Mourinhót szupersztárként fogadták Madridban, Vinícius Júniorról is kérdezték – videó

A meccset megelőző órákban José Mourinho a madridi utcákon sétált, amikor letámadták a szurkolók – volt, aki aláírást kért tőle, és akadt olyan, aki közös fotót szeretett volna a portugál mesterrel. Az amúgy nem minden esetben a türelméről híres Mourinho becsületesen állta a sarat, és egymás után állt a szurkolók rendelkezésére. A helyszínen ugyancsak tolongó újságírók természetesen a már napok óta húzódó Vinícus Júnior-ügyről is faggatták volna a Benfica vezetőedzőjét, aki azonban rutinosan egyáltalán nem vett tudomást ezekről a kérdésekről.

A Real Madrid–Benfica-mérkőzés ma este 21 órától kezdődik a Bernabéu Stadionban, az eltiltott Mourinhót segítője, Joao Tralhao helyettesíti majd a kispadon.

BAJNOKOK LIGÁJA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, SZERDAI VISSZAVÁGÓK

18.45: Atalanta (olasz)–Borussia Dortmund (német) (Tv: Sport2)

Az első mérkőzésen: 0–2

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–AS Monaco (francia) (Tv: Sport1)

Az első mérkőzésen: 3–2

21.00: Juventus (olasz)–Galatasaray (török) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!

Az első mérkőzésen: 2–5

21.00: Real Madrid (spanyol)–Benfica (portugál) – élőben az NSO-n!

Az első mérkőzésen: 1–0