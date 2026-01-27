Férfi röplabda MK: kiélezett csatákra és telt házra számítanak a négyes döntő főszereplői

Az eseménynek otthont adó Dr. Koltai Jenő Sportközpontban rendezett keddi sajtótájékoztatón Vatai Gabriella, a magyar szövetség elnöke kiemelte: hosszú évek elteltével kerül sor ismét külön a férfi és a női helyosztókra, ráadásul visszatér a „klasszikus” final four-os formula, azaz az első napon az elődöntőket, a másodikon pedig a bronzmérkőzést és a döntőt rendezik meg.

„A kupa végjátékát mindig nagy küzdelem jellemzi, most is ebben bízunk, illetve abban, hogy ennek a fajta lebonyolításnak hála még több pozitív kommunikáció jelenhet majd meg a sportágunkról. A szombati helyosztós napra már csak korlátozott számban váltható belépő, nem biztos, hogy helyszíni jegyértékesítés lesz, így akit érdekel az esemény, annak javaslom, hogy előre vegye meg a jegyeit” – mondta az elnök.

Vatai Gabriella szerint a nagy érdeklődéshez hozzájárult a budapesti helyszín, de ők is – mint minden évben – sok kiegészítő programmal készülnek.

„Lesznek ügyességi feladatok, arcfestés, szóval idén is igyekszünk igazi családi programmal készülni. Jó lesz látni, hogy így, a bajnokság nagyjából felénél hogyan alakulnak majd az erőviszonyok, biztos vagyok abban, hogy a csapatok kellő motiváltsággal állnak a kihívások elé” – tekintett előre Vatai, hozzátéve, hogy az elmúlt hetekben voltak pikáns bajnoki mérkőzések, s játékosként ő például jobban kedvelte a kupát, mint a bajnokságot, mert itt egy-egy meccsen dől el minden.

Fetter Balázs, a névadó szponzor csoport szintű szponzorációs vezetője kiemelte, olyan sportágakat próbálnak támogatni, amelyek nagy tömegeket mozgatnak meg, és mivel nyáron a strandon ő is tudja élvezni a strandröplabdázást, biztos abban, hogy jól választottak.

„A kupasorozatokat amúgy is szeretjük támogatni, a mi részünkről azt szeretnénk, hogy izgalmas, kiélezett hétvége legyen” – fogalmazott Fetter.

A csapatkapitányok közül a címvédő MÁV Előre Foxconn képviseletében Eke Péter kiemelte, elsősorban az elődöntőre koncentrálnak, és ők, valamint a klub minden alkalmazottja azért dolgozik, hogy bejussanak a fináléba.

„Motiváltan várjuk a kétnapos viadalt, igyekszünk akkorra kihegyezni a napi formát” – mondta a center.

Az elődöntős ellenféltől, a Prestige Fitness Pénzügyőr SE-től a magyar származású, de német Tim Grózer arról beszélt, hogy mivel ők az egyetlen fővárosi csapat a négy között, azt várja, hogy sok szurkoló támogassa őket a helyszínen.

„Fiatal csapatunk van, tudjuk, hogy a MÁV Előre erős rivális, de a kupában történhetnek csodák – mi is egy ilyenre készülünk. Felkészültünk és jó meccseket játszottunk mostanáig, most is ez a cél” – jelentette ki a vezetőedző, Grózer György fia.

Magyar Bálint, a 19-szeres győztes kaposváriak csapatkapitánya nem ért egyet azzal, hogy többen is az ő csapatukat tartják a fő esélyesnek, már csak azért sem, mert – mint mondta – a többiek sem véletlenül jutottak el idáig.

„Mindenkinek maximális tisztelet jár, aki idáig eljutott, így ezt mi megadjuk már a Kazincbarcikának is. Fontos számunkra ez az esemény, főleg, mivel tavaly lemaradtunk róla. Az új lebonyolítás sokkal több izgalmat ígér, komolyan vesszük a Vegyészt, főleg, hogy őket is mindig sok szurkoló kíséri el mindenhova” – jelentette ki a tízszeres kupagyőztes feladó.

Magyar szerint nagy titkok nincsenek, a csapatok jól ismerik egymást, így taktikailag nem számít nagy meglepetésre senkitől.

Az elődöntős ellenfél Vegyész RC Kazincbarcikától Kiss Máté hangsúlyozta, azon lesznek, hogy sikerüljön meglepniük a riválisokat.

„A kupahangulat jó alapot ad ehhez, ilyen esemény minden szezonban csak egyszer van. Tavaly és tavalyelőtt is igyekeztünk ezt kihasználni, most is ezen leszünk” – mondta a liberó, aki az elmúlt két idényben ezüstérmet szerzett a borsodiakkal.

Meglátása szerint a formaidőzítés kiemelten fontos lesz, így azon dolgoznak hetek óta, hogy ez a lehető legjobb legyen péntekre és szombatra.

A Dr. Koltai Jenő Sportközpontban csaknem kétezer néző szurkolhat élőben a csapatoknak, a találkozókat pedig pénteken a Duna World, szombaton az M4 Sport+ élőben közvetíti.

FÉRFI RÖPLABDA MAGYAR KUPA

ELŐDÖNTŐK, PÉNTEK

17.00: Fino Kaposvár–Vegyész RC Kazincbarcika (Tv: Duna World)

20.00: Prestige Fitness PSE–MÁV Előre Foxconn (Tv: Duna World)

HELYOSZTÓK, SZOMBAT

16.00: a harmadik helyért (Tv: M4 Sport+)

19.00: döntő (Tv: M4 Sport+)

