresebb csapata

2026.02.25. 12:21
A Real Madrid lett az utóbbi fél évtized legeredményesebb labdarúgócsapata az IFFHS-nél, amelynek világranglistáján az FTC a 78., a Paks a 445. helyen található.

A futball történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet fél ezer klubegyüttest felvonultató rangsorának élére a 2021. január elseje és 2025. december 31. közötti teljesítménye alapján 1753 ponttal került a spanyol sztárcsapat, megelőzve a Manchester Cityt (1605) és a Flamengót (1536). 

A sorban a 10. pozíciót foglalja el a magyar válogatott csapatkapitányát, Szoboszlai Dominikot 2023 óta foglalkoztató Liverpool FC (1265).

A listán két magyar együttes kapott helyet: a Ferencváros a 78. (734.5), a Paksi FC a 445. (274).

AZ IFFHS VILÁGRANGLISTÁJA
  1. Real Madrid (spanyol) 1753 pont
  2. Manchester City (angol) 1605 pont
  3. Flamengo (brazil) 1536 pont
  4. Paris Saint-Germain (francia) 1470 pont
  5. Palmeiras (brazil) 1449 pont
  6. Bayern München (német) 1433 pont
  7. Internazionale (olasz) 1430 pont
  8. Chelsea FC (angol) 1334 pont
  9. FC Barcelona (spanyol) 1332 pont
10. Liverpool FC (angol) 1265  pont
...
78. Ferencváros 734.5 pont
...
445. Paksi FC 274 pont

 

