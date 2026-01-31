Röplabda: szetthátrányból lett bronzérmes a Pénzügyőr a Magyar Kupában

Bár a találkozó első három pontját a Pénzügyőr szerezte, ezt követően a Vegyész vette át a játék irányítását és a szett közepén 8 ponttal is meglógtak ellenfelüktől és magabiztosan nyerték meg az első játszmát. A játék képe a második szett végjátékáig nem változott, ám 22:16-os borsodi vezetés után a fővárosiak egy hetes sorozattal fordítottak és aztán a játszmát is sikerült megnyerniük.

Lendületük kitartott a harmadik szettben is, ám a negyedikben a barcikaiak mindent megtettek a meccsben maradásért, a játszma nagyrészében ők vezettek, de a végjátékban megint elfogyott az erő, s a PSE értékesíteni tudta második meccslabdáját, ezzel pedig megszerezte a bronzérmet.

MOL MAGYAR KUPA, FÉRFIAK. A 3. HELYÉRT

PRESTIGE FITNESS PSE–VEGYÉSZ RC KAZINCBARCIKA 3:1 (–20, 24, 18, 23)

Csörsz u., 1100 néző. V: Horváth M., Barabás

PÉNZÜGYŐR: GRÓZER T. 14, Kovács Z. 9, Tamási, Pozzobon 11, BALOGH L. 9, ALTUNAGA 25. Csere: Bán (liberó), Tóth K. 4, Kispál. Edző: Grózer György

VEGYÉSZ: CZICZLAVICZ 13, GNIECKI 11, Lescay 15, Garan 6, Árva 9, Péter B. 9. Csere: Kiss M. (liberó), Török S., Milev 1, Péter M. 1. Edző: Toronyai Miklós

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 3:0, 5:6, 8:7, 8:10, 11:11, 12:18, 13:20, 19:24. 2. játszma: 0:2, 4:3, 7:8, 8:10, 11:11, 12:14, 15:20, 16:22, 24:23. 3. játszma: 0:1, 6:3, 6:6, 9:6, 10:11, 13:13, 17:14, 20:16, 21:18. 4. játszma: 2:3, 5:4, 6:7, 9:9, 11:13, 15:15, 18:20, 22:20, 22:22, 24:22

MESTERMÉRLEG

Grózer György: – Nem adtuk fel az első játszma elvesztése után sem. A pénteki elődöntő fáradtságát is hátrahagyva játszottunk, méltón a torna rangjához. A második szett végén elkaptunk egy jó szériát nyitásban, így sikerült egyenlíteni és ezen feldobódott a csapat, ezt követően pedig támadásban és nyitásban is jobbak voltunk.

Toronyai Miklós: – Büszke vagyok a játékosaimra, a szurkolóinkra, de most sajnos ennyivel jobb volt a Pénzügyőr. Sokat tettünk azért pénteken, hogy döntőbe jussunk, sajnos nem jött össze az éremszerzés szombaton. Összességében a két napi teljesítményünk miatt nem kell szégyenkeznünk.